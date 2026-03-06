Goal.com
مباشر
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

ترجمه

تصنيف منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات في كأس العالم 2027: من ستختار سارينا ويجمان لفريقها "اللبؤات" الصيف المقبل؟

بدأت رسمياً حملة إنجلترا للتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027. بدأت "اللبوات" حملتها بفوزها 6-1 على أوكرانيا يوم الثلاثاء، وستواصل سعيها لتأمين مكانها في البرازيل عندما تستضيف أيسلندا يوم السبت. بصفتها وصيفة بطولة 2023، لا يتوقع الكثيرون أن تحقق فريق سارينا ويجمان نفس النتيجة، ولكن من غير المؤكد من ستختار المدربة لتمثيل بطل أوروبا في أمريكا الجنوبية.

بالطبع، هناك الكثير من الأسماء التي يمكن الاعتماد عليها بثقة في التشكيلة النهائية في يونيو المقبل. بعد كل شيء، تتولى ويجمان مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا منذ أكثر من أربع سنوات، لذا نحن نعرف اللاعبات اللواتي تثق بهن، وكيف تبدو تشكيلتها الأساسية في البطولات، ونوع اللاعبات اللواتي تريد أن تشكل بقية فريقها، بخلاف اللاعبات المؤكدات.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه من السهل توقع تشكيلة فريق "الأسود" بالكامل لكأس العالم للسيدات 2027. هناك الكثير من الأسماء الجديدة التي ظهرت منذ حملة بطولة أمم أوروبا الناجحة في 2025، ولسوء الحظ، هناك العديد من اللاعبات اللواتي يعانين حاليًا من إصابات طويلة الأمد.

لذا، مع انطلاق حملة إنجلترا للتصفيات، من تبدو مضمونة في تشكيلة ويجمان؟ من عليها أن تثبت نفسها خلال هذه العملية؟ ومن قد تكون معرضة لخطر عدم المشاركة؟ دع GOAL يأخذك في جولة على حالة مجموعة لاعبات "الأسود" قبل بطولة الصيف المقبل...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    أقفال لا شك فيها

    نظرًا للاستقرار الذي تحظى به فريق Lionesses وفترة طويلة من تولي Wiegman المسؤولية، بالإضافة إلى المعلومات التي لدينا من البطولات الكبرى السابقة، هناك الكثير من اللاعبات اللواتي يمكننا أن نثق في اختيارهن للسفر إلى البرازيل الصيف المقبل - بشرط ألا تصاب أي منهن بإصابة.

    الكابتن ليا ويليامسون هي بالتأكيد واحدة من هؤلاء، وكذلك الحارس الأساسي هانا هامبتون. ومن بين اللاعبات الأخريات اللواتي رسخن مكانهن في تشكيلة ويجمان خلال فترة توليها المنصب لوسي برونز وكيرا والش وجورجيا ستانوايوأليسيا روسو. سيكون من المذهل للغاية ألا تشارك أي من هؤلاء الست في البرازيل.

    تندرج لورين هيمبولورين جيمس أيضًا في هذه الفئة. تعرضت كلتاهما لإصابات هذا الموسم، لذا لا يتبادر إلى الذهن اسمهما بسرعة مثل اللاعبات الأخريات، لكنهما لاعبتان ستضمهما ويجمان على الأرجح دائمًا إلى تشكيلتها الأساسية، وبالتالي فهما مضمونتان في التشكيلة الإجمالية.

    إجمالي عدد اللاعبات: 8

    • إعلان
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    قادة ويجمان الآخرون

    من السهل تقديم حجة لإدراج العديد من اللاعبات في المجموعة التالية ضمن قائمة اللاعبات المؤكدات أعلاه، لكنهن ينزلقن إلى فئة أدنى لأنهن لسن لاعبات أساسيات مؤكدات مثل الأخريات. ومع ذلك، سيكون من المفاجئ للغاية ألا تختار ويجمان أيًا من هؤلاء اللاعبات لتمثيل فريق Lionesses في البرازيل، حيث أثبتن أنفسهن كلاعبات بارزات وقائدات مهمات خلال فترة توليها المسؤولية.

    من بينهم جيس كارتر وإسمي مورغانوأليكس غرينوود، اللواتي يكاد يكون من المؤكد مشاركتهن في تشكيلات إنجلترا في الوقت الحالي، على الرغم من أنه يمكن تبديلهن داخل وخارج التشكيلة اعتمادًا على الطريقة التي تضع بها ويجمان دفاعها. توفر الثلاث لاعبات تنوعًا قيمًا إلى جانب جودتهن وخبرتهن، ويبدو أنهن سيكونن أعضاء أساسيات في تشكيلة 2027.

    تواجه إيلا تون دائمًا منافسة شديدة على مركزها في الرقم 10، لكنها ترتقي بانتظام إلى القمة باعتبارها الخيار الأول لويجمان، في حين أثبتت بيث ميدوكلوي كيلي أنهما عضوتان مهمتان للغاية في هذا الفريق، حتى لو لم تكن ذلك منذ بداية كل مباراة. قدمت الثلاث لاعبات لحظات حاسمة في النجاحات السابقة لإنجلترا، ومن المتوقع أن تكون على متن الطائرة المتجهة إلى البرازيل.

    إجمالي عدد اللاعبات: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    الاتجاه الإيجابي

    من هذا النقطة فصاعدًا، تنخفض مستويات اليقين. ومع ذلك، فإن اللاعبين في هذه الفئة يسيرون في اتجاه إيجابي في إطار منتخب إنجلترا ومن المرجح جدًا أن يشاركوا في الصيف المقبل نتيجة لذلك.

    أجي بيفر-جونز هي واحدة من الأعضاء القدامى في هذه المجموعة، حيث أمضت معظم الأشهر الـ 18 الماضية كبديلة لروسو في مركز الهجوم. وقد تغير هذا الوضع قليلاً مؤخراً بسبب ظهور ميشيل أجيمانغ، التي سبقتها عدة مرات في الملعب خلال يورو 2025. لكن بييفر-جونز لا تزال تحتل مرتبة عالية في الترتيب العام لمنتخب إنجلترا، وعادت لتكون البديلة المؤكدة لروسو أثناء غياب أجييمانغ بسبب الإصابة.

    في غضون ذلك، انضمت جيس بارك ومايا لو تيسييهولوسيا كيندال إلى هذه المجموعة مؤخرًا، لأن أداءهن المثير للإعجاب على مستوى الأندية أدى إلى منحهن فرصًا للعب مع فريق الأسد.

    كانت بارك واحدة من أكثر المهاجمات تألقًا في أوروبا في موسم 2025-26، وتبدو الآن لاعبة أساسية لا غنى عنها، بينما بدأت لو تيسييه تحصل على المزيد من الفرص في مركز قلب الدفاع بعد أن كانت تعتبر في السابق لاعبة ظهير أيمن بشكل حصري تقريبًا، في حين كانت كيندال واحدة من النجمات الصاعدات في مباريات إنجلترا الودية بعد يورو 2025.

    آخر من نذكره في هذه المجموعة هي آنا مورهاوس. ظهرت اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا لأول مرة مع إنجلترا في نوفمبر الماضي، وكانت حاضرة باستمرار في مجموعة حارسات المرمى على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. على عكس حارسات المرمى الأخريات في مجموعة اللاعبات اللواتي تم استدعاؤهن لدعم هامبتون، كانت مورهاوس تحصل دائمًا على وقت لعب منتظم على مستوى الأندية، مما يجعلها الأقل احتمالًا بين الخيارات خلف هامبتون للخروج من التشكيلة.

    إذا استمرت اللاعبات الخمس في هذه الفئة على هذا المنوال، فمن المفترض أن يتوجهن إلى كأس العالم للسيدات 2027 كأعضاء مهمات في المنتخب، سواء كلاعبات احتياطيات موثوقات أو كبديلات مؤثرات.

    إجمالي عدد اللاعبات: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    الأماكن الأخيرة المتبقية

    تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح في الوقت الحالي حجم التشكيلة التي سيُسمح لويجمان بتسميتها للمشاركة في كأس العالم. تم توسيع تشكيلات الرجال إلى 26 لاعبًا في نسخة 2022، وظل هذا العدد كما هو في نسخة 2026، مع السماح بزيادة الأعداد في معظم البطولات القارية منذ ذلك الحين. لم يحدث الشيء نفسه في كرة القدم النسائية، حيث اقتصر عدد لاعبات ويجمان على 23 لاعبة لكأس العالم للسيدات 2023 وكأس أوروبا 2025. ومن المؤكد أن المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ستتوفر مع اقتراب موعد البطولة.

    سيكون هناك حارس مرمى آخر يتعين على ويجمان اختياره، وهذا أمر مؤكد. لم تحصل أي من الخيارات الأخرى في مجموعة اللاعبات على وقت لعب ثابت في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون هذا هو الفارق في النهاية. يبدو أن الاختيار سيكون بين خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيارا خيار

    عندما يتعلق الأمر بالمدافعات، نظرًا لتنوع العديد من اللاعبات المحتملات في تشكيلة كأس العالم للسيدات 2027، من الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستختارها ويجمان. من الناحية الواقعية، تم تغطية جميع المراكز في خط الدفاع باللاعبات الست المذكورات سابقًا، لذا فإن الأمر يتعلق فقط بالصفات الأخرى أو العمق الإضافي في المراكز التي تريدها ويجمان تحت تصرفها.

    يمكن لنيام تشارلز وأنوك دنتون وتايلور هيندز اللعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، مع ظهور بوبي باتينسون مؤخرًا كخيار طبيعي لتلك المهمة الصعبة في مركز الظهير الأيسر. في الوقت نفسه، كانت لوت ووبن-مو، لاعبة قلب الدفاع، جزءًا من تشكيلات يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يكون ذلك في صالحها.

    في خط الوسط، كافحت غريس كلينتون للحصول على وقت لعب منذ انتقالها في الصيف إلى مانشستر سيتي، وهو ما يضر بطموحاتها مع إنجلترا، في حين أن زميلتها في النادي لورا بليندكيلد براون تلعب دور البطولة في الدوري الممتاز للسيدات، لكن ذلك لم يترجم بعد إلى المزيد من الفرص مع فريق الأسد.

    ثم هناك فريا جودفري، المهاجمة البالغة من العمر 20 عامًا التي شاركت في آخر معسكرين للمنتخب الإنجليزي وسط إصابات المهاجمات الأخريات. تزخر هذه التشكيلة بالمهاجمات، لذا قد لا يؤدي سوى غياب لاعبات أخريات إلى ضمها إلى التشكيلة الصيف المقبل، ولكن الكثير يمكن أن يتغير بين الآن وحتى ذلك الحين فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضًا.

    إجمالي عدد اللاعبات: 30

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    الغرباء

    هل يمكن أن يكون هناك لاعبون آخرون في التشكيلة؟ هذا ليس مستحيلاً. ففي النهاية، ليست ويجمان غريبة عن استدعاء لاعبات من خارج المنتخب. فقد اصطحبت لورا كومبس إلى كأس العالم للسيدات 2023، منهيةً غياب نجمة مانشستر سيتي عن منتخب إنجلترا الذي دام ثماني سنوات، كما أعادت نيكيتا باريس إلى المنتخب العام الماضي بعد أن قضت المهاجمة أكثر من عامين خارج المنتخب، على الرغم من أنها لم تتأهل في النهاية إلى يورو 2025.

    إذن، من يمكن أن يحذو حذوهما وينضم إلى منتخب إنجلترا بشكل مفاجئ، إذا لزم الأمر؟

    ميلي تورنرولوسي باركر هما لاعبتان منتظمتان في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات (WSL) وكانتا على هامش تشكيلة فريق الأسد تحت قيادة ويجمان، ومن المحتمل أن تكونا التاليتين في الترتيب الهرمي إذا تعرضت مجموعة المدافعات المركزية للإصابات.

    في خط الوسط، روبي ميسومايسي سيموندز هما لاعبتان شابتان واعدتان تم استدعاؤهما للمنتخب الأول وتلعبان بانتظام على مستوى النادي ولمنتخب إنجلترا تحت 23 عامًا. لطالما لجأت ويجمان إلى منتخب تحت 23 عامًا لتكملة تشكيلتها عندما تغيب لاعبات أخريات، وكذلك عندما تستحق اللاعبات الشابات فرصة للارتقاء.

    مرة أخرى، في الوضع الحالي، من غير المرجح أن تشارك أي من هؤلاء الأربع في 2027. في الواقع، لم تشارك باركر وسيموندز في أي مباراة دولية على الرغم من وجودهما في المنتخب الأول، بينما شاركت تيرنر ومايس في مباراة دولية واحدة فقط لكل منهما. لكن جميعهن أظهرن قدراتهن في دوري WSL، وقد عشن في هذا البيئة، وقد تتغير حالات مايس وسيموندز على وجه الخصوص، نظرًا لأنهما لا تزالان صغيرتين جدًا ويمكن أن تحققا تقدمًا كبيرًا بين الآن والصيف المقبل.

    إجمالي عدد اللاعبين: 34

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    النساء المنسيات

    خلال أربع سنوات ونصف من توليها مسؤولية هذا الفريق، أشركت ويجمان 48 لاعبة مختلفة. ستة من هؤلاء اللاعبات تقاعدن منذ ذلك الحين، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسماء التي لا تزال تلعب، بعضها في الدرجة الثانية من كرة القدم الإنجليزية الآن، والتي كانت مدربة الأسود الإنجليزية الحالية قد أشركتها في تشكيلة إنجلترا في مرحلة ما أو أخرى خلال فترة ولايتها.

    العديد منهن لاعبات أكبر سنًا تم استبدالهن في الفريق بمواهب أصغر سنًا، مثل كومبس وباريس وبيثاني إنجلاندوجوردان نوبس. من ناحية أخرى، لم تلفت كاتي زيليم ولا غابي جورج انتباه ويجمان حقًا عندما شاركتا في المعسكرات، على الرغم من لعبهما في مراكز كانت بحاجة إلى ملء في الفريق.

    هناك أيضًا لاعبتان شابتان في هذه الفئة لم تنجحا في تحقيق أي تقدم بعد انضمامهما إلى منتخب إنجلترا. لم يتم استدعاء إيبوني سالمون منذ فبراير 2023، بعد أن عانت من صعوبة في تسجيل الأهداف بانتظام على مدار السنوات. في الوقت نفسه، بدت كاتي روبنسون المفضلة لدى ويجمان، حتى أنها حصلت على مكان في تشكيلة كأس العالم للسيدات 2023، وتوجهت إلى أستراليا بصفتها أصغر لاعبة في فريق الأسد، بعمر 20 عامًا. ومع ذلك، لم تشارك مع الفريق الأول منذ سبتمبر من ذلك العام، على الرغم من أنها كانت لاعبة أساسية في فريق تحت 23 عامًا لفترة طويلة بعد ذلك.

    إجمالي عدد اللاعبات: 42

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    المتغيبون لفترات طويلة

    ما يعيق هذا التوقع هو وجود عدد قليل من اللاعبات الغائبات لفترة طويلة واللاتي سيعودن إلى الملاعب قبل انطلاق كأس العالم 2027، مما يجعلهن لا يزالن في المنافسة على مكان في الطائرة، ولكن من الصعب تحديد مكانهن في الوقت الحالي بسبب ظروفهن.

    من بينهم، أجييمانغ هي الأكثر احتمالاً للانضمام إلى الفريق الصيف المقبل. كانت المهاجمة مفاجأة عام 2025، حيث انطلقت بقوة وسجلت هدفاً بعد 41 ثانية فقط من ظهورها الأول مع فريق Lionesses كجزء من انضمامها المتأخر إلى فريق يورو. في سويسرا، سجلت هدفين في مباريات خروج المغلوب وحصلت على لقب أفضل لاعبة شابة في البطولة، لكنها تعرضت لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر. ومع ذلك، ستعود في وقت لاحق من هذا العام وتأمل في مواصلة ما بدأته وتعزيز خيارات ويجمان في مركز الهجوم.

    هناك ثلاث لاعبات أخريات على هامش هذا الفريق مصابات بإصابات في الرباط الصليبي الأمامي. جيسيكا ناز، مهاجمة توتنهام التي غابت منذ ديسمبر 2025، لديها ست مباريات دولية باسمها؛ المراهقة كاتي ريد لم تشارك بعد في أي مباراة دولية مع المنتخب الأول، لكنها كانت واحدة من أفضل لاعبات خط الدفاع في البلاد عندما تم استدعاؤها لأول مرة للمنتخب الوطني في نوفمبر، قبل أيام من إصابتها؛ وإيلا موريس تم استدعاؤها كحل محتمل لمشكلة نقص العمق في مركز الظهير الأيمن قبل يورو 2025، لكنها تعرضت لإصابة في الركبة خلال المعسكر نفسه.

    ميسي بو كيرنز هي غائبة أخرى، وإن كان ذلك لأسباب أكثر سعادة. أعلنت لاعبة وسط أستون فيلا في مارس 2026 أنها حامل بطفلها الأول، المقرر ولادته في سبتمبر. كانت كيرنز في قائمة الاحتياط لبطولة أمم أوروبا 2025 ولعبت في مباراتين وديتين لإنجلترا في نهاية العام، وحصلت على فرص قبل لاعبات مثل بليندكيلد براون وكلينتون.

    المجموع: 47

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إنجلترا crest
إنجلترا
ENG
آيسلندا crest
آيسلندا
ISL
0