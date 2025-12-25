Ballon d'Or Power Rankings Dec 2025 GFX 16:9Getty/GOAL
Tom Maston و علي سمير

سباق الكرة الذهبية 2026 .. هالاند ويامال يتقدمان وفرصة سانحة لحكيمي وميسي يقتحم المنافسة

مع اختفاء ثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من المشهد، لم تكن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية مفتوحة إلى هذا الحد منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث بدأ عدد لا يحصى من اللاعبين الموسم معتقدين أن لديهم فرصة للفوز بأرقى جائزة فردية في عالم كرة القدم. خرج عثمان ديمبيلي من مسيرة مهنية مليئة بالتقلبات ليفوز بالكرة الذهبية في عام 2025، وكان من بين مجموعة مزدحمة من المتنافسين مع بدء سباق عام 2026.

حصل ديمبيلي على الجائزة بفضل أدائه الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بكأس أوروبا لأول مرة، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في منافسة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يظهر الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

لا تنسوا أيضًا أن كأس الأمم الإفريقية ستقام من أواخر ديسمبر وحتى يناير، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط في أنديتهم، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو سباق ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يظهر كفائز محتمل حتى منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، مع وصول الموسم الأوروبي إلى منتصفه، فإن تصنيفات موقع جول للكرة الذهبية جارية على قدم وساق، حيث نتابع الفائزين المحتملين بالكرة الذهبية خلال الأسابيع والأشهر القادمة:

    10أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

    في 2025-26: ثماني تمريرات حاسمة، تسع مباريات دون استقبال أهداف. فاز بكأس السوبر الأوروبي.

    يعتبر حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم، وقد احتل المركز السادس في تصويت جائزة الكرة الذهبية 2025 بعد موسم ساهم فيه في هجوم باريس سان جيرمان بقدر ما ساهم في ضمان صلابة دفاع الفريق. بصفته أحد قادة فريق لويس إنريكي، ستؤثر أداءات اللاعب المغربي مرة أخرى بشكل كبير على مصير بطل فرنسا في الدوري المحلي وأوروبيًا أيضًا.

    بدأ حكيمي الموسم بشكل جيد قبل أن يتعرض لإصابة في الكاحل في أواخر أكتوبر، وما يجعله يحتل مرتبة عالية في تصنيفنا هو إمكانية تألقه على الساحة الدولية. وصلت المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 ولديها أقوى تشكيلة بين المتأهلين الأفارقة للبطولة الحالية المقامة على أراضيها، مما يعني أن تحقيق نتائج جيدة مرة أخرى ليس مستبعدًا.

     وقبل ذلك، يعتبر منتخب الأسود الأطلسية المرشح الأوفر حظاً للفوز على أرضه في كأس الأمم الإفريقية، حيث من المتوقع أن يكون حكيمي - الذي توج مؤخراً بلقب أفضل لاعب إفريقي لهذا العام - وجه البطولة إذا تمكن من إثبات لياقته البدنية خلال مرحلة المجموعات.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    9ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

    في 2025-26: 22 هدفًا و19 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الدوري الأمريكي.

    كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية قد ولت، ولكن بعد أن قاد إنتر ميامي إلى أول كأس للدوري الأمريكي في تاريخه، ومع بقاء الأرجنتين من بين المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يعود الفائز ثماني مرات إلى السباق على الكرة الذهبية في الصيف.

    أثبت ميسي أنه لاعب من طراز خاص في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل ستة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الستة في التصفيات وحدها، ومن المؤكد أن هذا النجاح على مستوى النادي سيؤخذ في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها العالمي في أمريكا الشمالية في عام 2026. 

    وعلى الرغم من كل المواهب المحيطة به، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في وطنه الجديد سيُنسب إليه مرة أخرى على الأرجح.

  • FC Bayern München v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    8لويس دياز (بايرن ميونخ)

    في 2025-26: 15 هدفًا، 9 تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    يمكن أن نغفر لمشجعي ليفربول تساؤلهم عما إذا كان موسمهم لن يكون بهذه الفوضى لو لم يتم بيع لويس دياز خلال الصيف. لعب المهاجم المتعدد المواهب دورًا مهمًا في فوز الريدز باللقب في 2024-25، لكن رغبته في خوض تحدٍ جديد دفعت أنفيلد إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه استرليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونخ لضم اللاعب الكولومبي الدولي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، بعد أن توصل إلى تفاهم جيد مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني مذهلة، في حين أن هدفيه في الفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كانا من النوع الذي يلفت انتباه مصوتي الكرة الذهبية، حتى لو كان الحصول على بطاقة حمراء بعد ذلك يعني أنه لن يظهر مرة أخرى في المسابقة حتى يناير على أقرب تقدير.

    ومن المتوقع أن يكون لويس دياز أحد النجوم البارزين في كأس العالم هذا الصيف، ولديه كل المقومات ليكون منافساً على الكرة الذهبية.

  • TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICHAFP

    7مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)

    في 2025-26: 12 هدفًا و15 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    كل من توقع أن مايكل أوليسي سيواجه صعوبة في الانتقال من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ كان مخطئًا تمامًا، حيث قدم الجناح أداءً رائعًا على مدار عام تقريبًا مع بطل الدوري الألماني. يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالقدرة على تسجيل الأهداف وتمرير الكرات لزملائه، وقد أصبح أحد أكثر المهاجمين رعبًا في الدوري الألماني، كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا.

    ساعد أداء أوليسي مع ناديه في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا على الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز. وبالتالي، قد يكون أحد نجوم كأس العالم القادمة مع أحد المرشحين للفوز باللقب.

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP

    6فيتينيا (باريس سان جيرمان)

    في 2025-26: خمسة أهداف وثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتينينتال.

    قطع فيتينيا شوطًا طويلاً منذ فترة إعارته غير الموفقة إلى وولفرهامبتون قبل خمس سنوات ليصل إلى منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025، ويُنظر الآن إلى قائد باريس سان جيرمان من قبل الكثيرين على أنه أفضل لاعب وسط في العالم. من المؤكد أنه لعب بهذه الطريقة في بداية الموسم الجديد، ويبدو أنه سيضيف المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى لعبه، كما أظهر ذلك بثلاثيته في الفوز على توتنهام في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر.

    كما سيكون جزءًا من منتخب البرتغال الصيف المقبل الذي، بعد فوزه بدوري الأمم، لديه إيمان حقيقي بقدرته على الفوز بكأس العالم. إذا نجحوا في ذلك، فمن المرجح أن يكون فيتينيا قد لعب دورًا كبيرًا.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    5ديكلان رايس (آرسنال)

    في 2025-26: ثلاثة أهداف وثماني تمريرات حاسمة.

    أعلن ديكلان رايس عن نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم من خلال أدائه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين، يزداد لاعب آرسنال قوةً. أصبح رايس الآن أحد أهم لاعبي المدفعجية في سعيهم ليس فقط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أيضاً للفوز بأول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا، بعد أن حققوا بداية مثالية في حملتهم القارية.

    بفضل انطلاقاته القوية ومساهماته الدفاعية وتسديداته من الكرات الثابتة، نادرًا ما تمر المباريات دون أن يشارك فيها رايس، كما أنه لاعب أساسي في منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، الذي يبدو قادرًا على إنهاء 60 عامًا من المعاناة بالفوز بكأس العالم 2026.

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP

    4لامين يامال (برشلونة)

    في 2025-26: 10 أهداف، 14 تمريرة حاسمة.

    لامين يامال، المرشح المفضل لدى المراهنون مع بداية الموسم، في طريقه ليصبح أول لاعب دون سن 21 عامًا يفوز بجائزة الكرة الذهبية، ولن يحتاج حتى إلى الفوز بها في 2026 لتحقيق ذلك! أداء المراهق الكتالوني في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي جعله يبرز في أعين الكثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حصوله على المركز الثاني خلف ديمبيلي في تصويت الكرة الذهبية دليلاً على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أنه بحاجة إلى تقديم المزيد من اللحظات الحاسمة في المباريات الكبرى، في حين أن هناك مخاوف من أن عدد المباريات التي لعبها يامال في سن صغيرة جدًا يؤدي إلى زيادة مشاكل الإصابات. في غضون ذلك، يبدو أن برشلونة بعيد كل البعد عن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي بسبب نقاط الضعف الدفاعية، مما يعني أن يامال قد يحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على أدائه مع إسبانيا في كأس العالم إذا أراد الفوز بالكرة الذهبية.

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3كيليان مبابي (ريال مدريد)

    في 2025-26: 34 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة.

    هل هذه هي السنة التي سيحصل فيها كيليان مبابي أخيرًا على جائزة الكرة الذهبية؟ منذ ظهوره كلاعب مراهق في موناكو، تم ترشيح المهاجم للفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل. ولكن بعد أن احتفل للتو بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة المنصة في باريس.

    حتى الآن، لم يكن بإمكانه فعل المزيد ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء هذا الانتظار، حيث حمل مبابي ريال مدريد المتعثر هذا الموسم بعدد من الأهداف الحاسمة. كما أنه احتفظ بأفضل أداء دولي في مسيرته لكأس العالم، لذا نتوقع أن يقطع قائد منتخب فرنسا شوطًا طويلاً في هذا السباق.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    2إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

    في 2025-26: 38 هدفًا وست تمريرات حاسمة.

    بعد موسم مخيب للآمال بالنسبة لمعاييره العالية، دخل إرلينج هالاند في "وضع تيرميناتور" هذه المرة، وأصبح مهاجمًا وحيدًا لمانشستر سيتي في سعيه لإعادة ترسيخ مكانته كمتحدي في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وهو في طريقه بالفعل إلى الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في أربعة مواسم، ولم تستطع الدفاعات حتى الآن إيقاف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

    كان البداية المذهلة لهاالاند ستضعه في قائمة المرشحين للكرة الذهبية على أي حال، لكن فرصه هذه المرة تعززت بفضل تأهل النرويج لأول مرة لكأس العالم منذ 1998، مما يمنح مهاجمها النجم فرصة الظهور في بطولة كبرى لأول مرة. لا يعتبر المنتخب الاسكندنافي من المرشحين للفوز في البطول المقامة بأمريكا الشمالية، لكن هالاند قد يستغل المسرح العالمي ليضع اللمسة الأخيرة على حملته للفوز بالكرة الذهبية إذا سارت الأمور على ما يرام على مستوى النادي.

  • VfB Stuttgart v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    1هاري كين (بايرن ميونخ)

    في 2025-26: 35 هدفًا، ثلاث تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدرون هاري كين حق قدره، ولكن الآن بعد أن تخلص من عبء الألقاب الذي كان يثقل كاهله لسنوات عديدة، يبدو مهاجم بايرن ميونخ وكأنه رجل في مهمة، مصمم تمامًا على إثبات أنه يستحق التقدير الفردي بعد أن بدأ الموسم بوتيرة قياسية.

    بالإضافة إلى تسجيله عددًا كبيرًا من الأهداف، أظهر كين مهاراته الكروية الشاملة التي أحدثت تأثيرًا مدمرًا على بطل الدوري الألماني، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فسوف يحصد المزيد من الألقاب في نهاية الموسم. في غضون ذلك، يدعو مشجعو إنجلترا ألا ينفد طاقة قائدهم مرة أخرى قبل الصيف، حيث أن كين هو مفتاح آمال المنتخب الإنجليزي في إنهاء انتظاره الطويل للفوز بلقب كبير على المستوى الدولي.

