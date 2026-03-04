تصنيفات لاعبي EA Sports FC 26: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي غائبان عن القائمة، بينما يتصدر محمد صلاح وكيليان مبابي قائمة أفضل نجوم الرجال

- الكشف عن تقييمات EA Sports FC 26
- مبابي وصلاح يتصدران القائمة
- لامين يامال يدخل قائمة العشرة الأوائل لأول مرة
اقترب أكثر من اللعبة مع تطبيق EA SPORTS
تطبيقEA SPORTS هو الرفيق المثالي للهاتف المحمول، حيث يربط بين كرة القدم في العالم الحقيقي وألعابك المفضلة. قم بتنزيله الآن للوصول إلى موجز مخصص من النتائج المباشرة والتحليلات المتخصصة والمكافآت الحصرية.
لماذا تنزيل التطبيق؟
- تغطية في الوقت الفعلي: احصل على نتائج وإحصائيات مباشرة بسرعة البرق من أكبر الدوريات في العالم.
- رؤى متميزة: احصل على تحليلات صحفية وتكتيكية من الخبراء عبر تكامل The Athletic.
- لعب تفاعلي: اختبر معلوماتك من خلال الأسئلة اليومية واستطلاعات الرأي بين المشجعين وتوقعات المباريات.
- مكافآت حصرية: احصل على محتوى فريد داخل اللعبة ومكافآت EA SPORTS بمجرد البقاء نشطًا.
- صور ثلاثية الأبعاد للمباريات: شاهد الأحداث من كل زاوية بفضل تقنية "Virtual Play-by-Play" المتقدمة.