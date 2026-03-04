Goal.com
تصنيفات لاعبي EA Sports FC 26: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي غائبان عن القائمة، بينما يتصدر محمد صلاح وكيليان مبابي قائمة أفضل نجوم الرجال

تم الكشف عن أفضل اللاعبين في EA Sports FC 26، وقد طرأت بعض التغييرات على قمة الترتيب.

  • الكشف عن تقييمات EA Sports FC 26
  • مبابي وصلاح يتصدران القائمة
  • لامين يامال يدخل قائمة العشرة الأوائل لأول مرة
  • EA Sports FC 26 ratings top men's playersEA Sports

    صلاح ومبابي يتصدران قائمة FC 26

    لا يوجد أي أثر لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في أعلى تصنيفات اللاعبين، حيث لم يدخل النجمان حتى قائمة أفضل 26 لاعبًا في أحدث إصدار من EA Sports FC. يتصدر مبابيوصلاح القائمة بتصنيف إجمالي يبلغ 91 لكل منهما، متقدمين بفارق ضئيل على أوسمان ديمبيلي ورودري وفيرجيل فان ديك وجود بيلينغهاموإرلينغ هالاند بتصنيف 90. من ناحية أخرى، يتصدر حارس مرمى مانشستر سيتي الجديد جانلويجي دوناروما ونجم ليفربول أليسون قائمة أفضل الحراس بتصنيف 89 لكل منهما.

  • EA SPORTS FC 26 أعلى التقييمات

    الرتبةاللاعبالمركز التصنيف
    1محمد صلاحلاعب وسط أيمن91
    2كيليان مبابيST91
    3أوسمان ديمبيلي ST90
    4رودريCDM90
    5فيرجيل فان ديكCB90
    6جود بيلينغهامCAM90
    7إرلينغ هالاندST90
    8رافينها LM89
    9لامين يامالRM89
    10أشرف حكيمي RB89
    11فيتينهاCM89
    12جيانلويجي دوناروماحارس مرمى89
    13بيدري CM89
    14جوشوا كيميشCDM89
    15أليسون بيكرحارس مرمى89
    16هاري كينمهاجم89
    17فيديريكو فالفيرديMF89
    18فينيسيوس جونيورجناح أيسر89
    19فلوريان فيرتز CAM89
    20تيبو كورتواحارس مرمى89
    21روبرت ليفاندوفسكيST88
    22لاوتارو مارتينيزST88
    23ألكسندر إيساكST88
    24جمال موسيالاCAM88
    25غابرييل ماغالهايسCB88
    26بوكايو ساكاRW88

  • يامال يدخل قائمة العشرة الأوائل

    أحد أكبر المتقدمين هو لاعب برشلونة الشاب لامين يامال الذي دخل قائمة العشرة الأوائل لأول مرة. ارتفع تصنيف هذا المراهق الموهوب بثماني نقاط عن تصنيفه العام الماضي، مما يعني أنه أصبح الآن تاسع أفضل لاعب في اللعبة. ومن بين اللاعبين الآخرين الذين حصلوا على ترقيات كبيرة زميل يامال في برشلونة رافينها (+5)، الذي دخل أيضًا قائمة العشرة الأوائل، ومدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي (+5).

  • EA Sports FC 26 ratings top men's players 2EA Sports

    تاريخ إصدار EA SPORTS FC 26

    تحتوي قاعدة بيانات التقييمات الكاملة لـ EA SPORTS FC 26 على أكثر من 20,0000 لاعب من أكثر من 760 ناديًا وأكثر من 35 دوريًا قابلاً للعب. سيتم الكشف عن القائمة الكاملة بحلول يوم الجمعة 13 سبتمبر، بينما من المقرر إطلاق اللعبة في جميع أنحاء العالم في 26 سبتمبر 2025.

