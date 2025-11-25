الإعلان الرسمي عن تصنيفات قرعة كأس العالم .. السعودية تتجنب مصر وقطر والأرجنتين تتفادى إسبانيا حتى النهائي!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الثلاثاء، عن تفاصيل قرعة كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

القرعة شهدت تجنب بعض الفرق المرشحة للفوز بالبطولة لمواجهة بعضها البعض بشكل مباشر حتى المراحل الأخيرة من المسابقة، وينطبق ذلك على كل من إسبانيا والأرجتين، اللتين تحتلان المركزين الأول والثاني في تصنيف الفيفا.

وأيضًا فرنسا وإنجلترا "المركزين الثالث والرابع"، حيث لو تصدرت هذه الفرق مجموعاتها، ستتجنب شريكتها في التصنيف حتى المباراة النهائية في ولاية نيويورك الأمريكية.

وستكون طريقة الابتعاد عن بعضهم البعض هي تشكيل 'مسارات معاكسة'، وهي آلية قائمة على الألوان سيتم بموجبها وضع إسبانيا في جزء من الجدول، والأرجنتين في الجزء المقابل، وستكون فرنسا في الجزء الذي يتقاطع في نصف النهائي إما مع إسبانيا أو الأرجنتين، بينما تتقاطع إنجلترا مع المتغير الآخر بين الأرجنتين أو إسبانيا. يجب على الفرق الأربعة أن تنهي مجموعتها كمتصدرة لحدوث هذا الافتراض.