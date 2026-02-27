تصنيفات القوة في جائزة الكرة الذهبية 2026: هاري كين لا يزال في الصدارة، بينما يعود إرلينغ هالاند إلى أفضل مستوياته، وينجح فينيسيوس جونيور في ترك بصمته مع ريال مدريد

حصل ديمبيلي على الجائزة بفضل أدائه الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بكأس أوروبا لأول مرة، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في منافسة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

لا تنسوا أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية ستؤخذ في الاعتبار أيضًا، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط في أنديتهم، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو سباق ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يظهر كفائز محتمل إلا في منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، مع انتهاء النصف الأول من الموسم الأوروبي وبدء مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، تواصل GOAL تتبع الفائزين المحتملين بالكرة الذهبية خلال الأسابيع والأشهر القادمة:

التحديث السابق: 30 يناير 2026.