محمود خالد

"أخطر من تصريح جورج جيسوس" .. اتهام لجنة الانضباط بتجاهل واقعة نجم الهلال!

لجنة الانضباط لا تزال تثير الجدل..

لا تزال لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تثير الكثير من الجدل، حول وقائع داخل أرض الملعب، لم يتم البت في إصدار قرارات تجاهها، وسط اتهامات إلى اللجنة بالتعامل بمبدأ "الكيل بمكيالين".

وتحدثنا قبل ساعات، عن عقوبة رئيس نادي ضمك، التي أصدرتها لجنة الانضباط، خلال الساعات الماضية، وسط علامات استفهام حول تجاهل لقطة ثنائي الأهلي وضمك، إيفان توني وجمال حركاس، وكذلك مصير شكوى نادي الهلال ضد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، على خلفية تصريحه الجدلي بشأن القوى السياسية.

لقطة أخرى، فتحت باب الجدل بشأن موقف لجنة الانضباط، في إشارة إلى أحد نجوم الهلال، وتصريحه الذي تم وصفه بأنه أخطر مما قاله جورج جيسوس.

    شكوى الهلال ضد جيسوس

    ورفعت إدارة الهلال، شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد جورج جيسوس، بعدما أثار مدرب النصر جدلًا كبيرًا ضد ناديه السابق، بشأن تصريحه عن "القوة السياسية".

    القصة تعود إلى يناير الماضي، عقب الخسارة أمام الهلال دوريًا، بنتيجة (1-3)، وأثناء ظهور جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي الشباب، حيث علّق على سؤال بشأن عدم ضغط لاعبي النصر على الحكام، لاحتساب الأخطاء، مثلما يفعل لاعبو الهلال، بقوله إن العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي لدى الزعيم.

    ورغم أن جيسوس قد عاد ليؤكد أنه تم إنساب كلام إليه لم يقله، وأنه ممتن لتجربته مع الهلال، والتي حقق فيها إنجازات، كما لم يقلل من قيمة الزعيم، إلا أن ذلك لم يمنع إدارة الأزرق من تنفيذ ما ذكرته عبر الموقع الرسمي، بأنها ستناشد الجهات المختصة تجاه ما وصفته بـ"افتراءات غير مقبولة"، في ظل النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة، بفضل القيادة الرشيدة، وأنها تطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء للمشروع الرياضي السعودي.

    وذكرت تقارير في فبراير الماضي، بأن لجنة الانضباط أمهلت النصر مدة 72 ساعة، للرد على شكوى الهلال، بينما تعكف الإدارة القانونية للأصفر، على الرد قبل انتهاء المهلة المحددة.

    ما قاله لاعب الهلال أكثر خطورة

    وفي هذا السياق، وجه الإعلامي مبارك الشهري، عبر برنامج "وهج بلس"، أصابع الاتهام إلى البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بسبب تصريحه السابق بوجود فرق تلعب "كرة سلة".

    وكان روبن نيفيش، قد أثار جدلًا عقب تعادل الهلال مع التعاون، بهدف لمثله، في مؤجلة الجولة العاشرة، بقوله إنه يرى لاعبين يلمسون الكرة داخل منطقة الجزاء، وكأنها كرة سلة أو يد، والحكم يعود لتقنية الفيديو ولا يحتسب شيئًا، معربًا عن رفضه إزاء تباين قرارات التحكيم باحتساب ركلة جزاء إثر تلك الواقعة في مباريات وتجاهلها في أخرى.

    وسلط الشهري الضوء على ما ذكره روبن نيفيش، واصفًا إياه بأنه أخطر على الرياضة السعودية، من التصريح الذي أدلى به جورج جيسوس، وبات محل نظر لجنة الانضباط، ليضمه إلى قائمة الوقائع التي لم يرد فيها قرار من اللجنة، على غرار ثنائي الأهلي وضمك.

    وأوضح الشهري أن لجنة الانضباط أصدرت نحو 285 قرار منذ بداية الموسم، مضيفًا أنه ربما كان هناك سقف محدد للشكاوى التي يمكن للجنة النظر فيها.

    واستكمالًا لجدل الانضباط، قال الشهري إنه ربما كان على اللجنة إصدار بيان للكشف عن قراره حول شكوى الهلال ضد جيسوس، بدلًا من ترك الأمر معلقًا، وسط تساؤلات حول مصير الشكوى بين القبول أو الرفض.

  • "غير عقلاني"

    في المقابل، ذكر الإعلامي ماجد المنيّع، بأن روبن نيفيش لو كان يلعب في الدوري السعودي، خلال عام 2015، لقال كرة سلة ويد أيضًا.

    ونوه المنيع بأنه رغم كون تصريح نيفيش "غير عقلاني"، ولكن يبقى أنه لم يذكر ناديًا بعينه، وأن ما ذكره وسط الهلال، لا يرقى للواقعة المشينة التي حدثت بين إيفان توني وجمال حركاس، ولم تبت فيها لجنة الانضباط بأي قرار.

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 17 انتصارًا مع 7 تعادلات في 24 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ58 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

