حديثه عن هاري كين سخيف لكنه تعرض للخيانة وعلى ترامب التدخل .. ردود فعل غاضبة تجاه تصريحات محمد صلاح ضد سلوت وليفربول

انقسام بين الجماهير بشأن ما قاله صلاح ضد ليفربول ومدربه سلوت خلال الساعات الأخيرة

أشعل النجم المصري محمد صلاح الأجواء داخل ليفربول، بعد تصريحاته الأخيرة، عقب تعادل فريقه أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح خرج في تصريحات إعلامية، هاجم فيها إدارة ناديه، وأيضًا مدربه سلوت، بسبب وضعه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

فيديو: "يُريدون التخلص مني وإلقائي تحت الحافلة" .. محمد صلاح يُهاجم ليفربول وآرني سلوت بعد التعادل مع ليدز يونايتد

وكانت لتصريحات صلاح صدى عالمي كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليحدث انقسام بين الجماهير، بين داعم ومؤيد له، ومهاجمًا ضده بسبب تصريحاته وعدم تقبله التواجد على مقاعد البدلاء.

ونستعرض لكم أبرز ردود الأفعال على تصريحات صلاح خلال السطور التالية..

  • أتمنى سقوط وانهيار ليفربول بسبب حربهم ضد صلاح

    • إعلان

  • صلاح يستحق معاملة وتقدير أكبر في ليفربول

  • صلاح تعرض لنفس الخيانة التي تعرض لها رونالدو في اليونايتد

  • أنا أؤيد محمد صلاح ضد سلوت

  • لم يحترم مدربه وزملائه .. وعليه تقبل الجلوس احتياطيًا

    "أداء مُحرِج من محمد صلاح وقلة احترام لزملائه ولمدربه، صلاح لا يختلف عن أي لاعب آخر، إذا تراجع مستوى أي لاعب مثلما تراجع مستوى صلاح، فهو مثل غيره تمامًا، وعليه أن يقبل الجلوس على الدكة، لكنه للأسف يعتقد أنه أفضل من أن يُستبعَد".

  • ما حدث مع صلاح غير عادل .. ويبدو أن اللاعبين فقدوا الثقة في الجهاز الفني

    "نحن نقف مع محمد صلاح، لقد تم التعامل معه بشكل غير عادل في الأسابيع الأخيرة، وحقيقة أنه يعتقد أن هناك من لا يريده في النادي أمر مقلق للغاية، ومن الواضح أن اللاعبين فقدوا تمامًا ثقتهم في الجهاز الفني".

  • صلاح وضع ليفربول في وضع محرج

    "على الرغم من كل ما قدمه للنادي، فإن صلاح قد وضع ليفربول في موقف محرج".

  • يجب أن يرحل صلاح وسلوت حتى لا نكرر فوضى اليونايتد

    "في نهاية المطاف، من المحزن جدًا أن مقابلة محمد صلاح مزّقت النادي، والجماهير، وربما غرفة الملابس أيضًا، يجب أن يرحل كل من آرني سلوت ومحمد صلاح عن النادي، وإلا فسنشهد فوضى شبيهة بما يحدث في مانشستر يونايتد قريبًا جدًا".

  • يمكن لترامب أن يتوسط بين صلاح وليفربول

    "ربما، بعد جائزته الجديدة -يقصد جائزة السلام التي حصل عليها من فيفا -، يمكن لترامب أن يكون وسيطًا بين صلاح وليفربول".

  • صلاح أفضل من سلوت وأكبر منه

  • صلاح يستحق الأفضل من ليفربول

  • تصريحات صلاح عن كين سخيفة

    "أنا أقف إلى جانب صلاح، لكن قوله هذه النقطة نوعًا ما سخيف - يقصد تصريحه بشأن هاري كين -، وليست حتى حقيقة حقيقية".

