حديثه عن هاري كين سخيف لكنه تعرض للخيانة وعلى ترامب التدخل .. ردود فعل غاضبة تجاه تصريحات محمد صلاح ضد سلوت وليفربول

أشعل النجم المصري محمد صلاح الأجواء داخل ليفربول، بعد تصريحاته الأخيرة، عقب تعادل فريقه أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح خرج في تصريحات إعلامية، هاجم فيها إدارة ناديه، وأيضًا مدربه سلوت، بسبب وضعه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

وكانت لتصريحات صلاح صدى عالمي كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليحدث انقسام بين الجماهير، بين داعم ومؤيد له، ومهاجمًا ضده بسبب تصريحاته وعدم تقبله التواجد على مقاعد البدلاء.

ونستعرض لكم أبرز ردود الأفعال على تصريحات صلاح خلال السطور التالية..