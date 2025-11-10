منذ أن اشترى نادي الخلود السعودي قبل أشهر قليلة، واسم رجل الأعمال الأمريكي بنيامين بن هاربورج يصاحبه إشادات وعبارات إيجابية بشأن فكره والطفرة التي يريد أن يحدثها في دوري روشن، لكن تغير الوضع خلال الساعات الماضية بعد تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
"تصرف لا يليق بنادي سعودي" .. هجوم على بن هاربورج بعد مقارنة "عربة حمار" الخلود بطيارتي الهلال والنصر!
القصة بدأت من طياراتي الهلال والنصر
قبل أيام قليلة، كشف الهلال عن مشروعه الجديد تحت عنوان "نحلق معًا نحو أمجاد أرحب"، حيث دشّن طائرة خاصة تحمل شعار وألوان النادي، والتي تعد من طراز A320neo، كأول نادٍ في المملكة والشرق الأوسط، يحصل على طائرة خاصة بطلاء كامل للهوية والعلامة التجارية، ضمن الشراكة مع الناقل الجوي الرسمي "طيران ناس".
في المقابل، أكد عدد من الصحفيين النصراويين أن نادي النصر كذلك ستكون له طائرة خاصة خلال الفترة المقبلة، بالاشتراك مع "طيران الرياض"، حيث سيتم تخصيص طائرة تحمل شعار العالمي، لتصحبه في كافة رحلاته الخارجية.
هذه التطورات تفاعل معها بن هاربورج، لكن بطريقة قللت من الخلود..
"عربة حمار" الخلود
البعض على منصة "إكس" قام بمقارنة بين طيارتي الهلال والنصر، بين من يفضل هذه وتلك، وهو النقاش الذي أقحم رئيس الخلود نفسه به، بطريقة ساخرة، لكنها لم تلق استحسان الكثيرين..
بن هاربورج نشر عبر حسابه صورة جماعية للاعبي الخلود، مصممة عبر "الذكاء الاصطناعي"، وهم يجلسون على "عربة" يجرها حمارين، معلقًا: "طيارة الخلود".
الأمر لم يكن سوى للمزاح مع متابعيه على منصة "إكس"، حيث قام بالرد على بعضهم برموز ضاحكة، لكن هناك من لم تعجبه طريقته..
"تصرف لا يليق برئيس نادي سعودي"
أحد من هاجمه كانت ليلى الجابر؛ الصحفية بجريدة "عكاظ"، حيث رأت أن الصورة التي نشرها بن هاربورج للاعبي الخلود لا تعكس أخلاق الرياضة، ولا تمثل الوعي الذي من المفترض أن يكون عليه رئيس نادي رياضي.
وكتبت الجابر عبر حسابها على منصة "إكس": "أسوأ تغريدة تُكتب من رئيس نادي الخلود، من المؤسف أن يُستخدم منصب رئاسة نادي رياضي لتداول صور مسيئة أو تهكمية بدل أن يكون منصة لترسيخ القيم الرياضية وروح المنافسة الشريفة".
وأضافت: "الرياضة أكبر من التعصب والقيادة في المجال الرياضي تتطلب وعي بمسؤولية الكلمة والصورة وتأثيرها على الجماهير، مثل هذه التصرفات لا تليق بمن يمثل نادي سعودي ولا تعكس أخلاق الرياضة التي نريدها لأجيالنا".
ليلى الجابر اختتمت: "أعتقد أن التواصل المستمر في هذا البرنامج لا تليق برئيس نادي عندما يخرج عن النص والوعي الرياضي، وما كنت أتمنى فعلًا أن أرى مثل هذا الكلام، لأنك كنت مثال جيد للوعي الجماهيري".
الخلود تحت رئاسة بن هاربورج
الخلود يشارك في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي للعام الثاني على التوالي، بعدما كان قد نجح في الصعود من دوري يلو للدرجة الأولى بنهاية موسم 2023-2024، حيث احتل وقتها وصافة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، خلف القادسية؛ البطل آنذاك بـ73 نقطة.
وفي أول موسم له بدوري روشن 2024-2025، حافظ الخلود على استمراره في المسابقة نفسها، حيث اختتم الموسم محتلًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، حصدها من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في أربع، فيما خسر 18 لقاء آخرين.
هذا النجاح في أول مشاركة على الإطلاق في تاريخ النادي بدوري روشن السعودي، دفعت بنيامين بن هاربورج لاتخاذ خطورة الاستثمار به، خاصةً وأن الدوري السعودي بالفعل لافتًا للأنظار منذ ثورة صيف 2023.
والآن ومع مرور ثماني جولات من الموسم الجاري بدوري روشن، وتحت قيادة رجل الأعمال الأمريكي، يحتل الخلود المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات، وتلقى خمس هزائم.
أبرز تلك الانتصارات كانت أمام الشباب في الجولة الرابعة من دوري روشن، حيث انتصر الخلود بثنائية مقابل هدف وحيد، في 25 من سبتمبر الماضي.
فيما يعد الإنجاز الأبرز هو الوصول لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، حيث ملاقاة الخليج في 28 من نوفمبر الجاري.
وكانت كتيبة بن هاربورج قد عبرت دور الـ32 من كأس الملك بالفوز أمام البكيرية بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم الإطاحة بالنجمة من دور الـ16 بالفوز بهدف نظيف.
وماذا بعد؟
الخلود على موعد مع بعض المباريات القوية قبل نهاية عام 2025، فبخلاف مواجهة الخليج في دور ربع نهائي كأس الملك – كما أسلفنا – سيلتقي بالتعاون؛ وصيف دوري روشن حاليًا، ثم الهلال يومي 26 و31 من ديسمبر المقبل، ضمن الجولتين الـ11 والـ12.
كذلك خلال العام الجاري، يلتقي الخلود بالحزم والخليج يومي 21 نوفمبر و21 ديسمبر، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من دوري روشن.