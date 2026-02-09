أصبحت بومباستور في دائرة الضوء في تشيلسي بعد أن تراجع الفريق بفارق 12 نقطة عن متصدر الدوري الإنجليزي للسيدات مانشستر سيتي. وقد تسببت هذه النتائج في ضغوط على المدربة، لكن تشيلسي رد على ذلك بتقديم عقد جديد طويل الأمد لها. وتبع ذلك فوز تشيلسي 2-0 على توتنهام يوم الأحد، مما جعل بومباستور في مزاج متحدي. وقالت للصحفيين: "حتى لو كنا جميعًا نعلم أننا لا نستطيع التحكم في أي شيء من ذلك، فقد شعرنا على الأرجح أنه من غير العدل أن نتلقى هذا القدر من الانتقادات. أنا أعرف من أنا، ولا أحتاج إلى أن يخبرني أشخاص من خارج بيئتي من أنا. سأحرص دائمًا على بذل قصارى جهدي. أعلم أنني أمتلك الكفاءة، وأعلم أنني أمتلك المعرفة، وأعرف كرة القدم النسائية وأبذل قصارى جهدي من أجل تشيلسي. لا أقول إنني الأفضل، ولا أقول إنني متغطرسة، لكنني أعرف من أنا. أحرص دائمًا على دعم لاعباتي بأفضل طريقة ممكنة. مهمتي هي التأكد من أنهن يذهبن إلى الملعب وهن على دراية تامة بما عليهن تحقيقه. لن يزعزع ثقتي بنفسي أحد".