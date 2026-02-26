Getty/GOAL
تشيلسي يسجل رقماً قياسياً بأكبر خسارة قبل الضرائب في تاريخ إنجلترا مع الكشف عن عجز ضخم بقيمة 407 ملايين يورو
برشلونة هو الفريق الوحيد الذي تفوق على خسائر تشيلسي
يقدم تقرير "الوضع المالي والاستثماري للأنديةالأوروبية"، الذي يصدر سنويًا، تفاصيل عن الأندية العشرة التي تكبدت أكبر خسائر مالية خلال أي موسم معين. ويحتل تشيلسي المركز الأول في هذا الترتيب المؤسف.
لم تشهد الدوري الإنجليزي الممتاز أرقامًا كهذه من قبل، حيث لم يتكبد سوى عملاق الدوري الإسباني برشلونة - الذي تأثرت موارده المالية بجائحة كوفيد-19 - خسائر أكبر بلغت 555 مليون يورو (484 مليون جنيه إسترليني/655 مليون دولار) في 2020-2021.
لماذا تستمر خسائر تشيلسي في الارتفاع؟
تجاوزت خسائر تشيلسي 200 مليون جنيه إسترليني (271 مليون دولار) على مدار أربعة مواسم متتالية، حيث قابل انخفاض الإيرادات ارتفاع مستمر في التكاليف. وأخبر مصدر موقع The Athletic أن "خسارة تشيلسي الضخمة في الموسم الماضي، مثلها مثل خسارة برشلونة قبلها، كانت مدفوعة بقيود محاسبية غير نقدية كبيرة". كما تلقى البلوز غرامة قدرها 31 مليون يورو (27 مليون جنيه إسترليني/37 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لخرقه القواعد المالية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
يقول مصدر The Athletic إن "العجز الهائل لا يعكس الأداء التشغيلي الأساسي للنادي ولا الوضع المالي في الموسم الحالي والمواسم المقبلة". ويقال إن المسؤولين في غرب لندن كانوا "يصلحون مشاكل تاريخية، حيث تم تسجيل عدة بنود عالية التكلفة لمرة واحدة في نفس الفترة المالية".
يُقال إن الوضع المالي لتشيلسي يصعب فهمه، حيث قام النادي بعدة معاملات "تقع في الفجوة بين اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) واللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز". وتشمل هذه المعاملات بيع فريق السيدات التابع للنادي، وفندقين، وموقف سيارات.
هل سيواجه تشيلسي أي عقوبات؟
بلغت خسائر البلوز على مدى ثلاث سنوات 622 مليون يورو (542 مليون جنيه إسترليني/735 مليون دولار)، وهو رقم يزيد بكثير عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني/71 مليون دولار) المسموح بها وفقًا لقاعدة أرباح كرة القدم الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). ومع ذلك، يُزعم أنه سيتم تجنب العقوبات المالية.
وقد أبرم تشيلسي اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يسمح له بالعمل وفقًا لـ "العجز المتوقع المقدم في خطة العمل" - مما يعني أن الخسائر يجب أن تظل ضمن الأرقام التي تم الإعلان عنها مسبقًا.
يؤكد مصدر The Athletic أن البلوز لم يخالف قواعد الربح والاستدامة (PSR) لعام 2024-25 المعمول بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجنبه أي خصم محتمل للنقاط.
وذكر المصدر أن "النادي واثق من أنه يعمل وفقًا لشروط اتفاقية التسوية والقواعد المالية الأخرى، مستشهدًا بتحسن الأداء الأساسي، ومن بين أمور أخرى، بيع لاعبين مهمين". جمع تشيلسي حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (407 مليون دولار) في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025.
وتابع موقع The Athletic في تقريره أن "الخسارة الكبيرة في 2024-25 لا تمثل الوضع المالي لـ تشيلسي في المستقبل، بل هي نتيجة لفترة من ترشيد الأعمال". يتوقع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز "الامتثال للقواعد المالية في الداخل والخارج، مدعومًا بالإيرادات التي ستنمو هذا الموسم، لا سيما بسبب العودة إلى دوري أبطال أوروبا". يُقال إن المنافسة الأوروبية النخبوية قد جنت للبلوز حوالي 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) من جوائز مالية هذا الموسم - حيث وصلوا إلى دور الـ16.
البلوز يبني مستقبلًا مشرقًا
أنفق تشيلسي مبالغ طائلة على التعاقدات الجديدة خلال فترة ملكية كليارك كابيتال، حيث تم منح عقود طويلة الأمد للنجوم الوافدين. تم إبرام العديد من هذه الصفقات مع التركيز على المستقبل البعيد.
شهدت هذه الفترة تغييرات إدارية في ملعب ستامفورد بريدج، حيث تم إقالة المدرب إنزو ماريسكا، الفائز بدوري الأندية الأوروبية وكأس العالم للأندية، في أوائل عام 2026، وأصبحليام روزينيور الآن مسؤولاً عن تحقيق الاستقرار على أرض الملعب، مما سيساعد في نهاية المطاف على استعادة الاستقرار خارج الملعب.
