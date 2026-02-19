تشيلسي يخسر لاعبه الشاب الموهوب لصالح منافسه توتنهام بعد تجربة ناجحة في شمال لندن

يُعتبر التعاقد مع جوبلينج مكسبًا كبيرًا لأكاديمية توتنهام، خاصةً بالنظر إلى مكانته كقائد منتخب دولي. سينضم جوبلينج في البداية إلى فريق جيمي كار تحت 18 عامًا، وهو فريق واجه موسمًا صعبًا حيث حقق 10 انتصارات من 24 مباراة في الدوري ويحتاج إلى تعزيز دفاعه. وقد حدد النادي بالفعل مسار جوبلينج بوضوح؛ ومن المتوقع أن يوقع أول عقد احترافي له عندما يحتفل بعيد ميلاده السابع عشر في وقت لاحق من هذا العام، مما يضمن بقاء مستقبله على المدى الطويل في ملعب توتنهام هوتسبير.

على الرغم من تغيير ألوان النادي، لا يزال جوبلينج يتمتع بسمعة دولية عالية. ومن المتوقع أن يكون الممثل الوحيد لتوتنهام في منتخب إنجلترا تحت 16 عامًا عندما يواجه المنتخب الوطني الدنمارك وإسبانيا وفرنسا هذا الأسبوع. يعد رحيله عن كوبهام حالة نادرة تسمح فيها تشيلسي لقبطان فريق الشباب بالرحيل إلى منافس محلي، وهي خطوة قد ترتد على البلوز إذا حقق الظهير المتجول إمكاناته الكبيرة تحت إشراف الجهاز الفني لسبيرز.