تشيلسي ووست هام يكتشفان عقوبات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد شجار عنيف أثاره أداما تراوري بعد اشتباكه مع مارك كوكوريلا وجواو بيدرو
شجار على خط التماس: شرارة تتحول إلى حريق هائل
اندلعت الأزمة في وقت متأخر من المباراة عندما دخل أداما تراوري لاعب وست هام في مشادة كلامية حادة مع مارك كوكوريلا الظهير الأيمن لتشيلسي. سرعان ما تحولت الشرارة الأولى إلى حريق هائل عندما اندفع جواو بيدرو لدعم زميله، مما أدى إلى تجمع عدد كبير من لاعبي الفريقين على خط التماس ودفعهم لبعضهم البعض. كافح حكام المباراة لاستعادة السيطرة على الموقف لعدة دقائق، حيث طغت "المشاجرة القبيحة" على ما كان معركة تكتيكية تنافسية بين فريق ليام روزينيور وفريق نونو إسبيريتو سانتو.
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يصدر بياناً رسمياً بشأن الإجراءات التأديبية
بعد مراجعة شاملة لمشاهد المباراة وتقرير الحكم، أكدت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن كلا الناديين فشلا في ضمان سلوك لاعبيهما بطريقة منظمة. وقد أوضح متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التهم المحددة والغرامات الناتجة عنها في بيان صدر يوم الأربعاء.
وجاء في البيان الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "تم تغريم تشيلسي ووست هام يونايتد بمبلغ 325 ألف جنيه إسترليني و300 ألف جنيه إسترليني على التوالي بسبب المواجهة الجماعية التي شارك فيها لاعبوهما في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 31 يناير 2026. اعترف كلا الناديين بأنهما فشلا في ضمان عدم تصرف لاعبيهما بطريقة غير لائقة واستفزازية في الدقيقة 90 تقريبًا. وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه الغرامات بعد عقد جلسة استماع". يمثل هذا القرار تحذيرًا شديدًا لكلا الناديين اللندنيين بشأن سلوكهما المستقبلي على أرض الملعب.
السبب وراء الفوضى التي شهدها استاد لندن
بينما تركز التهم الرسمية على الفشل الجماعي للأندية، فإن الصراع الفردي بين تراوري وكوكوريلا كان بلا شك العامل المُحفز للفوضى. أدى أسلوب تراوري البدني ومثابرة كوكوريلا الدفاعية إلى توتر مستمر طوال الشوط الثاني. عندما بدا أن اللاعب الدولي الإسباني يعيق جناح وولفز السابق بالقرب من راية الركنية، انفجرت الموقف أخيرًا. تدخل بيدرو لم يؤد إلا إلى تصعيد الموقف، حيث انضم لاعبون من كلا الفريقين إلى الملعب مع تصاعد التوتر.
بموجب اللوائح الحالية، يتوقع من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الحفاظ على انضباط صارم، ومن المفهوم أن الغرامة الأعلى قليلاً التي فرضت على تشيلسي تعكس سجله التأديبي الأخير. وقد وجد البلوز نفسه في كثير من الأحيان في دائرة الضوء هذا الموسم بسبب العدد الكبير من البطاقات الصفراء.
الحوار التأديبي: المديرون يتناولون سلوك اللاعبين
تحدث مدرب تشيلسي روزينيور إلى لاعبيه بعد المباراة حول كيفية التعامل مع مواقف مماثلة في المستقبل، بينما التقى مسؤول تنفيذي في وست هام لم يذكر اسمه بالمدرب نونو إسبيريتو سانتو وقائد الفريق جارود بوين لمناقشة سلوك اللاعبين.
بالنسبة لتشيلسي، الذي يحتل حالياً المركز الخامس في الجدول برصيد 45 نقطة، يتحول التركيز الآن إلى السعي للحصول على مركز في دوري أبطال أوروبا. على العكس من ذلك، يجب على وست هام أن يجد طريقة لتوجيه عدوانيته إلى أدائه على أرض الملعب؛ حيث يحتل المركز 18 برصيد 25 نقطة، ويكافح الآن بشدة لتجنب الهبوط في الأسابيع المقبلة.
