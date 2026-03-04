تشيلسي في خطر حقيقي من إحراق موسمه بالكامل، حيث يواجه فريق البلوز بقيادة ليام روزينيور، الذي يعاني من سوء السلوك، أسبوعين حاسمين في الموسم

إن إحباط فيلا من اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز موثق جيدًا في هذه المرحلة، وفشل الفريق في العودة إلى دوري أبطال أوروبا سيكون ضربة قوية لآمال أوناي إيمري في تعزيز فريقه الضعيف إلى حد ما هذا الصيف.
في غضون ذلك، يصر تشيلسي على أن الوضع في ستامفورد بريدج ليس بهذه الخطورة التي قد توحي بها أعلى خسائر قبل الضرائب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. لكن كما أبرزت أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، لا يدر البلوز أموالاً من مبيعات التذاكر وأنشطة أيام المباريات والصفقات التجارية والتسويق مثل ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، مما يعني أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا له أهمية قصوى.
لكن الأمر لن يكون سهلاً، لا سيما بالنسبة لفريق لم يحقق أي فوز في الدوري منذ ثلاث مباريات، ويجب عليه بعد مواجهة أستون فيلا في مباراة حاسمة، أن يواجه نيوكاسل (على أرضه)، وإيفرتون (خارج أرضه)، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (كلاهما على أرضه) في غضون الأسابيع الستة المقبلة. لذلك، قد يحاول روزينيور استبعاد بعض لاعبيه الأساسيين من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الصعبة يوم السبت ضد ريكسهام، خاصة وأن إراحة اللاعبين لن تكون خيارًا متاحًا في أي من مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الشهر ضد باريس سان جيرمان.
على الجانب الإيجابي، من المتوقع عودة لاعبين مهمين من الإصابة، وهما مارك كوكوريلا وإستيفاو. قد يكون الأول جاهزًا لمواجهة أستون فيلا، الذي يجب الاعتراف بأنه يمر بفترة سيئة، حيث حقق فوزين فقط في آخر سبع مباريات في الدوري، مما أدى إلى خروجه من سباق اللقب - ودخوله في معركة ضخمة على المركز الخامس مع مانشستر يونايتد وليفربول وبالطبع تشيلسي، الذي تراجع إلى المركز السادس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
الفوز في فيلا بارك سيجعل فريق روزينيور المدمر لنفسه يتقارب بثلاث نقاط من مضيفه، لكن تحقيق ذلك يعتمد إلى حد كبير على معالجة المشاكل التي يقول المدرب إنهم "تسببوا" فيها لأنفسهم باستمرار.
قال روزينيور لبرنامجMatch of the Day مساء الأحد: "يمكنك أن ترى أن هناك الكثير من الإيجابيات في لعبنا. هناك الكثير من الإيجابيات من الناحية الفنية والتكتيكية ومن حيث جودة لعبنا. لكن إذا لم نقض على هذه المشاكل (البطاقات الحمراء والكرات الثابتة)، فسوف ندفع ثمن ذلك".
وبالفعل، إذا خسر تشيلسي المزيد من النقاط يوم الأربعاء، فقد يتلاشى موسمه بالكامل.