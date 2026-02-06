بعد ظهور فيديو "السباب" .. مدرب تشيلسي يتهم آرسنال بعدم الاحترام!

قال روزينيور للصحفيين: «لم يكونوا اللاعبين. أنا محترم. عندما تقوم بالإحماء، يكون لك نصفك، وللفريق الآخر نصفه. لم أطلب من فريقي أو من مدربيّ قط التعدّي على منطقة الخصم. في تلك اللحظة، لم أعتقد أنه كان صحيحًا المكان الذي كانوا يعملون فيه.كانوا يؤثرون على إحماء لاعبيّ وعلى إحماء طاقمي. لذلك طلبت منهم، ربما ليس بأدبٍ كافٍ، أن يتأكدوا من بقائهم في نصفهم. أنا لست هنا لخوض ألعاب ذهنية. إنما هو فقط ما أراه صحيحًا ومحترمًا. آمل أن نحترم ذلك وأن تفعل الفرق الأخرى أيضًا".

وأتبع: "هناك آداب معينة في كرة القدم. أحاول دائمًا أن أكون محترمًا قدر الإمكان. أريد دائمًا الفوز. لم أطلب من مدربيّ قط. ليست لدي مشكلة مع أي شخص في نادي آرسنال لكرة القدم. مدير فني رائع، ميكل أرتيتا، لدي احترام كبير له. كان الأمر فقط في تلك اللحظة؛ لم أعتقد أن ذلك الاحترام قد أُظهر لفريقي.".