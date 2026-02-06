Goal.com
بعد ظهور فيديو "السباب" .. مدرب تشيلسي يتهم آرسنال بعدم الاحترام!

اتهم ليام روزينيور آرسنال بعدم التحلّي بالاحترام عقب انفجاره الغاضب المليء بالألفاظ النابية قبيل هزيمة تشيلسي أمام «المدفعجية» في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وقد تم تصوير المدرب الجديد للبلوز وهو يصرخ بشتائم على لاعبي آرسنال بينما كانوا يتوغلون في نصف ملعب تشيلسي خلال عمليات الإحماء الخاصة بكل فريق.

  • هجوم روزينيور

    تم تصوير روزنيور خلال الإحماء قبل المباراة قبيل مواجهة تشيلسي مع آرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو)، بينما كان يهاجم لاعبي «الجانرز». وقد صرخ روزنيور: «ابقوا في نصف ملعبكم. ابقوا في نصف ملعبكم اللعين. ابقوا هناك أيها اللعينون». 

    لم تتحرك الكاميرا لتُظهر لمن كان روزنيور يصرخ، لكنه اتهم الآن «الجانرز» بقلة الاحترام، بعدما خسر تشيلسي المباراة 1-0، و4-2 في مجموع المباراتين. وقد أوضح الآن أنه لم يكن غاضبًا من لاعبي آرسنال، بل كان مستشيطًا غضبًا من جهازهم التدريبي، واتهمهم بعدم إظهار القدر الصحيح من الاحترام لـ«البلوز». 

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WEST HAMAFP

    تفسير روزينيور

    قال روزينيور للصحفيين:  «لم يكونوا اللاعبين. أنا محترم. عندما تقوم بالإحماء، يكون لك نصفك، وللفريق الآخر نصفه. لم أطلب من فريقي أو من مدربيّ قط التعدّي على منطقة الخصم. في تلك اللحظة، لم أعتقد أنه كان صحيحًا المكان الذي كانوا يعملون فيه.كانوا يؤثرون على إحماء لاعبيّ وعلى إحماء طاقمي. لذلك طلبت منهم، ربما ليس بأدبٍ كافٍ، أن يتأكدوا من بقائهم في نصفهم.  أنا لست هنا لخوض ألعاب ذهنية. إنما هو فقط ما أراه صحيحًا ومحترمًا. آمل أن نحترم ذلك وأن تفعل الفرق الأخرى أيضًا". 

    وأتبع: "هناك آداب معينة في كرة القدم. أحاول دائمًا أن أكون محترمًا قدر الإمكان. أريد دائمًا الفوز. لم أطلب من مدربيّ قط. ليست لدي مشكلة مع أي شخص في نادي آرسنال لكرة القدم. مدير فني رائع، ميكل أرتيتا، لدي احترام كبير له. كان الأمر فقط في تلك اللحظة؛ لم أعتقد أن ذلك الاحترام قد أُظهر لفريقي.".

  • أسبوع روزينيور المتقلب

    شاهد روزنيور فريقه تشيلسي يعود من التأخر 2-0 ليفوز على وست هام 3-2 في عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يخسر في الإمارات.

    وقد كشف أنه كان متفهمًا لصيحات الاستهجان التي تلقاها فريقه أمام الهامرز قبل قلب مجريات المباراة.

    قال: "يجب أن أقول إن الجماهير كانت رائعة في الشوط الثاني. كنت سأستهجننا في الشوط الأول. كان أداؤنا بعيدًا جدًا عن المستوى الذي كان ينبغي أن نكون عليه",.

    ويتعرض المدرب الجديد للبلوز لضغط من أجل كسب جماهيره الجديدة، واعترف بأن عليه وحده إقناع جماهير البلوز بأنه الرجل المناسب للمهمة. وشرح قائلًا: «الأمر يقع عليّ. آمل مع الوقت أن يقولوا إنها أفضل قرار اتخذه النادي على الإطلاق. لا يمكنني التركيز على ذلك. إنهم يريدون الفوز بالألقاب. وأنا أريد ذلك أيضًا. تحقيق ستة انتصارات من سبع مباريات ليست بداية سيئة.»

  • Liam Rosenior Chelsea 2025-26Getty

    ماذا يأتي بعد ذلك؟

    يواجه تشيلسي فريق وولفرهامبتون هذا الأسبوع وقد أكد روزنيور أن كول بالمر جاهز للعب 90 دقيقة. ومع ذلك، تعرض الجناح جيمي جيتنز لتمزق في أوتار الركبة. وبالحديث عن الجناح، أضاف:  "يبدو أن الأمر سيكون على المدى الأطول قليلاً. إنه لأمر مؤسف حقًا بالنسبة له: "لم أعمل معه لفترة طويلة جدًا. من الواضح أنني أعرف مسيرته وما هو لاعب مميز. سيكون ذلك غيابًا كبيرًا بالنسبة لنا."

