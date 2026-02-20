تشيلسي تعلن عن رعاية جديدة للجزء الأمامي من قميصها باستخدام الذكاء الاصطناعي

يوضح بيان تشيلسي تفاصيل عن شركة IFS، مضيفًا: "تتيح IFS، المزود الرائد عالميًا لبرامج الذكاء الاصطناعي الصناعي، للمؤسسات تحقيق نتائج ملموسة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال حل المشكلات التشغيلية المعقدة في العالم الواقعي. ستقوم IFS في إطار هذه الشراكة بتزويد تشيلسي ببرامجها ووكلاء الذكاء الاصطناعي الرائدين في السوق لتعزيز الدقة في جميع عمليات النادي، مما يحسن الأداء في جميع جوانب عمل النادي تقريبًا.

"تضع هذه الشراكة تشيلسي في طليعة التطور التكنولوجي لكرة القدم. من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي من IFS لربط الأشخاص والأصول والمعلومات في الوقت الفعلي، يعزز النادي قدرته التنافسية على أرض الملعب مع تحسين تجربة ملايين المشجعين حول العالم.

بالنسبة لتشيلسي، تشير هذه الاتفاقية إلى نية النادي في الريادة، ليس فقط على أرض الملعب، ولكن أيضًا في كيفية بناء النوادي الراقية وتشغيلها. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في أسسنا، يعزز النادي طموحنا طويل الأمد في وضع معايير الأداء والابتكار في الرياضة العالمية."