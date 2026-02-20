Getty Images Sport
ترجمه
تشيلسي تعلن عن رعاية جديدة للجزء الأمامي من قميصها باستخدام الذكاء الاصطناعي
تشيلسي تعلن عن رعاية جديدة
أعلن نادي تشيلسي عن إبرام "شراكة متعددة السنوات" مع شركة IFS، التي يصفها النادي بأنها "المزود الرائد عالمياً للذكاء الاصطناعي الصناعي". وستحمل قمصان اللاعبين شعار IFS اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، عندما يواجه فريق الرجال فريق بيرنلي، وتلعب سونيا بومباستور مع فريق السيدات ضد مانشستر يونايتد في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات.
وقال النادي في بيان: "يعلن نادي تشيلسي لكرة القدم اليوم عن شراكة عالمية متعددة السنوات مع IFS، المزود الرائد عالميًا للذكاء الاصطناعي الصناعي. كجزء من هذا الالتزام، سيتم ترفيع IFS إلى شريك رئيسي على الفور، وستظهر شعارها على مقدمة قمصاننا لبقية موسم 2025/26 — مما يمثل بداية تعاون طويل الأمد يضع الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم أداء كرة القدم والتميز التشغيلي ومشاركة المشجعين".
- (C)Getty Images
من هم IFS؟
يوضح بيان تشيلسي تفاصيل عن شركة IFS، مضيفًا: "تتيح IFS، المزود الرائد عالميًا لبرامج الذكاء الاصطناعي الصناعي، للمؤسسات تحقيق نتائج ملموسة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال حل المشكلات التشغيلية المعقدة في العالم الواقعي. ستقوم IFS في إطار هذه الشراكة بتزويد تشيلسي ببرامجها ووكلاء الذكاء الاصطناعي الرائدين في السوق لتعزيز الدقة في جميع عمليات النادي، مما يحسن الأداء في جميع جوانب عمل النادي تقريبًا.
"تضع هذه الشراكة تشيلسي في طليعة التطور التكنولوجي لكرة القدم. من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي من IFS لربط الأشخاص والأصول والمعلومات في الوقت الفعلي، يعزز النادي قدرته التنافسية على أرض الملعب مع تحسين تجربة ملايين المشجعين حول العالم.
بالنسبة لتشيلسي، تشير هذه الاتفاقية إلى نية النادي في الريادة، ليس فقط على أرض الملعب، ولكن أيضًا في كيفية بناء النوادي الراقية وتشغيلها. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في أسسنا، يعزز النادي طموحنا طويل الأمد في وضع معايير الأداء والابتكار في الرياضة العالمية."
تشيلسي يتخطى ثلاث نقاط
لم يكن لدى فريق البلوز راعي دائم لقمصانه منذ انتهاء عقد شركة الاتصالات Three في عام 2023. ولن تظل IFS الراعي الرئيسي للقمصان بعد نهاية هذا الموسم. وفقًا لـ BBC Sport، يريد تشيلسي حوالي 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار) من الراعي الدائم التالي.
وقال جيسون غانون، رئيس تشيلسي: "نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع IFS والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة الخاصة بهم للمساعدة في دفع النادي نحو نجاح أكبر".
"هذه الشراكة هي إعلان عن نيتنا في الحفاظ على ريادتنا في هذا المجال، والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين كل ما نقوم به داخل الملعب وخارجه".
وقال مارك موفات، الرئيس التنفيذي لشركة IFS: "في الرياضة كما في الصناعة، الهوامش صغيرة، والمخاطر كبيرة، والقرار الصحيح في اللحظة المناسبة هو كل شيء. هذا ما تقدمه IFS Industrial AI للصناعات التي تدعم الاقتصاد العالمي. يلتزم تشيلسي FC بنفس المعايير الصارمة، وهذا الطموح المشترك هو بالضبط سبب فخرنا بأن نكون شريكهم الرئيسي".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة نهاية الأسبوع مع بيرنلي. وهي تتأخر بنقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع.
استمتع ليام روزينيور ببداية جيدة في منصبه الجديد، وقال عن بداياته: "لا يمكن أن يكون الأمر أفضل من ذلك، أليس كذلك؟ فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي الممتاز. عندما تبدأ عملًا جديدًا في نادٍ كبير، تريد أن تبدأ بداية جيدة. أعتقد أننا حققنا ذلك، وأعتقد أن أمامنا الكثير لنحققه، وهو أمر مثير للغاية من حيث إمكانات الفريق. طالما نستمر في التحسن بينما نحقق الانتصارات، فسأكون مدربًا سعيدًا للغاية".
إعلان