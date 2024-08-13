أبو تريكة في انتظاركم .. تشيلسي يتحدى المنطق بـ42 لاعبًا قبل انطلاق الدوري الإنجليزي!

ماذا يفعل "نادي المليار" بهذه المجموعة من اللاعبين؟

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمه الجديد 2024/2025، وهناك من ينتظر تشيلسي بفارغ الصبر، حتى يتهكم على البلوز بلقب "نادي المليار" مرارًا وتكرارًا.

محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أرهق جماهير البلوز بتعليقاته الساخرة عن فريقهم عبر ظهوره كمحلل بقناة "بي إن سبورتس"، وسخريته المستمرة من إنفاق النادي ببذخ تحت قيادة مالكه الجديد تود بولي دون الحصول على أي بطولات، والابتعاد تمامًا عن المنافسة في البريميرليج.

رجل الأعمال المعروف منح أبو تريكة المزيد من الأسباب للسخرية، بسبب الكم الهائل من التعاقدات الذي لم يكتمل حتى الآن، ووصل قيمته إلى 189 مليون يورو، وهو المبلغ الضخم الذي يضاف للمزيد والمزيد من الأموال التي تم إنفاقها دون نتيجة.

أين سيلعب كل هؤلاء؟ كان السؤال الأبرز للعديد من المشجعين والمتابعين، خاصة بعد صفقة بيدرو نيتو، الجناح البرتغالي القادم من وولفرهامبتون بـ60 مليون يورو، ونحن هنا للإجابة على هذا السؤال!