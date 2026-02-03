تشيلسي ضد آرسنال | الطريق إلى نهائي كأس كاراباو مُغلق .. رهان ليام روسينيور يفشل رغم الأداء المميز لثنائي البلوز!

قام ليام روسينيور؛ المدير الفني لتشيلسي، بالدفع بثلاثة مدافعين في محاولة لإبقاء المباراة متكافئة، وكان ذلك هو الحال خلال الشوط الأول حيث كانت الفرص قليلة.

واضطر روبرت سانشيز إلى إجراء تصدي واحد عندما أبعد تسديدة بيرو هينكابي من حافة منطقة الجزاء، بينما سدد إنزو فرنانديز تسديدة مماثلة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن كيبا أريزابالاجا تصدى لها.

أدخل الزوار إستيفاو وكول بالمر وأخيراً أليخاندرو جارناشو بعد الاستراحة، لكن فرص التسجيل ظلت قليلة ومتباعدة. وسدد فرنانديز كرتين فوق العارضة، بينما سدد ويسلي فوفانا كرة ركنية بعيدًا عن القائم القريب، لكن البلوز لم يتمكنوا من تسجيل هدف التعادل الذي كانوا بحاجة إليه في هذه المباراة.

بدلاً من ذلك، ترك الأمر لهافرتز لينهي المهمة لصالح أصحاب الأرض، حيث تجاوز سانشيز وسجل هدفًا في مرمى فريقه السابق بآخر كرة في المباراة.

GOAL يقيم لاعبي تشيلسي في ملعب الإمارات...