تشيلسي ضد آرسنال | الطريق إلى نهائي كأس كاراباو مُغلق .. رهان ليام روسينيور يفشل رغم الأداء المميز لثنائي البلوز!

فقد تشيلسي فرصة الوصول إلى نهائي كأس كاراباو بعد أن فشل في تحقيق تقدم في مباراة الإياب من نصف النهائي مع آرسنال، قبل أن يخسر في النهاية 1-0 يوم الثلاثاء ليخسر بنتيجة إجمالية 4-2. لقد دافع البلوز بقوة وكانوا الأفضل في الشوط الثاني، لكنهم لم يتمكنوا من صنع فرص كافية قبل أن يحسم كاي هافرتز المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

قام ليام روسينيور؛ المدير الفني لتشيلسي، بالدفع بثلاثة مدافعين في محاولة لإبقاء المباراة متكافئة، وكان ذلك هو الحال خلال الشوط الأول حيث كانت الفرص قليلة.

واضطر روبرت سانشيز إلى إجراء تصدي واحد عندما أبعد تسديدة بيرو هينكابي من حافة منطقة الجزاء، بينما سدد إنزو فرنانديز تسديدة مماثلة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن كيبا أريزابالاجا تصدى لها.

أدخل الزوار إستيفاو وكول بالمر وأخيراً أليخاندرو جارناشو بعد الاستراحة، لكن فرص التسجيل ظلت قليلة ومتباعدة. وسدد فرنانديز كرتين فوق العارضة، بينما سدد ويسلي فوفانا كرة ركنية بعيدًا عن القائم القريب، لكن البلوز لم يتمكنوا من تسجيل هدف التعادل الذي كانوا بحاجة إليه في هذه المباراة.

بدلاً من ذلك، ترك الأمر لهافرتز لينهي المهمة لصالح أصحاب الأرض، حيث تجاوز سانشيز وسجل هدفًا في مرمى فريقه السابق بآخر كرة في المباراة.

GOAL يقيم لاعبي تشيلسي في ملعب الإمارات...

  FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEAAFP

    حارس المرمى والدفاع

    روبرت سانشيز (6/10):

    لعب دورًا قويًا في جهود هينكابي في الشوط الأول وأظهر رباطة جأش جيدة مع الكرة حتى في ظل الضغط.

    ويسلي فوفانا (7/10):

    استخدم سرعته جيدًا لتغطية الخلف وأظهر جودته في معظم ما فعله كجزء من خط الدفاع الثلاثي والرباعي.

    تريفو تشالوبا (8/10):

    فاز بشكل كامل في معركته ضد جيوكيريس. كان حاضرًا في كل شيء ولم يبدُ أبدًا غير مرتاح في قلب خط دفاع البلوز.

    جوريل هاتو (6/10):

    بدا متوتراً قليلاً عند الاستحواذ على الكرة، لكنه كان أكثر صلابة دفاعياً لأنه كان يعلم أن هناك تغطية إضافية حوله. تم استبداله في الدقيقة 60 عندما غير روسينيور نظام اللعب.

  Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    وسط الملعب

    مالو جوستو (5/10):

    تحرك جيدًا على الجانب الأيمن، لكن بعض الأخطاء فتحت الباب أمام آرسنال لشن هجمات. قاتل جيدًا لصد تسديدة مارتينيلي في الشوط الأول بعد أن سمح للبرازيلي بالتوغل في الخلف. حصل على بطاقة صفراء بسبب التمثيل.

    مويسيس كايسيدو (6/10):

    حافظ على استقرار تشيلسي في وسط الملعب وضغط جيدًا عندما سنحت الفرصة.

    أندري سانتوس (6/10):

    لم يرتكب أي أخطاء، لكنه لم يقدم الكثير من حيث التمريرات الحاسمة عندما كان في حوزته الكرة.

    مارك كوكوريلا (7/10):

    تنافس مع مادويكي طوال المباراة في صراع متكافئ. تسبب في المزيد من المشاكل في الهجوم بعد التحول إلى نظام الدفاع الرباعي. منع جابرييل من افتتاح التسجيل برأسية بفضل تصديه الرائع.

  Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    هجوم

    ليام ديلاب (4/10):

    لم يبدُ مرتاحًا تمامًا في اللعب على الجانب الأيمن، لكنه على الأقل بذل جهدًا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60.

    جواو بيدرو (8/10):

    كان بعض أدائه في مواجهة ساليبا رائعًا، حيث ساعد في دفع فريقه إلى الأمام. كان جيدًا في المراوغة، لكنه لم يتمكن من التسجيل ليكمل أداءه الممتاز.

    إنزو فرنانديز (6/10):

    كان الأقرب إلى كسر التعادل في الشوط الأول عندما أجبر كيبا على التصدي لتسديدته. عمل بلا كلل في دور غير مألوف لمدة ساعة قبل أن يتراجع إلى خط الوسط.

  FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEAAFP

    البدلاء والمدير الفني

    إستيفاو (6/10):

    كان له بضع لحظات مشرقة في ظهوره لمدة 30 دقيقة، لكنه لم يستطع صنع أي شيء يذكر.

    كول بالمر (4/10):

    لم يستطع توفير الدعم الهجومي الذي احتاجه تشيلسي. تلخص ركلة حرة من 20 ياردة اصطدمت بالحائط أداءه في المباراة.

    أليخاندرو جارناشو (4/10):

    لم يمنح سوى 20 دقيقة على الرغم من أدائه البطولي في مباراة الذهاب، ولم يستطع تقديم الكثير من الجانب الأيسر.

    جوش أشيمبونج (غير متاح):

    حل محل جوستو في وقت متأخر من المباراة.

    ليام روزينيور (5/10):

    نجحت خطته في إبقاء تشيلسي في المنافسة حتى النهاية، لكن دون تسجيل أي هدف، فشلت المجازفة في النهاية.

