تشكيلة إنجلترا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

إنجلترا هي بلا شك واحدة من القوى الكبرى في عالم كرة القدم، حيث ارتدى بعض اللاعبين الأسطوريين قميص المنتخب الإنجليزي. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالحظ، غالبًا ما كان المنتخب الأوروبي يقصر عن تحقيق النجاح. على الرغم من مكانتها التاريخية، لم تتمكن إنجلترا من الفوز سوى بكأس واحدة فقط، وذلك في كأس العالم 1966، حيث هزمت ألمانيا ورفعت اللقب المرموق.

منذ ذلك الانتصار الأيقوني، واجهت إنجلترا سلسلة من خيبات الأمل على أكبر المسارح. اقتربت بشكل مؤلم من الوصول إلى النهائي في نسخة 2018 من البطولة، لكنها خسرت أمام كرواتيا في نصف النهائي، على الرغم من تقدمها المبكر.

في عام 2022، خرجت من البطولة على يد فرنسا في ربع النهائي، حيث أضاع هاري كين، من بين جميع اللاعبين، فرصة حاسمة لتعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء. مثلما كان الحال في كأس العالم، عانت إنجلترا من خيبة أمل مماثلة في بطولة أمم أوروبا.

لم تفز إنجلترا أبدًا ببطولة أمم أوروبا، لكنها اقتربت بشكل مؤلم من الفوز في عامي 2021 و2024، حيث وصلت إلى النهائي في بطولتين متتاليتين. ومع ذلك، حرمتها إيطاليا من الفوز في عام 2021، تليها إسبانيا في عام 2024، مما أدى إلى نهاية فترة غاريث ساوثجيت كمدرب للمنتخب الإنجليزي.

الآن، مع وجود توماس توخيل، المتخصص في الأدوار الإقصائية، على رأس الفريق، سيكون المشجعون الإنجليز متفائلين بشأن كسر اللعنة التي استمرت لعقود ورفع الكأس الأيقونية في كأس العالم FIFA القادمة في 2026. هل ستعود الكأس أخيرًا إلى وطنها؟ دعونا نقيّم فرصهم من خلال إلقاء نظرة فاحصة على قوة فريقهم.