تشافي "البطل المأساوى" لبرشلونة .. قبل ما لم يقبله أحد وعرف متى ينسحب!

رحيل تشافي عن برشلونة كان ضروريًا!

ساعد تشافي، فريق برشلونة على استعادة البطولات من جديد رغم أزمات النادى المستمرة ويمكنه الآن الرحيل عن البلوجرانا وهو رافع رأسه ويشعر بالفخر.

وقال تشافي مؤخرًا: "سأغادر برشلونة في يونيو لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة وحان وقت التغيير"، وجاء ذلك القرار بعد الأشهر الأخيرة الصعبة للمدرب الإسباني مع الفريق.

وقد يعتقد البعض أن تشافي، جبانًا وتخلى عن ناديه بسهولة ولكن قراره منطقى جدًا لأن برشلونة يحتل حاليًا المركز الرابع في الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن الصدارة وخرج من بطولة الكأس وأمامه مباراة صعبة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لقد فاز برشلونة بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ أربع سنوات الموسم الماضي، برصيد 88 نقطة ولكن هذا الموسم وبالمعدل الحالى سوف ينهوا الموسم برصيد 80 نقطة.

ووافق رئيس برشلونة جوان لابورتا، على رحيل تشافي، الذي قاد الفريق الكاتالونى للفوز بلقب الدوري الإسباني الثمين العام الماضي، قرر الرحيل في الوقت المناسب حتى لا يخسر سمعته.