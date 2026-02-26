تشاد جونسون وراحيم تايلور-باركس يطلقان برنامج GOAL "The Late Run with Ochocinco" في 26 فبراير

بدأ حب جونسون لكرة القدم منذ طفولته في ميامي. كل ما احتاجه هو مشاهدة دييجو مارادونا في أفضل حالاته ليصبح نجم كرة القدم المستقبلي، ومنذ ذلك الحين، خاض رحلة كروية مذهلة كمعجب وكلاعب في نهاية المطاف.

يعتبر اللاعب السابق في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) أحد أشهر لاعبي كرة القدم الأمريكية على الإطلاق، حيث حقق مسيرة أسطورية بشكل أساسي مع فريق سينسيناتي بنغلز وشارك في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) لمدة 11 موسمًا. ومع ذلك، لم يبتعد أبدًا عن كرة القدم. في عام 2011، أثناء إضراب دوري كرة القدم الأمريكية، خضع لتجربة لمدة أربعة أيام مع فريق سبورتنج كانساس سيتي، وفي عامي 2018 و2019، لعب في دوري NPSL مع نادي بوكا راتون FC في مسقط رأسه. ومنذ ذلك الحين، عمل كمحلل لقناة Fox في كأس العالم 2022، بينما لعب أيضًا في بطولة The Soccer Tournament، حيث سيظهر مرة أخرى هذا الصيف مع فريق فياريال.

مع اقتراب كأس العالم 2026، يعتقد جونسون أن كرة القدم الأمريكية تدخل مرحلة حاسمة.

يقول جونسون: "كان كرة القدم حبي الأول. خلال فترات توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم، كنت أذهب إلى أوروبا لمشاهدة لاعبين مثل [كريستيانو] رونالدو و[ليونيل] ميسي. ما نشهده الآن في الولايات المتحدة هو عاصفة مثالية ستساعد في ترسيخ شعبية كرة القدم في أمريكا. لقد لعبت في سوبر بول XLVI، لكن ما سيحدث في يونيو ويوليو سيكون مثل 100 سوبر بول، وسيؤدي إلى زيادة شعبية هذه الرياضة بشكل أكبر.

"أنا متحمس لرؤية رأي المشجعين في البرنامج ومشاركة حبي لهذه اللعبة وحب ضيوفنا لها، والقدرة على القيام بذلك مع شريك مثل GOAL."