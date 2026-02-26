GOAL
تشاد جونسون وراحيم تايلور-باركس يطلقان برنامج GOAL "The Late Run with Ochocinco" في 26 فبراير
حب جونسون لكرة القدم
بدأ حب جونسون لكرة القدم منذ طفولته في ميامي. كل ما احتاجه هو مشاهدة دييجو مارادونا في أفضل حالاته ليصبح نجم كرة القدم المستقبلي، ومنذ ذلك الحين، خاض رحلة كروية مذهلة كمعجب وكلاعب في نهاية المطاف.
يعتبر اللاعب السابق في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) أحد أشهر لاعبي كرة القدم الأمريكية على الإطلاق، حيث حقق مسيرة أسطورية بشكل أساسي مع فريق سينسيناتي بنغلز وشارك في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) لمدة 11 موسمًا. ومع ذلك، لم يبتعد أبدًا عن كرة القدم. في عام 2011، أثناء إضراب دوري كرة القدم الأمريكية، خضع لتجربة لمدة أربعة أيام مع فريق سبورتنج كانساس سيتي، وفي عامي 2018 و2019، لعب في دوري NPSL مع نادي بوكا راتون FC في مسقط رأسه. ومنذ ذلك الحين، عمل كمحلل لقناة Fox في كأس العالم 2022، بينما لعب أيضًا في بطولة The Soccer Tournament، حيث سيظهر مرة أخرى هذا الصيف مع فريق فياريال.
مع اقتراب كأس العالم 2026، يعتقد جونسون أن كرة القدم الأمريكية تدخل مرحلة حاسمة.
يقول جونسون: "كان كرة القدم حبي الأول. خلال فترات توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم، كنت أذهب إلى أوروبا لمشاهدة لاعبين مثل [كريستيانو] رونالدو و[ليونيل] ميسي. ما نشهده الآن في الولايات المتحدة هو عاصفة مثالية ستساعد في ترسيخ شعبية كرة القدم في أمريكا. لقد لعبت في سوبر بول XLVI، لكن ما سيحدث في يونيو ويوليو سيكون مثل 100 سوبر بول، وسيؤدي إلى زيادة شعبية هذه الرياضة بشكل أكبر.
"أنا متحمس لرؤية رأي المشجعين في البرنامج ومشاركة حبي لهذه اللعبة وحب ضيوفنا لها، والقدرة على القيام بذلك مع شريك مثل GOAL."
العرض الجديد
البرنامج، الذي سيشارك في تقديمه راهيم تايلور-باركس من FootballCo، سيقدم نظرة متعمقة على الجانب الثقافي لكرة القدم من خلال محادثات مع بعض أكبر نجوم اللعبة والمشجعين المتعصبين. لن يتطرق جونسون وتايلور-باركس إلى التكتيكات أو النتائج، بل إلى المشاعر والعواطف التي تحدد حب الناس لكرة القدم.
قال جيسون واغنهايم، الرئيس التنفيذي لـ Footballco: "ما يميز The Late Run هو أننا لا نحاول تقليد وسائل الإعلام التقليدية المتخصصة في كرة القدم. يقدم تشاد وجهة نظر فريدة تمامًا، وتتجاوز المحادثات التكتيكات لتشمل الموسيقى والترفيه والثقافة العالمية. في الولايات المتحدة، تتشكل شعبية كرة القدم بقدر ما تتشكل الثقافة من خلال ما يحدث على أرض الملعب، وهذا البرنامج يعكس هذه الحقيقة. سواء كنت من المعجبين القدامى أو الجدد باللعبة، يقدم The Late Run وجهة نظر لن تجدها في أي مكان آخر".
قائمة المدعوين
وقد استقطب برنامج "The Late Run" بالفعل بعضاً من أكبر الأسماء في عالم الرياضة والثقافة للموسم الأول من البرنامج. ستبدأ السلسلة بحوار مع أحد أكبر الكوميديين في العالم، كريشر، ولكنها ستشمل أيضاً ظهور ضيوف من مختلف الأطياف حول كرة القدم.
ومن بينهم لاعبون سابقون مثل فرديناند وبيكيه، بالإضافة إلى لاعبين حاليين مثل نجمة المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات ميدج بورس. سيضم برنامج The Late Run أيضًا بعضًا من أكبر مشجعي اللعبة، بما في ذلك نجوم كرة القدم الأمريكية كليف أفريل وكام ليتل.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستبث السلسلة على YouTube وستُنشر عبر منصات البودكاست. ترقبوا مقاطع من البرنامج على قنوات GOAL على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الحسابات الجديدة المخصصة لمحتوى Late Run.
يبدأ عرض Late Run with Ochocinco في 26 فبراير. شاهد الحلقات الأسبوعية على YouTube: @thelaterunshow، أو بودكاست Apple و Spotify.
