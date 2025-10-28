"لم أفعل هذا الشيء أبدًا" .. كروس يهاجم فينيسيوس ويدافع عنه بعد خلافه مع ألونسو في الكلاسيكو

كلاسيكو الأحد الماضي أعقبته عاصفة من الجدل. فقد فاز ريال مدريد 2-1 على برشلونة، لكن الأجواء على أرض الملعب وفي غرف تغيير الملابس كانت مشحونة بالتوتر. وبينما كان أصحاب الأرض في طريقهم لتحقيق فوز مرموق، انهار فينيسيوس جونيور عندما ظهر رقمه على لوحة البدلاء.

كشفت نظراته على الفور عن دهشته. فتح ذراعيه، مذهولاً، وكرر : "أنا؟ أنا؟ سيدي، سيدي!". كانت هذه ردة فعل بسيطة في ذلك الوقت. لكن ما تلاها أظهر مدى الانزعاج. غادر البرازيلي، الذي كان من الواضح أنه متأثر بقرار مدربه، الملعب دون أن ينظر إلى تشابي ألونسو. ذهب بصمت إلى غرفة تغيير الملابس تحت أنظار طاقم ريال مدريد المذهول.