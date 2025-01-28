"أتفهم الأمر!" .. تشابي ألونسو يكشف مستجدات انتقال مهاجم باير ليفركوزن إلى النصر

النصر كثف من مفاوضاته لحسم الصفقة..

قبل 3 أيام من إغلاق باب الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ زاد الحديث كثيرًا عن تحركات مجلس إدارة نادي النصر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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النصر حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، حيث تم وضع هذه المسابقة على رأس أولويات النادي؛ حسب تصريحات العديد من المسؤولين واللاعبين.

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لذلك.. يرغب مسؤولو قلعة العالمي في تعزيز صفوف الفريق بقوة؛ محاولين ضمان تحقيق هذا الحلم، والتتويج باللقب القاري لأول مرة في التاريخ.

وعلى العكس تمامًا، يُعاني نادي النصر على المستوى المحلي؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.