Peter McVitie و علي سمير

"توسلوا إليه قبل أن يطردوه" .. المقاتل الأسطوري حبيب : "الأطفال المدللون" أفسدوا ريال مدريد وأطاحوا بألونسو!

يؤمن أن المدرب الإسباني تعرض للظلم الشديد خلال تجربته القصيرة في سانتياجو برنابيو

أطلق أسطورة UFC حبيب نورماجوميدوف انتقادات لاذعة ضد نجوم ريال مدريد بعد الإقالة المفاجئة لتشابي ألونسو، حيث لم يتردد نجم الفنون القتالية في تقييمه للوضع بكلمات حادة وقوية، ووصف نجوم الفريق بـ"الأطفال المدللين" .

وأصر لاعب الفنون القتالية المختلطة السابق على أن النادي كان يجب أن يفرغ غرفة الملابس بدلاً من طرد أحد أفضل العقول التكتيكية في العالم، واستقدام لاعب الفريق السابق ألفارو أربيلوا بدلًا منه.

  • ألونسو يغادر بشكل صادم

    لا يزال عالم كرة القدم يتأثر برحيل ألونسو المفاجئ. فقد انتهت مسيرة المدرب البالغ من العمر 44 عامًا في وظيفة أحلامه بعد هزيمة مخيبة للآمال في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة، وهي نتيجة دفعت رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى اتخاذ القرار في منتصف الموسم. 

    وبينما يناقش الخبراء والمشجعون مدى عدالة هذا القرار، أعلن أحد أبرز الرياضيين في تاريخ الألعاب القتالية موقفه بوضوح.

    الروسي، بطل الوزن الخفيف السابق في UFC والمشجع المعروف لريال مدريد، عبر عن استيائه من الخبر على إنستجرام، خاصة وأنه بطبيعة شخصيته اشتهر بانضباطه واحترامه وولائه في الحلبة.

     وغضب حبيب مما اعتبره خيانة لمدرب من الطراز الأول من قبل مجموعة من اللاعبين ذوي الأداء الضعيف. في سلسلة من القصص التي نشرها لملايين متابعيه، شن الأسطورة المُلقب بـ"النسر" هجومًا لاذعًا على الثقافة السائدة داخل غرفة ملابس ريال مدريد، مشيرًا إلى أن سلطة اللاعبين قد خرجت عن السيطرة على حساب استقرار الإدارة.

  • Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    اتهامات بالخيانة للفريق المدلل

    تكمن شكوى نورماجوميدوف الرئيسية في موقف لاعبي ريال مدريد، الذين ألقى عليهم باللوم صراحةً على فشل ألونسو في تحقيق النجاح. المقاتل، الذي تقاعد برقم قياسي مثالي بلغ 29-0، يعرف جيدًا مدى التفاني المطلوب للبقاء في القمة، ويشعر بوضوح أن الجيل الحالي من لاعبي جالاكتيكوس يفتقر إلى التواضع اللازم لاتباع التعليمات.

    كتب حبيب: "سواء في صالة الألعاب الرياضية أو على أرض الملعب، لا يهم إذا كان الملاكمون أو لاعبو كرة القدم، فأنت مسؤول كمدرب". "ولكن إذا كان فريقك ينبعث منه جوٌّ يجعل بعض اللاعبين لا يستجيبون لمطالبك، فمن الواضح أنك على الطريق الخطأ".

    وأضاف: "أعتقد أن ألونسو هو أحد أفضل ثلاثة مدربين في الوقت الحالي. إذا كان هذا الفريق لا يعمل جيدًا معه، فعليك تغيير اللاعبين، وليس المدرب. أنا متأكد ببساطة أنه لا يوجد مدرب يمكنه إدارة فريق مثل ريال مدريد. عليك التخلص من اللاعبين الأنانيين. لا يوجد شيء مثل الولاء".

  • إشادة كبيرة بألونسو

    على الرغم من الفترة الصعبة التي يمر بها في مدريد، لا يزال حبيب مقتنعاً بقدرات ألونسو. وصل المدرب إلى العاصمة الإسبانية بسمعة باعتباره ألمع العقول الشابة في كرة القدم بعد عام من فوزه بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن دون أي هزيمة.

     وبالنسبة لحبيب، هذه الميزة لا تختفي بين عشية وضحاها، ويرى أن ألونسو لا يزال ضمن نخبة المدربين العالميين، ويلقي باللوم بالكامل على اللاعبين.

    وكتب في منشور آخر على ‘إنستجرام": "قبل عام، كانوا يتوسلون إليه. والآن طردوه. بسبب هؤلاء الأطفال المدللين. تشابي، أنت الأفضل".

    يأتي غضبه من نجوم ريال مدريد وسط موجة من الانتقادات الموجهة إلى كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور بعد رحيل ألونسو. كانت التوترات بين المدرب والجناح البرازيلي تتصاعد طوال الموسم، حيث كان ألونسو يضع فينيسيوس على مقاعد البدلاء في بعض الأحيان.

    وعلاوة على ذلك، اعتبر قرار مبابي بعدم الوقوف في ممر شرفي لبرشلونة بعد نهائي كأس السوبر على الرغم من تعليمات ألونسو من القيام بذلكن بمثابة القشة التي قصمت ظهر المدرب.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    الولاء في كرة القدم موضع تساؤل وسط موجة الإقالات

    ركزت الرسالة العاطفية لحبيب على الطبيعة المتقلبة لهذه الرياضة. وسلط الضوء على التناقض الصارخ بين التودد اليائس لألونسو قبل عام والطريقة القاسية التي تم بها التخلي عنه هذا الأسبوع. أعرب الأيقونة الروسية، الذي يولي أهمية كبيرة للولاء داخل فريقه، عن اشمئزازه من السرعة التي تغيرت بها الرواية.

    كان ألونسو في يوم من الأيام المدرب الأكثر طلبًا في عالم كرة القدم بعد إنجازاته في ألمانيا. فاز ريال مدريد بالسباق لضمه، معتبرًا إياه الشخص المختار لتعريف حقبة جديدة. إن التخلي عن هذا المشروع بعد هزيمة واحدة في كأس السوبر يدل على البيئة الفريدة والمليئة بالضغوط في البرنابيو، حيث لا وجود للصبر والذاكرة قصيرة.

