تغيير التوازن أو الرهان المحفوف بالمخاطر .. خيارات تشابي ألونسو لتعويض مبابي المصاب!

إصابة كيليان مبابي تأتي في أسوأ وقت لريال مدريد. المهاجم الفرنسي، المحرك الهجومي الحقيقي للمرينجي، يترك وراءه فراغًا هائلاً. في حين أن الفرنسي "يعاني من التواء في الركبة اليسرى"، سيكون ريال مدريد في حاجة ماسة إليه خلال هذه الأسابيع الثلاثة.

بعد أن سجل 29 هدفاً هذا الموسم، يمثل بمفرده ما يقرب من 57٪ من أهداف النادي. لا يوجد لاعب آخر في الفريق يقترب من هذا التأثير الكبير. لذا، فإن غيابه يجبر الجهاز الفني على إعادة النظر في خططه والارتجال في ظل ظروف صعبة بالفعل.