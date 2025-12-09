أطلق مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو صرخة تحفيزية قبل مباراة فريقه الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، مؤكداً أن المزاج في المعسكر قد تحول من الغضب إلى العزيمة بعد الهزيمة الفوضوية في نهاية الأسبوع أمام سيلتا فيجو. ويصر المدرب على أن فريقه "متحمس" لاستعادة مستواه وسط تقارير تفيد بأنه قد يتم إقالته إذا فشل الفريق في الفوز.
علّق على قضية صلاح .. ألونسو يرد على إشاعات "الانقسامات" ويؤكد: مدرب ريال مدريد مطالب بمواجهة تلك المواقف!
ريال مدريد يعاني قبل مباراة دوري أبطال أوروبا
الأجواء في ملعب سانتياجو برنابيو مشحونة منذ مساء الأحد. ما كان من المفترض أن يكون مباراة روتينية في الدوري الإسباني تحول إلى كابوس للريال مدريد، وانتهى بهزيمة 2-0 وإصابة خطيرة لقائد الدفاع إيدر ميليتاو وثلاث بطاقات حمراء. النتيجة تركت بطل إسبانيا متأخراً في سباق اللقب ووضعت ضغوطاً هائلة على عاتق مدربه الشاب.
ومع ذلك، رفض ألونسو، في مؤتمر صحفي عقده في فالديبيباس يوم الثلاثاء، الاستسلام للضغوط. بدلاً من ذلك، أظهر المدرب الباسكي صورة من الهدوء والسلطة، ورفض التلميحات حول وجود انقسامات داخلية، ووصف زيارة فريق جوارديولا بأنها ليست عقبة صعبة، بل فرصة مثالية للتعويض الفوري.
مواجهة السيتي
المدرب السابق لباير ليفركوزن وصف مواجهة مانشستر سيتي بالفرصة لمواصلة التقدم والحصول على المزيد من النقاط في دوري أبطال أوروبا.
مضيفًا "أجواء البرنابيو ستكون أجواء ليلة أبطال أوروبا. اللاعبون يُدركون طبيعة المباراة التي سنخوضها ونتوقع تقديم أداء جيد. نحن مستعدون لمواجهة كل ما يأتينا. الفريق متحد ومقتنع بأننا نستطيع الفوز غدًا، ولكي يحدث ذلك علينا تقديم مباراة جيدة، بإيقاع عالٍ وكثافة مناسبة".
وأتم في تلك النقطة "استخلصنا العبر بعد مباراة سيلتا فيجو، والآن كل تفكيرنا منصب على السيتي. إنها بطولة دوري الأبطال، نلعب على البرنابيو، وأنا متأكد أن الأجواء ستكون خاصة ومختلفة بسبب الطاقة التي تُخلق في الملعب، وهذا ما في أذهاننا حاليًا".
انقسام اللاعبين وشعور بالوحدة؟
أثار الطرد الجماعي ضد سيلتا فيجو، الذي شهد خروج فران جارسيا وألفارو كاريراس وإندريك، تساؤلات حول الانضباط والتماسك داخل ريال مدريد.
ورداً على هذه التساؤلات قبل مباراة دوري أبطال أوروبا، أكد المدرب تشابي ألونسو: "نحن جميعًا في هذا معًا، دون أي انقسامات. إشاعات الإقالة؟ تركيزي منصب على الملعب وعلى السيتي، هذا هو محور اهتمامي".
وأضاف حول شعوره بالوحدة: "هذا فريق ونسير جميعًا معًا يدًا بيد. عندما تكون مدربًا لريال مدريد، يجب أن تكون مستعدًا للتعامل مع هذه المواقف بهدوء ومسؤولية. أنا متحمس لكل ما سيأتي، بدءًا من الغد. منذ الأمس تم إنهاء ما يخص سيلتا فيجو، واليوم تفكيرنا منصب فقط على السيتي. في كرة القدم، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة، ونحن في هذه اللحظة".
وتأتي تصريحات ألونسو في مرحلة حرجة للنادي، خاصة بعد إصابة إيدر ميليتاو التي أجبرته على التواجد على مقاعد البدلاء إلى جانب داني كارفاخال وديفيد ألابا يوم الأحد، ما جعل الحاجة إلى الوحدة الجماعية أكثر إلحاحًا.
ويأمل ألونسو في أن توفر أجواء دوري أبطال أوروبا على البرنابيو دفعة للفريق لمواجهة الأزمات الحالية، وسط تقارير تشير إلى إمكانية اتخاذ قرارات حاسمة إذا تعرض الفريق للهزيمة يوم الأربعاء.
صلاح وتغيير فيني في الكلاسيكو
المدرب الإسباني سُئل عن الأحداث الساخنة الجارية حاليًا في ليفربول، والتي يلعب فيها دور البطولة النجم المصري محمد صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت، وقد أجاب برفض التعليق عما يجري والتأكيد على أنه شأن داخلي يخص النادي الإنجليزي.
وأضاف "هي قرارات اتخذها ليفربول. من المؤكد أننا نفتقد كثيرًا من التفاصيل عما يحدث، ولذلك ليس من حقي تقييم الأمر".
ألونسو تعرض لسؤال آخر أشعل غضبه واستياءه، إذ تعلق بتغييره فينيسيوس جونيور خلال مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الأخير وما صاحبه من جدل، وقد أجاب "لا أعرف لماذا هذا السؤال. كان قرارًا في اللحظة نفسها. نحن الآن في لحظة مختلفة. ما أراه على الملعب هو ما يجب أن أقرره، ولا أشك في ذلك".
يُشار إلى أن محمد صلاح كان قد خرج بتصريحات غاضبة جدًا عقب استبعاده من التشكيل الأساسي للريدز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد وصف العلاقة مع مدربه سلوت بغير الموجودة واتهم النادي بإلقائه تحت الحافلة، وقد رد ليفربول والمدرب الهولندي باستبعاد اللاعب من رحلة إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري الأبطال، مع حديث متصاعد عن عرضه للبيع في انتقالات يناير القادمة.
كلمات تشواميني
نجم وسط ريال مدريد، أوريليان تشواميني، تحدث عن اللقاء مؤكدًا رغبتهم تحقيق الفوز ومطالبًا زملائه ببذل أقصى جهد لهم خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن ذلك لم يحدث خلال المواجهة الأخيرة في الليجا.
وأضاف "نحن نلعب ضد فريق عظيم. هالاند لاعب رائع، لكن إذا لعبنا بمستوانا، يمكننا الفوز في تلك المباراة".
أضاف "إذا لم نلعب بأقصى قوة، سيكون من الصعب جدًا الفوز بالمباريات. علينا أن نفهم أن الفوز في هذه المباريات يتطلب بذل قصارى جهدنا. لم نفعل ذلك ضد سيلتا، وعلينا أن نفعله غدًا".