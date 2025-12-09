علّق على قضية صلاح .. ألونسو يرد على إشاعات "الانقسامات" ويؤكد: مدرب ريال مدريد مطالب بمواجهة تلك المواقف!

أثار الطرد الجماعي ضد سيلتا فيجو، الذي شهد خروج فران جارسيا وألفارو كاريراس وإندريك، تساؤلات حول الانضباط والتماسك داخل ريال مدريد.

ورداً على هذه التساؤلات قبل مباراة دوري أبطال أوروبا، أكد المدرب تشابي ألونسو: "نحن جميعًا في هذا معًا، دون أي انقسامات. إشاعات الإقالة؟ تركيزي منصب على الملعب وعلى السيتي، هذا هو محور اهتمامي".

وأضاف حول شعوره بالوحدة: "هذا فريق ونسير جميعًا معًا يدًا بيد. عندما تكون مدربًا لريال مدريد، يجب أن تكون مستعدًا للتعامل مع هذه المواقف بهدوء ومسؤولية. أنا متحمس لكل ما سيأتي، بدءًا من الغد. منذ الأمس تم إنهاء ما يخص سيلتا فيجو، واليوم تفكيرنا منصب فقط على السيتي. في كرة القدم، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة، ونحن في هذه اللحظة".

وتأتي تصريحات ألونسو في مرحلة حرجة للنادي، خاصة بعد إصابة إيدر ميليتاو التي أجبرته على التواجد على مقاعد البدلاء إلى جانب داني كارفاخال وديفيد ألابا يوم الأحد، ما جعل الحاجة إلى الوحدة الجماعية أكثر إلحاحًا.

ويأمل ألونسو في أن توفر أجواء دوري أبطال أوروبا على البرنابيو دفعة للفريق لمواجهة الأزمات الحالية، وسط تقارير تشير إلى إمكانية اتخاذ قرارات حاسمة إذا تعرض الفريق للهزيمة يوم الأربعاء.