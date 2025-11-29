"لم نتفكك" .. تشابي ألونسو يرد بقوة على أخبار توتر العلاقة بينه وبين بيلينجهام وفينيسيوس!

هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها ألونسو إلى الخروج وتوضيح علاقته بأحد اللاعبين، حيث واجه أيضًا أسئلة حول قراره بإبقاء فينيسيوس على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد أمام إلتشي.

وأوضح ألونسو أنه ناقش الخطة مع اللاعب البرازيلي الدولي قبل المباراة، وقال بعد صافرة النهاية: "لا، لقد ناقشنا الأمر. نتحدث عن ذلك كثيرًا. إنه يتفهم الأمر؛ كان يعلم الدور الذي يمكن أن يلعبه. لقد فعلنا ذلك من قبل، كما في خيتافي. اليوم لسنا سعداء، لكن الجميع متحمس للعودة إلى المسار الصحيح".

وأكد أن علاقتهم في ريال مدريد تتحسن، وأضاف: "لم نتفكك. ما زلنا ننافس؛ سياق كل مباراة مختلف. النتيجة هي ما يهم، ونحن ندرك ذلك وننتقد أنفسنا. الروح المعنوية جيدة؛ علينا أن نتعامل مع الصعوبات. هذا هو ريال مدريد. نحن نتعايش مع الانتقادات؛ نريد أن نتحسن.

"التواصل يتحسن؛ لدينا المزيد من الوقت ونتفاعل أكثر، ونعرف بعضنا البعض بشكل أفضل. نحن جميعًا في نفس المركب، نحتفل بالانتصارات. نعاني إذا لم نفز. التواصل جيد. علينا تغيير هذا الوضع، بدءًا من أثينا [ضد أولمبياكوس]".