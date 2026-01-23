GOAL
ليس بوتياس ولا بونماتي؟! رودمان "الأعلى راتبًا" في عالم الكرة النسائية .. "الاستثنائية" التي هجرها والدها أسطورة NBA
وجه دوري المحترفين الأمريكي للسيدات
برزت رودمان، ابنة أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين دينيس رودمان، كواحدة من أبرز لاعبات الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، حيث سجلت 21 هدفًا في 97 مباراة مع فريق سبيريت منذ ظهورها الاحترافي الأول في عام 2021. كانت المهاجمة أيضًا جزءًا من خط الهجوم "تريبل إسبريسو" للمنتخب الأمريكي للسيدات إلى جانب مالوري سوانسون وصوفيا ويلسون، مما ساعد الفريق على الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في عام 2024.
تمثل عودة رودمان بيانًا مهمًا لـ NWSL، التي شهدت مؤخرًا رحيل العديد من اللاعبات البارزات إلى أوروبا، بما في ذلك ناومي جيرما وأليسا طومسون. أفادت ESPN أن رودمان ستحصل على أكثر من مليون دولار في الموسم خلال مدة عقدها الذي يمتد لثلاث سنوات. أصبحت ويلسون أول لاعبة في الدوري تحصل على مليون دولار في الموسم، لتتفوق على نجمات بارزات في اللعبة مثل الحاصلات على الكرة الذهبية أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي، لاعبتا برشلونة.
قضت رودمان كامل مسيرتها الاحترافية مع فريق سبيريت. تم اختيارها من قبل سبيريت في دورة 2021 من دوري NWSL.
"سبيريت عائلتي"
كان يوم الخميس مناسبة خاصة، حيث أعلنت مالكة فريق سبيريت ميشيل كانغ، ورئيسة العمليات الكروية هايلي كارتر، والمديرة التنفيذية كيم ستون عن الخبر في لوس أنجلوس في ملعب BMO. كانت رودمان موجودًا بالفعل في لوس أنجلوس قبل مباراة المنتخب الوطني النسائي الأمريكي ضد باراغواي يوم السبت في كارسون، كاليفورنيا.
"لا أستطيع أن أصف لكم مدى سعادتي. لقد انتظرت هذا الأمر لفترة طويلة"، قالت كانغ في المؤتمر الصحفي.
وأكدت رودمان أن معرفتها الجيدة بمنطقة العاصمة واشنطن وطموح فريق سبيريت في المنافسة جعل القرار سهلاً: "لقد جعلت منطقة العاصمة واشنطن موطني وسبيريت عائلتي، وكنت أعلم أن هذا هو المكان الذي أريد أن أبدأ فيه الفصل التالي من مسيرتي المهنية"، أنا فخورة بما بنيناه منذ موسمي الأول، وأنا متحمسة لمستقبل هذا النادي. نحن نسعى للفوز بالبطولات ورفع المستوى، ولا أطيق الانتظار لمواصلة ذلك مع زميلاتي في الفريق وأفضل المشجعين في دوري كرة القدم النسائية الوطني".
أحدثت رودمان تأثيرًا كبيرًا في فريقها منذ موسمها الأول، وحصلت على لقب أفضل لاعبة مبتدئة في NWSL لعام 2021، كما سجلت تمريرة حاسمة فازت بالبطولة في ذلك العام. منذ موسمها الاحترافي الأول، تمكنت من أن تصبح أصغر لاعبة في تاريخ الدوري تصل إلى 50 مساهمة في الأهداف خلال مسيرتها. كما أنها تحمل حاليًا الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في تاريخ فريقها، متجاوزة أسطورة المنتخب الأمريكي للسيدات كريستال دان بـ 14 تمريرة حاسمة في الموسم العادي.
"قاعدة ترينيتي رودمان"
في 23 ديسمبر، أدخلت الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية (NWSL) "قاعدة اللاعبات ذوات التأثير الكبير" للاحتفاظ بلاعبات مثل رودمان. تسمح هذه القاعدة لفرق الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية (NWSL) بإنفاق ما يصل إلى مليون دولار فوق سقف الرواتب على اللاعبات اللواتي يستوفين معايير معينة (دقائق اللعب مع المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات وظهورهن في قوائم وسائل الإعلام المختلفة). أُطلق على هذه القاعدة الاستثنائية اسم "صفقة ترينيتي رودمان" لأنها جاءت مباشرة بعد رفض الرابطة صفقتها متعددة السنوات.
أثارت هذه القاعدة الكثير من الجدل، وفي الأسبوع الماضي، قدمت رابطة لاعبات NWSL شكوى رسمية معارضة لهذه القاعدة. كانت هذه هي الشكوى الثانية التي تقدمت بها رابطة لاعبات NWSL، حيث تم إرسال الأولى نيابة عن رودمان، حيث رفضت الرابطة العقد بين رودمان وواشنطن سبيريت، وهو حل متفق عليه لإبقاء رودمان في NWSL بعد انتهاء عقدها في 31 ديسمبر. قدمت رابطة لاعبات الدوري الوطني لكرة القدم النسائية شكوى تفيد بأن رفض الدوري الوطني لكرة القدم النسائية للصفقة بين رودمان وواشنطن سبيريت كان "انتهاكًا صارخًا" لحريتها في الانتقال، بالإضافة إلى ما لا يقل عن خمسة بنود من اتفاقية العمل الجماعية.
ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت هذه الصفقة تستخدم "قاعدة اللاعبين ذوي التأثير الكبير" لأنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى 1 يوليو.
ما هو مستقبل رودمان؟
رودمان في لوس أنجلوس مع المنتخب الأمريكي للسيدات قبل مباراتين وديتين ضد باراجواي وشيلي. عقد رودمان مع فريق سبيريت ساري حتى عام 2028، لذا من المتوقع رؤيتها في ملعب Audi Field قريبًا.
وقال كانغ: "ترينيتي لاعبة من جيلها، ولكن الأهم من ذلك أنها تمثل مستقبل هذا النادي ومستقبل كرة القدم النسائية، يعكس هذا الاتفاق إيماننا بأن المواهب المتميزة تستحق التزامًا متميزًا. في سبيريت، نحن نبني شيئًا دائمًا: ناديًا يتنافس على البطولات كل عام، ويستثمر في التميز، ويخلق بيئة يمكن للاعبات العالميات أن يزدهرن فيها على المدى الطويل. اختيار ترينيتي لمواصلة مسيرتها في واشنطن هو بيان قوي عما نبنيه هنا".
علاقة متوترة مع الأب الأسطورة
والد ترينيتي دينيس فقد علاقته مع نجلته ووالدتها منذ 2012 عندما قررت الأخيرة الانفصال عنه بسبب سلوكياته غير المنضبطة، والتي اشتهر بها على مدار مسيرته كأحد أساطير كرة السلة الأمريكية، والذي دفعها في مشاركة مع بودكاست "كول هير دادي" لوصفه بأنه "والدها بالدماء فقط، ليس أكثر"، وأن والدتها ميشيل موير حاولت أثناء طفولتها هي وأختها حمايتها من والدها الذي كان يقيم حفلات صاخبة ويأتي بنساء للمنزل بحضور بناته، على حد تعبيرها.
في 2012، نفس العام الذي قررت فيه والدة ترينيتي قطع علاقتها مع أسطورة NBA، قرر الأخير وقف أي دعم مادي لعائلته بحسب "ماركا" عقب الطلاق، ما كتب فصلًا محوريًا في انهيار العلاقة، والتي حاول رودمان إصلاحها مع نجلته في 2021 عندما حضر لملعب المباراة لمشاهدة ترينيتي تلعب، ولكن تم منعه من دخوله واكتفى بمشاهدة اللقاء من نافذة فندقه كما كتب في منشور قام بحذفه لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعية لاحقًا، معتذرًا لنجلته على تصرفاته السابقة وإصراره على إصلاح الأمور مع ترينيتي.
العلاقة منذ ذلك الحين بين الثنائي تحسنت، إذ حضر دينيس مباراة نجلته في البلاي أوف في نوفمبر 2021 وشوهد الثنائي سويًا في لحظة عناق مؤثرة عقب اللقاء، ما علقت عليه ترينيتي عبر إنستجرام كاتبة: "لا نملك أفضل علاقة ولكن يبقى أبي وأنا أبقى ابنته الصغيرة، وفي نهاية اليوم هو إنسان"، وإن قالت إن بعد ذلك اللقاء المؤثر تدهورت العلاقة من جديد مع والدها.
دينيس اعترف مع "ESPN" في 2019 بسوء علاقته مع أطفاله، مبررًا الأمر بأنه لم يجد من يقدم له الدعم كطفل، فلماذا يفعل ذلك مع آخرين، وإن أكد على حبه لهم.
تواصل ترينيتي الغضب عند أي ذكر لوالدها، وربما الواقعة الأبرز كانت في بطولة ومبلدون لكرة المضرب الأخيرة عندما كانت حاضرة رفقة عائلة لاعب كرة المضرب الشهير بن شلتون الذي ترتبط به عاطفيًا لمشاهدة مباراته، وقام المعلق في التلفاز بذكر أنها تدعى تيفاني وركز فقط على تاريخ والدها، واصفها بأنها عضو في منتخب أمريكا لكرة القدم النسائية، لتخرج بمنشور على إنستجرام وضحت فيه اسمها الصحيح وهاجمت المعلق لأن "بن يملك أبًا يسانده بينما أنا أبي ليس في حياتي ولا داعي لذكره في مباريات بن"، ليخرج المعلق الإنجليزي ببيان اعتذار رسمي عن الخطأ.
