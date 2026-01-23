ليس بوتياس ولا بونماتي؟! رودمان "الأعلى راتبًا" في عالم الكرة النسائية .. "الاستثنائية" التي هجرها والدها أسطورة NBA

برزت رودمان، ابنة أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين دينيس رودمان، كواحدة من أبرز لاعبات الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، حيث سجلت 21 هدفًا في 97 مباراة مع فريق سبيريت منذ ظهورها الاحترافي الأول في عام 2021. كانت المهاجمة أيضًا جزءًا من خط الهجوم "تريبل إسبريسو" للمنتخب الأمريكي للسيدات إلى جانب مالوري سوانسون وصوفيا ويلسون، مما ساعد الفريق على الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في عام 2024.

تمثل عودة رودمان بيانًا مهمًا لـ NWSL، التي شهدت مؤخرًا رحيل العديد من اللاعبات البارزات إلى أوروبا، بما في ذلك ناومي جيرما وأليسا طومسون. أفادت ESPN أن رودمان ستحصل على أكثر من مليون دولار في الموسم خلال مدة عقدها الذي يمتد لثلاث سنوات. أصبحت ويلسون أول لاعبة في الدوري تحصل على مليون دولار في الموسم، لتتفوق على نجمات بارزات في اللعبة مثل الحاصلات على الكرة الذهبية أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي، لاعبتا برشلونة.

قضت رودمان كامل مسيرتها الاحترافية مع فريق سبيريت. تم اختيارها من قبل سبيريت في دورة 2021 من دوري NWSL.