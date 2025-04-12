ما هو ترتيب هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ؟

ماجد عبد الله، ناصر الشمراني، عمر السومة وياسر القحطاني، تعرف على أبرز الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي منذ أن تم إنشائها عام 1976 وحتى الآن

يشتعل الصراع في دوري روشن، من أجل الحصول على اللقب وكتابة التاريخ وإمتاع الجماهير المتشوقة لكرة القدم، وبطبيعة الحال فإن متعة كرة القدم هي الأهداف، وكلما زادت الأهداف زادت المتعة، وهذا ما يتميز به الدوري السعودي الذي يتواجد به العديد من اللاعبين المميزين والهدافين على مدار تاريخه.

بدأت أول نسخة فعلية من البطولة عام 1396 هجرياً 1976 ميلادياً، بمسمى الدوري السعودي للمحترفين ثم تغير مسماه عام 1991 إلى دوري خادم الحرمين الشريفين لأندية الدرجة الممتازة والتي كانت بنظام المربع الذهبي بعد انتهاء مباريات الدوري لتحديد بطل النسخة، قبل أن تصبح بمسمى كأس الأمير محمد بن سلمان عام 2017 ليصبح بنظامه الحالي، ومع انطلاق موسم 2022-2023 تغير إلى مسماه الحالي بدوري روشن السعودي.

وكان أبرز ملامح دوري روشن هو امتلاك الأندية لعدد كبير من النجوم العالميين على رأسهم كريستيانو رونالدو والذي ينافس على لقب الهدافين التاريخيين بوصوله إلى 72 هدفًا في 73 مباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على الهدافين التاريخيين في دوري روشن السعودي والأكثر تسجيلاً للأهداف على مدار المواسم السابقة، ومن هو الهداف التاريخي للبطولة منذ تنظيمها عام 1976 وحتى الآن؟ هذا ما سنتعرف عليه سوياً في هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية.