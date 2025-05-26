ترتيب تاريخي للنجم المصري.. محمد صلاح وتييري هنري وأفضل المواسم الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي

GOAL أعد لكم تقريرًا عن أبرز المواسم التي شهدناها من لاعب واحد في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1992-93.

لا يوجد لاعب واحد يستطيع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بمفرده. فمن المستحيل أن يقود أي لاعب فريقه إلى الفوز دون دعم من زملائه.

ومع ذلك، لا شك في أن بعض اللاعبين يلعبون دورًا أكبر من غيرهم في نجاح النادي على مدار الموسم بأكمله، حيث يتجاوزون ما هو متوقع عادةً من حارس مرمى رائع أو مدافع مهيمن أو لاعب وسط متعدد المواهب أو مهاجم شامل.

بالطبع، في بعض الأحيان لا ينتج هذا المجهود تتويجًا بالضرورة، على الرغم من أن جهودهم الجبارة عادة ما تحظى بتقدير زملائهم، وهو ما يستحقونه.

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مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، يقوم GOAL بإحصاء أفضل المواسم الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي بناءً على الإحصاءات والألقاب والتأثير العام...