بعد أخبار "المدرجات الخالية" .. الاتحاد الإفريقي يكشف حقيقة توزيع تذاكر مجانية في كأس الأمم

يُقدّم المغرب نموذجًا متقدمًا في تنظيم كأس الأمم الإفريقية، حيث جاءت الملاعب، سواء المُجدَّدة أو التي شُيّدت خصيصًا للبطولة، مجهزة بأحدث التقنيات، مع أرضيات عالية الجودة ومرافق متطورة تُواكب المعايير العالمية، لتضع المملكة في مصاف أفضل الدول المستضيفة في القارة.

ومع ذلك، تظل الأحوال الجوية المتقلبة، خصوصًا الأمطار الغزيرة، خارج نطاق السيطرة التنظيمية.

ولكن خلف هذا الإطار المشرق، ظهرت مشكلة واضحة منذ الأيام الأولى للمنافسات، تمثلت في ضعف الحضور الجماهيري في المباريات التي لا يشارك فيها منتخب المغرب أسود الأطلس.

وقد أثار هذا التباين استغراب المتابعين، خاصة أن بعض اللقاءات أُعلن رسميًا أنها مُباعة بالكامل، ما خلق فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع على أرض الملاعب، وأثار انتقادات واسعة من المراقبين والجماهير حول أسباب هذا الغياب غير المسبوق.

وأشارت تقارير صحفية أنه لمواجهة هذه الظاهرة، اتخذت اللجنة المنظمة المغربية، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، إجراءات استثنائية، أبرزها السماح بدخول الجماهير مجانًا بعد مرور نحو 20 دقيقة على انطلاق بعض المباريات.

والهدف من هذه السياسة كان واضحًا: تعزيز المظهر البصري للمدرجات وتفادي مشهد الملاعب الفارغة الذي يتم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام.