AFP
ترجمه
تحية لك، هاري كين! مهاجم بايرن ميونيخ يحقق إنجازاً كبيراً في مسيرته المهنية بتسجيله هدفين في آخر مباراة لبايرن ميونيخ
كين يسجل 500 هدف في الدوري الممتاز
أضاف كين فصلاً آخر إلى سجله التهديفي الرائع عندما تغلب بايرن ميونيخ بسهولة على فيردر بريمن، حيث سجل قائد منتخب إنجلترا هدفين ليصل إلى 500 هدف في مسيرته الاحترافية.
يبرز هذا الإنجاز الاستقرار الاستثنائي الذي ميز مسيرة كين خلال فترة لعبه في النادي الألماني، وكذلك في توتنهام. والآن، في سن 32 عامًا، لا يظهر المهاجم أي علامات على التراجع ويظل محور هجوم بايرن تحت قيادة فينسنت كومباني. في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 41 هدفًا في 35 مباراة، محافظًا على معدل تهديفي ينافس - وعادة ما يتفوق - على أي مهاجم في كرة القدم الأوروبية.
- Getty
ركلة جزاء مثالية من قائد منتخب إنجلترا
من بين تلك الأهداف الـ 500، سجل 100 هدف من ركلات جزاء، بما في ذلك هدف في الفوز على بريمن. جاء الهدف الأول لكين في ذلك المساء بعد تعرض لاعب الوسط الشاب لينارت كارل لعرقلة داخل منطقة الجزاء. أكدت مراجعة قصيرة من قبل VAR القرار، وبدا النتيجة حتمية بمجرد وضع الكرة على نقطة الجزاء.
سجل قائد منتخب إنجلترا الهدف بهدوء، مسجلاً ركلته الجزائية رقم 23 في الدوري الألماني خلال المواسم الثلاثة الماضية - وهو رقم أعلى من مجموع الركلات الجزائية التي سجلها اللاعبان التاليان مجتمعين. والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أنه لا يزال خاليًا من الأخطاء في المسابقة، حيث سجل جميع الـ 23 محاولة منذ وصوله إلى ألمانيا.
كان التسجيل روتينياً بالنسبة لمعاييره، لكن موثوقيته ليست عادية على الإطلاق. أصبح بايرن يعامل ركلات الجزاء على أنها أهداف مضمونة تقريباً، وذلك بفضل دقة كين وتقنيته من مسافة 12 ياردة. نادراً ما أخطأ من على علامة الجزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً، وكان أكثر اللحظات إثارة للقلق من مسافة 12 ياردة خلال مشاركته مع إنجلترا في كأس العالم ضد فرنسا.
مهاجم مخضرم في أفضل حالاته
ضاعف كين تقدم بايرن بعد دقائق قليلة، وأظهر الهدف الثاني جودته الشاملة. استلم الكرة خارج المنطقة، واستعد بسرعة قبل أن يسدد كرة منخفضة في الزاوية السفلية.
كانت هذه نهاية كلاسيكية من كين - رفع خفيف للكرة، اتخاذ قرار سريع ووضع الكرة في مكان مثالي بعيدًا عن متناول الحارس. هذا الهدفان رفعا إجمالي مساهماته إلى 109 أهداف في آخر ثلاثة مواسم له مع بايرن ميونيخ، أكثر من أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال نفس الفترة.
بدلاً من قضاء الوقت في التكيف مع الدوري الجديد بعد انتقاله من توتنهام، رفع كين مستوى أدائه ومستوى لعبه بشكل عام. أصبح كين اللاعب الرئيسي في بايرن ميونيخ ضمن فريق من النجوم، ونقطة مرجعية إبداعية في المناطق العميقة، حيث يتحرك بين الخطوط مع الحفاظ على أرقامه التهديفية المتميزة، وهو ما شوهد كثيرًا خلال فترة وجوده في شمال لندن.
- AFP
هل ستخسر إنجلترا كأس العالم؟
توقيت استعادته للياقته البدنية أمر مرضٍ للغاية بالنسبة لإنجلترا. مع اقتراب موعد كأس العالم، يبدو أن كين يدخل البطولة في أفضل حالة بدنية في مسيرته.
يأمل المدير الفني توماس توخيل أن يتمكن المهاجم من نقل زخم ناديه إلى مهامه الدولية هذا الصيف. إذا حافظ كين على أي شيء قريب من كفاءته الحالية، فستسافر إنجلترا إلى البطولة بقيادة أحد أكثر المهاجمين موثوقية في كرة القدم العالمية.
إعلان