Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Soham Mukherjee و تامر أبو سيدو

تحدث بلهجة الواثق .. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد توقف انتصارات النصر في دروي روشن

النصر لم يفز لأول مرة هذا الموسم

أبدى كريستيانو رونالدو موقفًا متحديًا بعد أن اضطر نادي النصر إلى الاكتفاء بتعادل مثير 2-2 مع الاتفاق، وهي نتيجة أنهت سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري السعودي للمحترفين التي استمرت 10 مباريات.

سجل رونالدو هدفين مرة أخرى، ليرفع رصيده المذهل إلى 957 هدفًا، لكن لاعب وسط ليفربول السابق جورجينيو فينالدوم كان صاحب الفضل في تحديد نتيجة المباراة، حيث سجل هدفين رائعين حرموا متصدر الدوري من الحصول على النقاط الثلاث.

  • تعثر النصر الأول في الموسم

    "من الذي يقدر على نادي النصر؟!".. سؤال طرح نفسه بقوة؛ منذ بداية مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    النصر ظل يفوز من جولة إلى أخرى، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ بدرجة جعلته يحصد العلامة الكاملة، في أول 10 مباريات.

    لكن.. جاءت المباراة الحادية عشر ضد نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء؛ لتُعلن تعثر الفريق النصراوي لأول مرة في مسابقة الدوري، وذلك بتعادله (2-2).

    وهذه المباراة أساسًا؛ هي ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث تم تأجيل الأسبوع العاشر إلى وقتٍ لاحق.

    وكان الاتفاق قد تقدّم بهدف أول، عن طريق الهولندي جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 16؛ قبل أن يرد النصر بثنائية متتالية بواسطة البرتغاليين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو، في الدقيقتين 47 و67.

    إلا أن الاتفاق تمكن من خطف التعادل في النهاية؛ بهدف سجله فاينالدوم أيضًا، وذلك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

    وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 31، في "صدارة" جدول ترتيب الدوري؛ بينما حصد الاتفاق نقطته السادسة عشر، في "المركز الثامن".

    • إعلان

  • تعليق رونالدو بعد التعثر الأول

    كريستيانو رونالدو ورفاقه اختبروا الخروج من الملعب دون النقاط الثلاثة كاملة لأول مرة هذا الموسم، إذ نجحوا في الفوز بجميع مبارياتهم السابقة في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، والخسارة الوحيدة في الموسم كانت أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما سقطوا بركلات الترجيح أمام الأهلي في كأس السوبر بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2.

    رغم ذلك التعثر، إلا أن رونالدو أطل على عشاق النصر في صورة الرجل الواثق المطمئن، وقد تحدث بلهجة واثقة تمامًا مؤكدًا أن النصر في الطريق السليم!

    حيث كتب عبر منصة إكس "نحن على الطريق الصحيح ونعرف ما يتعين علينا القيام به في 2026! 🟡🔵".

  • رغبة رونالدو في الاستمرار حتى عام 2026

    أكد رونالدو مجددًا على رغبته الدائمة في تحقيق النجاح في حفل توزيع جوائز Globe Soccer Awards، قائلاً: "من الصعب الاستمرار في اللعب، لكنني ما زلت أشعر بالشغف والحماس للاستمرار. لا يهمني إن كنت ألعب في الشرق الأوسط أو أوروبا؛ أريد الاستمرار في الفوز بالألقاب والوصول إلى الإنجاز الذي يعرفه الجميع. أنا واثق من أنني سأصل إلى هناك (1000 هدف) إذا لم أتعرض لإصابات. استمتعوا بالليلة وسنة جديدة سعيدة".

    تستمر هذه العقلية في تحديد دور رونالدو على مستوى النادي والمستوى الدولي. لا يزال رونالدو عنصراً أساسياً في طموحات نادي النصر للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما لم يحققه بعد منذ انتقاله في عام 2023، حيث لا يزال كأس الأندية العربية هو اللقب الوحيد الذي فاز به في الرياض.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-UAE-SPORTS-CONFERENCE-RONALDOAFP

    رونالدو يركز على الألقاب في 2026 مع النصر والبرتغال

    يتوقع أن يقود كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، بعد أن أثار الطرد في مواجهة جمهورية أيرلندا الأخيرة بعض التساؤلات حول مستقبل الفريق. ومع ذلك، منحت الفيفا اللاعب فرصة العودة للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في دور المجموعات بالولايات المتحدة.

    على الصعيد المحلي، يستعد النصر لمواجهة الأهلي بقيادة إيفان توني في بداية موسم 2026، فيما يظل تركيز رونالدو منصبًا على الفوز بالألقاب. إذا تمكن النجم البرتغالي من إحراز أول لقب كبير له مع النصر، وقيادة منتخب بلاده لتحقيق المجد العالمي في كأس العالم، فقد يُعاد فتح النقاش حول مكانته في جدل الأفضل على الإطلاق (GOAT).

    اللاعب، الذي يسعى دائمًا لإضافة الإنجازات إلى سجله، يرى في هذا العام فرصة حاسمة لتعزيز إرثه على المستويين المحلي والدولي.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
النصر crest
النصر
النصر
0