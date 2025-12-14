"تحدثت معه وطلبت منه البقاء ولكن".. نجم ليفربول يثير التكهنات حول مستقبل صلاح مع الريدز

بدأ جونز المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0 على برايتون يوم السبت، ليصل إلى 200 مباراة مع ليفربول، ليصبح أصغر لاعب في الريدز يصل إلى هذا الرقم منذ ستيفن جيرارد في 2003. درب جيرارد جونز في فئتي تحت 18 وتحت 19 سنة، وكشف نجم ليفربول الحالي أن المعاملة القاسية من أيقونة النادي ساعدته في توجيهه.

وقال جونز لقناة النادي: "ليس شخصًا سيئًا لتتبعه، أليس كذلك؟ من الواضح أن ستيفن كان جزءًا كبيرًا من مسيرتي المهنية وحياتي، وأقول الحياة لأنه كان على الأرجح أول رجل ينتقدني حقًا في الأكاديمية! وقد غير ذلك تفكيري وجعلني أدرك أنني لست أفضل من أي شخص آخر أو أي شيء من هذا القبيل. كان ذلك بمثابة واقعًا ملموسًا فيما يتعلق بطريقة لعبتي والدور الذي أعطاني إياه".

وتابع: "ستيفن سيكون أول من يقول إنني بمجرد أن تغلبت على مشكلة كنت أعقد بها الأمور وكنت أعتقد أنني الأفضل لأنني كنت أرتدي القميص رقم 10 وكل ما شابه ذلك، سأكون أول من يختاره في فريقه، لطالما كنت طفلاً متفوقاً على أقراني وما شابه ذلك. أحياناً يمكن أن تصبح سلبياً بعض الشيء، على ما أعتقد. وكان ستيفن أول من أعطاني درساً حقيقياً. عندما يأتي هذا الدرس من رجل مثله، رجل لعب كرة القدم، رجل كنت أعتبره مثلي الأعلى، لا بد لي من التغيير إذا كان هو من يقول لي ذلك".

وأضاف جونز: "منذ ذلك الحين، ظل معي وأنا بقيت معه وعملنا معًا. بعد عام من انضمامي للفريق الأول، ها أنا ذا أقف هنا بعد 200 مباراة، لذا من الواضح أنه رجل أود أن أشكره، إنه أمر جنوني. لقد تحدثت مع تري نيوني وكان ريو نجوموها موجودًا أيضًا. قلت لهم، يا شباب، أعلم أنكم تسمعون ذلك طوال الوقت من الموظفين والعائلة من حولكم، عن مدى سرعة مرور الوقت. لكن يا إلهي، إنه يمر بسرعة كبيرة، إذا فكرت في مباراتي الأولى، خارج أرضنا ضد وولفرهامبتون، وكيف تغير كل شيء بسرعة".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لا يسعني إلا أن أشكر الموظفين من حولي وزملائي في الفريق الذين آمنوا بي دائمًا ليبقوني في النادي، وعندما ألعب، يثقون في قدرتي على لعب العديد من المباريات".