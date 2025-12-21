"تحدثت إليه".. فان دايك يكشف عن كواليس حديثه مع تشافي سيمونز في لقطة الطرد

بعد أن استغل ليفربول تفوقه العددي بفضل هدفي ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي في الشوط الثاني، قلص توتنهام الفارق بهدف سجله البديل ريتشارليسون في مرمى أليسون قبل سبع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ومع تقدم توتنهام، طُرد القائد كريستيان روميرو في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية لركله كوناتي. وحصل اللاعب الأرجنتيني الدولي على إنذاره الأول بسبب اعتراضه الغاضب على الهدف الثاني للريدز، حيث شعر المدافع أن إكيتيكي دفعه من الخلف قبل أن يسجل الهدف.

واصل أصحاب الأرض الضغط من أجل تسجيل هدف التعادل رغم النقص العددي، لكنهم في النهاية ندموا على البطاقتين الحمراوين بعد أن تلقوا خسارتهم الخامسة في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات.

في الوقت نفسه، تمكن ليفربول بقيادة المدرب سلوت سلوت من تمديد سلسلة عدم الهزيمة إلى ست مباريات في جميع المسابقات بعد تحقيقه فوزًا جعله يتساوى في النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.