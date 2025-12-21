Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

"تحدثت إليه".. فان دايك يكشف عن كواليس حديثه مع تشافي سيمونز في لقطة الطرد

سيمونز تدخل على مواطنه فان دايك بقوة وحصل على بطاقة حمراء...

أكد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، أن تشافي سيمونز لم يكن يقصد إيذاءه في التدخل الذي أدى إلى طرد لاعب وسط توتنهام في مباراة الدوري الإنجليزي بين الفريقين يوم السبت.

وكشف مدافع ليفربول، عن تفاصيل حديثه مع زميله في منتخب هولندا بعد التدخل الذي أدى إلى طرده في الشوط الأول في ملعب توتنهام هوتسبير.

  • بداية هادئة وتدخل عنيف

    بعد بداية هادئة للمباراة في شمال لندن، سرعان ما تم استدعاء الحكم جون بروكس، من خلال حكام تقنية الفيديو بعد أن أوقع سيمونز لاعب توتنهام فان دايك بعد نصف ساعة من اللعب.

    عندما حاول سيمونز افتكاك الكرة من فان دايك ، قام اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بركل ظهر ساق لاعب وسط ليفربول، مما أدى إلى طرده من الملعب، وهو ما كان مكلفًا لفريق توتنهام الذي خسر المباراة بهدفين مقابل هدف.

    • إعلان
  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    محاولات بائسة من توتنهام

    بعد أن استغل ليفربول تفوقه العددي بفضل هدفي ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي في الشوط الثاني، قلص توتنهام الفارق بهدف سجله البديل ريتشارليسون في مرمى أليسون قبل سبع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

    ومع تقدم توتنهام، طُرد القائد كريستيان روميرو في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية لركله كوناتي. وحصل اللاعب الأرجنتيني الدولي على إنذاره الأول بسبب اعتراضه الغاضب على الهدف الثاني للريدز، حيث شعر المدافع أن إكيتيكي دفعه من الخلف قبل أن يسجل الهدف.

    واصل أصحاب الأرض الضغط من أجل تسجيل هدف التعادل رغم النقص العددي، لكنهم في النهاية ندموا على البطاقتين الحمراوين بعد أن تلقوا خسارتهم الخامسة في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات.

    في الوقت نفسه، تمكن ليفربول بقيادة المدرب سلوت سلوت من تمديد سلسلة عدم الهزيمة إلى ست مباريات في جميع المسابقات بعد تحقيقه فوزًا جعله يتساوى في النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.

  • تفاصيل حوار فان دايك مع سيمونز

    بعد أن ساعد فريقه في حصد ما وصفه بـ "ثلاث نقاط هائلة" خارج أرضه، سُئل فان دايك عن رأيه في التدخل الذي واجهه من سيمونز في الشوط الأول.

    وقال فان دايك: "لا أعتقد أن هناك أي نية لإيذائي، لكن من الواضح أنه آذاني، ثم اتخذ الحكم و وحكام تقنية الفيديو قرار الطرد، لقد تحدثت مع سيمونز. إنها محادثة لا داعي لأن يعرفها أحد".

    تأتي البطاقة الحمراء في وقت سيئ لسيمونز بعد أن بدا أنه تجاوز مرحلة صعبة في بداية رحلته في إنجلترا. المهاجم، الذي انضم إلى توتنهام في الصيف قادمًا من فريق لايبزيج الألماني، سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي في فوز توتنهام 2-0 على برينتفورد في 6 ديسمبر.

    ولكن بعد طرده بسبب تدخل اعتبر "خطأ جسيمًا"، سيغيب سيمونز الآن عن مباريات توتنهام المتتالية خارج أرضه ضد كريستال بالاس وبرينتفورد يومي الأحد 28 ديسمبر والخميس 1 يناير على التوالي، بالإضافة إلى مباراة الفريق على أرضه ضد سندرلاند يوم الأحد 4 يناير.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    نهاية فوضوية

    في غضون ذلك، يأمل ليفربول في مواصلة صعوده في جدول الترتيب بينما يستعد لخوض مباراتين متتاليتين على أرضه ضد وولفرهامبتون الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، ثم ليدز يونايتد الذي يمر بفترة جيدة، يومي السبت 27 ديسمبر والخميس 1 يناير على التوالي.

    وفي تعليقه على النهاية المضطربة لمباراة توتنهام، قال فان ديك: "كانت ردة الفعل الفورية هي أن الدقائق الخمس إلى العشر الأخيرة كانت فوضوية. لم يكن الأمر رائعًا، لكن الحصول على النقاط الثلاث أمر مهم للغاية. لم يكن هناك أي خطأ حتى استقبلنا الهدف. نحتاج إلى تحليل الجزء الأخير، لكنني شخصيًا سعيد للغاية وسننتقل إلى المباراة التالية".

    وتابع: "عندما تتلقى هدفًا ويقف مشجعوهم خلفهم كما فعلوا، ليس من السهل أبدًا اتخاذ القرارات الصحيحة وإيجاد الحلول المناسبة. هذا شيء يمكننا تحسينه، لكنني لا أعتقد أنه أمر مقلق. إنها مرحلة انتقالية وعلينا أن نستمر في التحسن، الفوز أكثر وتحقيق النتائج أمر إيجابي دائمًا. الخسارة، خاصة في نادٍ مثل ليفربول، أمر سيئ دائمًا. بالنسبة لنا، المهم هو الحفاظ على الهدوء. التعامل مع كل مباراة على حدة".

    وأتم المدافع الهولندي تصريحاته وقال: "الآن لدينا بضعة أيام راحة. سنتعافى ثم سنركز على مواجهة وولفرهامبتون. ستكون مباراة صعبة. شاهدت مباراتهم ضد توتنهام. سيصعبون الأمر علينا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

0