"آخر سؤال كنت أتوقعه" .. سلوت يرد على أنباء تجديد عقده مع ليفربول ويغلق الباب أمام تغيير خطته

لا يؤمن أن فريقه يستقبل هدفًا من كل فرصة

كشف آرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن موقفه من إمكانية التوقيع على عقد جديد مع الريدز، وسط الشكوك المستمرة في الفترة الأخيرة حول مستقبله في أنفيلد.

سلوت وصل إلى ليفربول في عام 2024 بعد رحيل المدرب الأسطوري يورجن كلوب عن النادي، ووقع على عقد حتى 30 يونيو 2027.

فوز الهولندي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الأول له، والمستويات المميزة التي قدمها مع ليفربول، جعل الأنباء تنتشر حول إمكانية توقيعه على عقد جديد، ولكن الانتكاسة الحالية للفريق والخسائر المستمرة منذ بداية الموسم، جعلت الأمور تسير في اتجاه آخر تمامًا.

  • ماذا قال سلوت عن العقد الجديد؟

    مدرب ليفربول قال في المؤتمر الصحفي للمباراة القادمة للفريق أمام أستون فيلا:"إنه آخر سؤال كنت أتوقعه، تركيزي حاليًا منصب على إعادة ليفربول إلى سكة الانتصارات، محادثات العقد "إن وجدت" فهي ليست محورًا للحديث".

    وأضاف:"نحن لا نتحدث عن هذه الأمور أبدًا أمام وسائل الإعلام، دعونا نبدأ بالفوز من الجديد، لأن هذا الشيء الذي أركز عليه حاليًا دون الالتفات لأشياء أخرى".

    الأزمة الدفاعية

    وخلال المؤتمر تم سؤال سلوت عن أهمية الخروج بشباك نظيفة بعد الخسائر المستمرة في الفترة الأخيرة والسقوط أمام كريستال بالاس 3/0 بكأس رابطة المحترفين "كاراباو كب" يوم الأربعاء الماضي.

    وأجاب مدرب الريدز:"لقد فزت بمباريات سابقة منها أمام مانشستر سيتي خارج ملعبنا عندما قمت بمخالفة قناعاتي، لذلك أن منفتح على فكرة التكيف مع أي ظروف، لا أعتقد أننا نستقبل هدفًا تلو الآخر من كل فرصة، ربما حدث ذلك ضد كريستال بالاس، ولكن في جميع المواجهات الأخرى كنا نستحق أكثر مما حصلنا عليه".

    وأوضح:"حتى في المباراة الأخيرة، لم يحصلوا سوى على 3 فرص خطيرة، لكنهم نجحوا في تسجيلها كلها، لذلك لا أعتقد أننا ضعفاء لدرجة الاستقبال من كل فرصة، مما لا يجعلني مضطرًا لتغيير أسلوبنا كليًا، ما نحتاجه إلى الظهور بشكل أفضل".

  • هل هناك شكوك حول مستقبل سلوت؟

    وسط التكهنات المستمرة حول رحيل المدرب آرني سلوت عن ليفربول بسبب الننتائج السيئة في الفترة الأخيرة، خرج الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو يوم الثلاثاء الماضي، من أجل توضيح كل شيء.

    الصحفي الإيطالي قال عبر قناته على موقع "يوتيوب":"داخليًا، وعندما أقول هذه الكلمة فأنا أعني إدارة النادي والملاك، هناك دعم كبير لآرني سلوت وثقة عمياء في قدراته في الوقت الحالي رغم الأنباء الأخيرة".

    وأضاف:"إنهم مقتنعون تمامًا بأنه أفضل مدرب للتعامل مع الوضع، من الواضح أن الفريق يعاني من بداية سيئة للموسم، لكن ليفربول مقتنع بأن كل شيء سيكون على ما يُرام، كما أن الصفقات الجديدة لا تزال بحاجة إلى وقت للتأقلم لاستعادة روح الموسم الماضي".

    وواصل رومانو حديثه:"هناك ثقة كاملة من ليفربول تجاه سلوت، التواصل مستمر على مدار الأيام الماضية وجميع أفراد الإدارة يدعمونه بشكل واضح".

    وعن وجود أزمة مع بعض اللاعبين خاصة محمد صلاح بعد جلوسه كبديل أمام آينتراخت فرانكفورت:"لا توجد أي مشاكل، ولا علاقة سيئة بين اللاعبين وسلوت، هناك بعض الأمور التكتيكية والنفسية بشكل أكيد، ولكن لا توجد أي ضغينة بين أحد في النادي".

    ويأتي ذلك نفيًا لما قاله كشف حساب "indykaila" عن أن القلق يتزايد بين مسؤولي ليفربول تجاه الفريق خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط بسبب النتائج بل أيضًا لتراجع مستوى الأداء بشكل عام، تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

    وأوضح الحساب أن ملاك ليفربول يعتقدون أن المدرب الألماني يورجن كلوب سيكون منفتحًا على فكرة العودة مرة أخرى إلى آنفيلد، بعد رحيله بنهاية الموسم الماضي. 

    معاناة ليفربول في موسم 2025-2026

    بعدما توج بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2024-2025 تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، يعاني ليفربول الأمرين بالموسم الجاري..

    الريدز افتتح موسم 2025-2026 بخسارة لقب الدرع الخيرية، حيث تلقى الهزيمة على يد كريستال بالاس في ركلات الترجيح (3-2) بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

    وفي الدوري الإنجليزي، بدأت كتيبة سلوت الموسم بسلسلة انتصارات استمرت حتى الجولة الخامسة، قبل تلقى الهزائم على مدار الأربع جولات الأخيرة على يد كريستال بالاس (2-1)، تشيلسي (2-1)، مانشستر يونايتد (2-1)، وبرينتفورد (3-2).

    ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج بـ15 نقطة متأخرًا بفارق سبع نقاط عن آرسنال؛ محتل المركز الأول.

    لكن الوضع أفضل بعض الشيء في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ليفربول الفوز في مواجهتي أتلتيكو مدريد (3-2) وآينتراخت فرانكفورت (5-1)، فيما هُزم أمام جلطة سراي بهدف وحيد ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

    وبذلك يحتل الريدز المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد ست نقاط.

    هذا كله قبل وداع كأس كاراباو يوم الأربعاء الماضي، بالسقوط بثلاثية نظيفة على يد كريستال بالاس، الذي تلقى الهزيمة منه ثلاث مرات في الموسم الجاري، اثنتين منها كلفته خسارة كأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية.

