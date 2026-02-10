Getty Images Sport
تبدأ قصة انتقال محمد صلاح إلى السعودية! نجم ليفربول في مفاوضات مع عمالقة الدوري المحترفين بشأن انتقاله في الصيف بعد تغيير موقفه
صلاح مرشح للانتقال في الصيف رغم توقيعه مؤخراً على عقد جديد
كان صلاح بلا شك اللاعب الأساسي في ليفربول الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول لأرني سلوت كمدرب للفريق في أنفيلد. سجل اللاعب الدولي المصري 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي - وهو أعلى رصيد له منذ موسمه الأول في ميرسيسايد في 2017-18 - بالإضافة إلى 18 تمريرة حاسمة، لكنه كان أقل إنتاجية هذه المرة.
بعد توقيعه على تمديد عقده في أبريل، سجل صلاح أربعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن هذا العائد لم يقلل من اهتمام السعودية به. ذكرت صحيفة فوت ميركاتو أن المفاوضات بين صلاح والاتحاد قد بدأت وأن هناك تفاؤلًا أكبر هذا العام بالتوصل إلى اتفاق مقارنة بما كان عليه الحال قبل 12 شهرًا. يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أصبح الآن أكثر انفتاحًا بشأن الانتقال إلى الشرق الأوسط، حيث من المحتمل أن يصبح أكبر نجم في الدوري على الرغم من وجود لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وساديو ماني.
الاتحاد يترنح بعد خسارة بنزيمة وكانتي
تعرض الاتحاد، أحد الأندية الأربعة المملوكة مباشرة لصندوق الاستثمارات العامة، لموسم صعب في الدفاع عن لقبه هذا العام. يحتل حامل اللقب المركز السابع حالياً، متأخراً بـ 16 نقطة عن المتصدر الحالي الهلال بعد 20 مباراة. كما عانى النادي كثيراً خلال فترة الانتقالات في يناير، حيث غادر اثنان من أهم لاعبيه إلى أندية أخرى.
انتقل المهاجم النجم كريم بنزيمة إلى الهلال ويحاول الآن الفوز بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، بينما عاد لاعب الوسط نجولو كانتي إلى أوروبا للعب مع فنربخشة في تركيا. أصبح فريق الاتحاد الآن مستنزفًا، حيث أصبح فابينيو وموسى ديابي وحسام عوار والوافد الجديد يوسف النصيري أكثر الأسماء شهرة فيه.
لا تشكل أنباء اهتمام الاتحاد مفاجأة، حيث أفادت التقارير أن النادي حدد صلاح كبديل مثالي لبنزيمة الأسبوع الماضي.
صلاح يعود إلى فريق ليفربول بعد دراما منتصف الموسم
أدى تراجع مستوى صلاح في بداية الموسم إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية للمدرب سلوت. بعد أن قضى ثلاث مباريات على مقاعد البدلاء، انتقد صلاح ليفربول في ديسمبر، مدعيا أنه تم "التخلي عنه"، قائلا إن علاقته بسلوت قد انهارت وأنه يتم لومه بشكل غير عادل على النتائج المتقلبة للريدز.
غادر المهاجم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد ذلك بوقت قصير، لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية لسوت في الأسابيع الأخيرة، حيث شارك في التشكيلة الأساسية في خمس مباريات منذ عودته من المشاركة مع منتخب بلاده. سجل صلاح هدفًا واحدًا في تلك الفترة، في الفوز الساحق 6-0 على قاراباغ في دوري أبطال أوروبا.
ريدز يخوض سباقًا حاسمًا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا
في حين أن مستقبل صلاح سيكون موضوعًا رئيسيًا في التغطية الإعلامية من الآن وحتى نهاية الموسم، يجب على سلوت وبقية لاعبي ليفربول أن يظلوا مركزين على ما أصبح سباقًا مثيرًا ومتوترًا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
تراجع الريدز عن المراكز الأربعة الأولى بفضل سلسلة من فوز واحد فقط في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز - وهي سلسلة بدأت بأربعة تعادلات متتالية قبل الهزائم أمام بورنموث ومانشستر سيتي - ويبتعدون الآن بخمس نقاط عن مانشستر يونايتد، الذي يحتل حالياً المركز الرابع. قد تزداد هذه الفجوة إلى ثماني نقاط إذا فاز يونايتد على وست هام يونايتد يوم الثلاثاء قبل أن يسافر ليفربول إلى سندرلاند مساء الخميس.
يغيب عن سلوت بالفعل لاعبون مثل ألكسندر إيساك وجو جوميز وجيريمي فرينبونج وكونور برادلي بسبب الإصابة، كما عليه أن يتعامل مع إيقاف دومينيك سوبوسلاي لمباراة واحدة بعد طرد اللاعب المجري في وقت متأخر من مباراة الأحد التي خسرها الفريق أمام سيتي.
