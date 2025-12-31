"تزيفون تصريحاتي وتضعون عكسها على الشاشة!".. بيب جوارديولا يحرج مراسل "سكاي" ويؤجج الخلاف بتصريحات نارية

بدأت الأزمة تأخذ منحى تصاعديًا عندما وجه أحد مراسلي "سكاي سبورتس" سؤالاً لجوارديولا حول تحركات النادي في سوق الانتقالات الشتوية، وتحديدًا الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع نجم بورنموث، أنطوان سيمينيو.

وبدلاً من الإجابة التقليدية، توقف جوارديولا للحظة ليتأكد من هوية السائل قائلاً: "أنت من سكاي، أليس كذلك؟ حسنًا، جيد جدًا".

وتابع جوارديولا بنبرة سخرية واضحة: "يجب أن أكون حذرًا للغاية فيما أقوله الآن. فبعد أن أتحدث، يظهر على شاشاتكم وفي تقاريركم عكس ما قلته تمامًا. أنتم تنشرون نقيض كلماتي".

وأضاف بحسم: "لهذا السبب قلتها بالأمس، وسأكررها اليوم وفي يوم المباراة: سوق الانتقالات مغلق تمامًا بالنسبة لنا في الوقت الحالي، بغض النظر عما يكتبه الآخرون".