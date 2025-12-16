FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
زهيرة عادل

لهذا السبب .. تأجيل مباراة برشلونة في كأس الملك أمام جوادالاخارا

تقرر بشكل مفاجئ قبل ساعة من موعدها المحدد مسبقًا، تأجيل مواجهة برشلونة أمام جوادالاخارا، ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

  • ماذا حدث؟

    المباراة كان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – اليوم الثلاثاء.

    لكن قبل ساعة من انطلاقها، أُعلن بشكل رسمي تأجيلها لمدة 30 دقيقة كاملة، لتقام في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء اليوم الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة -.

    وقد اكتفى برشلونة بتوضيح أن التأجيل يعود لأسباب أمنية، دون الخوض في تفاصيل أكثر حول سبب التأجيل.

    فيما أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن التأجيل اضطر له المسؤولون في ظل الازدحام الشديد عن مداخل الاستاد.

