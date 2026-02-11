Goal.com
Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

تاريخ انتقالات اللاعبات: قائمة أغلى اللاعبات في كرة القدم النسائية

تشيلسي وأرسنال وأورلاندو برايد ولندن سيتي ليونيسيس حطمت جميعها الرقم القياسي العالمي في عام 2025 وحده، مع تزايد الإنفاق على كرة القدم النسائية.

مع استمرار نمو كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم، يزداد أيضًا الرقم القياسي لانتقالات اللاعبات في هذه الرياضة. في الواقع، في عام 2025 وحده، تم كسر الرقم القياسي العالمي أربع مرات على الأقل. وهذا يعني أن المبلغ الذي دفعه تشيلسي في صيف 2020 للتعاقد مع بيرنيل هاردر بأعلى مبلغ في تاريخ كرة القدم النسائية أصبح الآن في مرتبة متأخرة على قائمة أغلى الانتقالات، ولم يعد حتى ضمن المراكز الثلاثين الأولى.

حلّت كيرا والش محل هاردر وتصدرت تلك القائمة في صيف 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن قائمة أغلى 15 انتقالًا، حيث كانت لاعبة خط وسط إنجلترا نفسها جزءًا من صفقة أكثر تكلفة في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذن، ما هي أغلى صفقات الانتقالات في تاريخ كرة القدم النسائية؟ GOAL تحلل أغلى الصفقات التي شهدتها هذه الرياضة حتى الآن...

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    15إلين وانغرهيم (من هاماربي إلى مانشستر يونايتد)

    مع اقتراب فترة الانتقالات في يناير 2026، كان هناك شعور بأن مانشستر يونايتد يجب أن يكون أكثر قوة. حيث كان على الشياطين الحمر، الذين كانوا يتنافسون على أربعة جبهات بفريق أقل قوة من منافسيهم المحليين والأوروبيين، أن يضموا لاعبين جدد ويقوموا بتعزيز الفريق الذي كان أداؤه رائعًا في النصف الأول من الموسم، خاصةً بالنظر إلى محدودية عدد لاعبيهم.

    بعد التعاقد مع هانا لوندكفيست وليا شولر قبل حلول العام الجديد، قام مانشستر يونايتد بخطوة كبيرة بعد بضعة أسابيع عندما دفع مبلغًا قياسيًا للنادي للتعاقد مع إلين وانغرهيم. كانت هذه ضربة قوية لنادي هاماربي، الذي كان قد خسر بالفعل آنا جوسندال وسميلا هولمبرغ وجولي بلاكستاد في وقت سابق من الشهر. ومع ذلك، حصل النادي السويدي على تعويض جيد حيث دفع يونايتد 560 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) مقابل لاعبة في السنة الأخيرة من عقدها، لكنها سجلت 17 هدفًا وقدمت 7 تمريرات حاسمة في 25 مباراة في دوري دامالسفينسكان في عام 2025.

  • Barbra BandaImagn

    14باربرا باندا (من شنغهاي شنغلي إلى أورلاندو برايد)

    كانت باربرا باندا تضيء الساحة الدولية لعدة سنوات قبل انتقالها إلى أورلاندو برايد في عام 2024، لكن إنجازاتها مع النادي كانت تتم بعيدًا عن الأضواء، في الدوري الصيني الممتاز للسيدات مع شنغهاي شنغلي. انتهى كل ذلك عندما دفع نادي برايد مبلغًا ضخمًا قدره 740 ألف دولار (582 ألف جنيه إسترليني) لجلبها إلى الولايات المتحدة وإعادة موهبتها إلى دائرة الضوء بشكل منتظم. كان موسم باندا الأول في أورلاندو يستحق بالتأكيد هذا المبلغ، حيث ساعدت أهدافها الـ 17 في 26 مباراة في تحقيق أول لقب للنادي في بطولة NWSL.

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    13لودميلا (من شيكاغو ستارز إلى سان دييغو ويف)

    كانت النجمة البرازيلية لودميلا جزءًا من ما يمكن أن يصبح ثاني أكثر صفقة داخلية ربحًا في تاريخ NWSL في بداية عام 2026، عندما انتقلت من شيكاغو ستارز إلى سان دييغو ويف مقابل مبلغ أولي قدره 800 ألف دولار (582 ألف جنيه إسترليني).

    تبلغ المهاجمة البالغة من العمر 31 عامًا مكانة مرموقة في كرة القدم النسائية، حيث قدمت أداءً رائعًا مع أتلتيكو مدريد من 2017 إلى 2024، وسجلت 59 هدفًا في 137 مباراة بالدوري. أقنعت هذه الأداءات شيكاغو بالتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات في منتصف موسم 2024.

    ومع ذلك، لم تبق سوى لموسم ونصف، قبل أن يتحرك سان دييغو بعرض قد يصل إلى مليون دولار (727 ألف جنيه إسترليني).

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    12سام كوفي (من بورتلاند ثورنز إلى مانشستر سيتي)

    بعد أن تصدرت مانشستر سيتي سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بفارق كبير، دخلت النادي فترة الانتقالات في يناير 2026 بهدف تعزيز فريقها الذي كان بالفعل في وضع رائع، وقد حققت ذلك من خلال ضم لاعبة خط وسط عالمية المستوى إلى صفوفها وهي سام كوفي.

    بعد أن أثبتت نفسها كواحدة من أفضل اللاعبات في مركز رقم 6 في كل من بورتلاند ثورنز والمنتخب الأمريكي، لم يكن من المستغرب أن تكلف كوفي النادي مبلغًا قياسيًا قدره 650 ألف جنيه إسترليني (875 ألف دولار). سيكون هذا المبلغ يستحق العناء على الفور إذا تمكنت من مساعدة الفريق على تجاوز الخط والفوز بأول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات منذ 10 سنوات.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    11راشيل كوندانانجي (من مدريد CFF إلى باي FC)

    قبل بضعة أسابيع فقط من انتقال باندا إلى أورلاندو، أصبحت زميلتها في منتخب زامبيا راشيل كوندانانجي أغلى لاعبة كرة قدم في العالم عندما انضمت إلى نادي آخر في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL)، وهو نادي باي إف سي. أصدر النادي الجديد بيانًا عندما دفع 862,000 دولار (685,000 جنيه إسترليني) لجلبها إلى كاليفورنيا من نادي مدريد CFF، الذي سجلت معه 33 هدفًا في 43 مباراة بالدوري.

    لم تصل كوندانانجي إلى هذا المستوى في الولايات المتحدة بعد، لكن باي إف سي بشكل عام لم يترك بصمة حقيقية في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية منذ انضمامه إلى الدوري في عام 2024.

  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    10كيرا والش (من برشلونة إلى تشيلسي)

    عاد والش إلى إنجلترا في يناير 2025، عندما أكمل تشيلسي صفقة مثيرة في آخر يوم من فترة الانتقالات لضم لاعب الوسط. في حين أن المبلغ الأولي كان حوالي 460 ألف جنيه إسترليني (572 ألف دولار)، إلا أن الإضافات والمكافآت كانت ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع المبلغ. وبحلول نهاية موسم 2024-25، أفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن هذا هو ما حدث بالفعل، حيث دفع تشيلسي في النهاية 850,000 يورو (714,000 جنيه إسترليني/884,000 دولار) مقابل أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    9تارسيان (من هيوستن داش إلى ليون)

    بعد موسم واحد فقط في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL)، أصبحت تارسيان ثاني أغلى لاعبة في التاريخ عندما وقعت مع ليون في فبراير 2025. وذكرت صحيفة L'Equipe أن قيمة الصفقة التي تمت مع اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا بلغت حوالي 960 ألف دولار (762 ألف جنيه إسترليني)، وهو رقم قياسي في الدوري الفرنسي للسيدات، وكان من شأنه أن يجعلها صاحبة الرقم القياسي العالمي لو تمت الصفقة قبل بضعة أسابيع فقط.

  • Croix BethuneImagn

    8كروي بيتون (من واشنطن سبيريت إلى كانساس سيتي كارنت)

    انضمت لاعبتان أخريان إلى نادي المليون دولار في نفس اليوم خلال دقائق جنونية في دوري NWSL يوم 11 فبراير، بدءًا من كروي بيتون. طلبت اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا، والتي حصلت على لقب أفضل لاعبة جديدة وأفضل لاعبة وسط في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) في عام 2024، الانتقال من فريق واشنطن سبيريت، الذي اختارها في المرتبة الثالثة في تصنيف اللاعبات قبل عامين، وانضمت إلى فريق كانساس سيتي كارنت مقابل مليون دولار (732 ألف جنيه إسترليني).

    حصلت بيثون على المركز الثاني في التصويت لأفضل 11 لاعبة في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) في عام 2025، حيث ساعدت فريق سبيريت في الوصول إلى مباراة بطولة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، وكانت جزءًا من المنتخب الوطني النسائي للولايات المتحدة الذي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    7كلير هاتون (من كانساس سيتي كارنت إلى باي إف سي)

    قبل دقائق قليلة من الإعلان عن انتقال بيثون إلى كارنت، كشف النادي أن كلير هاتون، التي وصلت إلى نهائيات جائزة أفضل لاعبة جديدة في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) لعام 2025، قد غادرت للانضمام إلى باي إف سي في صفقة قيمتها 1.1 مليون دولار (805 آلاف جنيه إسترليني). كانت اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا لاعبة أساسية في فريق كانساس سيتي منذ انضمامها إلى الفريق الأول في سن المراهقة، حيث ساعدت الفريق على الفوز بدرع NWSL في عام 2025، وستنقل الآن مواهبها إلى كاليفورنيا قبل الموسم الأول لإيما كوتس كمدربة لفريق Bay FC.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    6ناومي جيرما (من سان دييغو ويف إلى تشيلسي)

    لكن هذا الرقم القياسي العالمي ذهب إلى ناومي جيرما، التي وقعت مع تشيلسي في يناير 2025 مقابل 883 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ يعادل 1.1 مليون دولار، مما يجعلها أول لاعبة في كرة القدم النسائية تحصل على مليون دولار. على الرغم من أنها تبلغ من العمر 24 عامًا فقط، إلا أن جيرما تعتبر بالفعل واحدة من أفضل المدافعات في العالم، إن لم تكن الأفضل. وهي سمعة اكتسبتها خلال مواسمها الثلاثة الأولى في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) مع فريق سان دييغو ويف، وعززتها بالتأكيد بأدائها مع المنتخب الأمريكي في دورة الألعاب الأولمبية 2024، حيث فازت هي وفريقها بالميدالية الذهبية.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    5جايدين شو (من نورث كارولينا كوراج إلى جوثام)

    أكثر انتقال مربح على الإطلاق بين ناديين في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) حدث في منتصف عام 2025، عندما دفع نادي جوثام 1,250,000 دولار (909,000 جنيه إسترليني) مقابل جايدين شو. بعد انضمامها إلى الدوري في منتصف موسم 2022، وهي في سن 17 عامًا فقط، جذبت شو الانتباه على الفور، وأصبحت أصغر لاعبة تسجل هدفًا في أول مباراة لها في المسابقة عندما سجلت هدفًا لصالح سان دييغو ويف ضد شيكاغو. واستمرت نجوميتها في التألق، لا سيما في موسم 2023 عندما فاز ويف بدرع NWSL.

    لكنها لم تبق على الساحل الغربي. في يناير 2025، انتقلت شو إلى نورث كارولينا كوراج في واحدة من أكثر الصفقات قيمة في NWSL حتى الآن، ولكن ذلك تلاشى في وقت لاحق من نفس العام عندما دفع جوثام مبلغًا قياسيًا في الدوري لضمها. بعد بضعة أشهر، احتفلت شو بأول فوز لها ببطولة NWSL في مسيرتها، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في المباراة النهائية للموسم في الفوز على واشنطن سبيريت.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    4أوليفيا سميث (من ليفربول إلى أرسنال)

    حافظت جيرما على الرقم القياسي العالمي لرسوم انتقال لاعبة كرة قدم لمدة ستة أشهر، حتى جعل أرسنال أوليفيا سميث أول لاعبة تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني في يوليو 2025. وقع فريق الغانرز ضحية سحر اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق من العام، حيث قادت ليفربول إلى فوز غير متوقع، لذلك لم تكن لديهم أي أوهام بشأن موهبتها، لدرجة أنهم كانوا على استعداد لدفع مبلغ لم يسبق له مثيل في كرة القدم النسائية لتأمين خدماتها.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    3أليسا طومسون (من أنجل سيتي إلى تشيلسي)

    كان هناك الكثير من التقارير المختلفة حول الرسوم التي دفعها تشيلسي مقابل أليسا طومسون في يوم انتهاء فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات (WSL) في صيف 2025. في البداية، قالت صحيفة Athletic إن المبلغ كان أقل بقليل من مليون جنيه إسترليني، قبل أن تشير كل من صحيفة Telegraphوصحيفة Guardian إلى عكس ذلك. فقد فهمت الصحيفتان الأخيرتان أن الصفقة تعد رقماً قياسياً للنادي تشيلسي، متجاوزةً المبلغ الذي دفعه النادي لضم جيرما، وقالتا إنها قد ترتفع لتصبح رقماً قياسياً عالمياً، على الرغم من أنها تبدو أقل من المبلغ الذي دفعه نادي أورلاندو برايد لضم ليزبيث أوفال.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    2ليزبيث أوفال (من تيغريس إلى أورلاندو برايد)

    حافظ انتقال سميث إلى أرسنال على الرقم القياسي العالمي لانتقالات اللاعبات لمدة تزيد قليلاً عن شهر، قبل أن يدفع نادي أورلاندو برايد مبلغاً أكبر لتأمين خدمات اللاعبة المكسيكية المتميزة أوفال في أغسطس 2025. كانت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا قد ارتبطت سابقًا بجميع الأندية الكبرى في أوروبا، حيث أبدى كل من برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وريال مدريد وفولفسبورغ اهتمامًا بها بعد إنجازاتها الرائعة مع تيغريس. ومع ذلك، فإن الفصل التالي من مسيرتها المهنية سيكون في الولايات المتحدة، بعد أن وقعت مع بطل الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) مقابل مبلغ قياسي عالمي قدره 1.5 مليون دولار (1.1 مليون جنيه إسترليني).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1غريس جيورو (من باريس سان جيرمان إلى لندن سيتي ليونيس)

    تم تسجيل رقم قياسي جديد في انتقالات اللاعبات في آخر يوم من فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات (WSL) في صيف 2025، حيث دفع نادي لندن سيتي ليونيس 1.65 مليون يورو (1.43 مليون جنيه إسترليني/1.93 مليون دولار) لضم قائدة باريس سان جيرمان غريس جيورو إلى النادي قبل انطلاقته في الدوري الممتاز. يحظى لندن سيتي بدعم الملياردير ميشيل كانغ، الذي يمتلك أيضًا نادي ليون، المنافس اللدود لباريس سان جيرمان، وقد أنفق النادي الكثير من المال استعدادًا لظهوره الأول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات.

