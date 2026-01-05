Al Nassr Anderson Talisca Bento Jhon Duran GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

بينتو ماثيوس الضربة القادمة .. يجب مكافأة النصر على "نجاحات الميركاتو" لكن لغز أموال الصفقات لا يزال قائمًا!

النصر تطور كثيرًا في عمليات البيع.. ولكن!

عملاق الرياض النصر من أكثر الأندية التي تتعرض للانتقادات؛ بسبب العمل المؤسسي، الذي يتم وصفه في كثير من الأحيان بـ"غير الاحترافي".

وبالفعل.. شهد النصر الكثير من المشاكل الإدارية، على مدار السنوات القليلة الماضية؛ ما أدى إلى ابتعاد الفريق الأول لكرة القدم عن منصات التتويج، بشكلٍ كامل.

ومنذ 2021.. لم يتوّج النصر بأي لقب رسمي كبير؛ حيث اكتفى بالحصول على كأس الملك سلمان للأندية العربية فقط، مطلع موسم 2023-2024.

لكن.. تظل هُناك حقيقة يتم تغافلها - بقصد أو دونه -؛ والتي تؤكد أن هُناك عمل مؤسسي كبير داخل عملاق الرياض، رغم كل الانتقادات.

هذه الحقيقة تتمثّل في عمليات البيع الضخمة، لعدد من نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم في سوق الانتقالات، خلال السنوات القليلة الماضية؛ والتي قد تكتمل بالحارس البرازيلي الدولي بينتو ماثيوس.

بينتو البالغ من العمر 26 سنة، بات قريبًا جدًا من الرحيل عن النصر؛ وذلك بعد عام ونصف من الانضمام إلى الفريق، قادمًا من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

  • Cristiano Ronaldo Bento Al-Nassr 2024-25Getty

    بينتو ماثيوس.. خزينة النصر تستعد لاستقبال مبلغ مالي كبير

    وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" في الساعات القليلة الماضية؛ طلب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي التعاقد مع البرازيلي بينتو ماثيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم.

    وجاء عرض وست هام إلى النصر؛ للتعاقد مع بينتو في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، على النحو التالي:

    * أولًا: استعارة بينتو في الميركاتو الشتوي الحالي؛ لمدة 6 أشهر.

    * ثانيًا: خيار شراء بينتو نهائيًا في صيف عام 2026؛ مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

    وأساسًا.. بينتو لم يعد حارس النصر "الأول"، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث أصبح المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، يعتمد على النجم الشاب نواف العقيدي.

    ولذلك.. فإن الحصول على هذا المبلغ الضخم، مقابل لاعب "بديل" أو "مستبعد" في النصر؛ هو أمر إيجابي للغاية، بدلًا من الاضطرار إلى فسخ عقده وتسجيل خسائر مالية.

    • إعلان
  • Jhon Duran Al-Nassr 2024-25Getty

    النصر.. عمليات بيع ضخمة لأول مرة في تاريخ السعودية

    واستكمالًا للنقطة الماضية.. دعونا نؤكد أن صفقة بيع النصر "الضخمة" للحارس البرازيلي بينتو ماثيوس - إذا تمت -؛ لن تكون الأولى من نوعها بالنسبة للنادي، خلال السنوات القليلة الماضية.

    نعم.. النصر قام بعمليات بيع ضخمة - لأول مرة في تاريخ السعودية -، لعددٍ من نجومه الأجانب تحديدًا؛ وخاصة في عام 2025، على النحو التالي:

    * أولًا: بيع الإيفواري سيكو فوفانا إلى نادي رين الفرنسي؛ مقابل 20 مليون يورو.

    * ثانيًا: بيع البرازيلي أنديرسون تاليسكا إلى نادي فنربخشه التركي؛ مقابل 15 مليون يورو.

    * ثالثًا: بيع الإسباني إيمريك لابورت إلى نادي أتلتيك بيلباو الإسباني؛ مقابل 10 ملايين يورو.

    أيضًا.. ذكرت صحيفة "الرياضية" في وقتٍ سابق؛ أن قيمة إعارة النصر لمهاجمه الكولومبي جون دوران إلى فنربخشه، قُدِرت بـ14 مليون دولار.

    حصول النصر على هذا المبلغ الضخم مقابل دوران؛ جاء لمدة موسم رياضي واحد فقط "2025-2026"، وهو نجاح إداري مبهر.

  • Al Nassr v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    يجب مكافأة النصر بعد سلسلة "النجاحات" في سوق الميركاتو

    وبلغة "الكفاءة المالية" والدعم الحكومي؛ نستطيع التأكيد على أن نادي النصر يحتاج إلى مكافأة خاصة، نظير هذه الإنجازات في عمليات البيع.

    ومن المعروف عن الأندية السعودية، فشلها الكبير في عمليات البيع؛ حيث دائمًا ما تلجأ إلى فسخ عقود لاعبيها الأجانب، ما يورطها في الكثير من القضايا الدولية.

    ذلك الأمر لا يقتصر على الأندية الصغيرة أو المتوسطة فقط؛ بل شاهدنا عمالقة السعودية "الهلال، الاتحاد والأهلي"، يقومون بنفس الأمر.

    حتى أن نادي النصر، كان سابقًا يفسخ عقود لاعبيه الأجانب؛ ليجد نفسه يتنقل من قضية إلى أخرى، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية "كاس".

    إلا أنه في العامين الأخيرين تحديدًا، بات النصر النادي السعودي الوحيد تقريبًا، أو من ضمن القلائل جدًا؛ الذين يبيعون لاعبيهم الأجانب، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

    وبالتالي.. أصبح لزامًا أن يتم التعامل مع مثل هذه الأندية، بأسلوب مختلف تمامًا عن نظرائها؛ الذين يسجلون خسائر مالية، بفسخ العقود.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ميزانية التعاقدات.. لغز يحتاج إلى تفسير عاجل داخل نادي النصر

    لكن رغم كل ما ذكرناه.. يبقى هُناك لغز يحتاج إلى تفسير عاجل؛ يتمثّل في "ميزانية" تعاقدات فريق النصر الأول لكرة القدم، في سوق الانتقالات.

    أكثر من مصدر مقرب من النصر أكد أن النادي، لا يمتلك ميزانية كبيرة للصفقات؛ وهو ما يجعلنا نطرح بعض الأسئلة، على النحو التالي:

    * أولًا: أين تذهب أموال البيع الضخمة التي يقوم بها النصر؟!.

    * ثانيًا: هل تذهب هذه الأموال إلى رواتب الأجانب الحاليين؟!.

    * ثالثًا: أليس رواتب الأجانب الكبار ضمن برنامج الاستقطاب؟!.

    والطبيعي لأي نادٍ يقوم بهذه العمليات الضخمة من البيع، إلى جانب امتلاك لاعب بحجم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو - يجلب مداخيل كبيرة من الإعلانات والرعاية -؛ أن يكون لديه ميزانية جيدة للصفقات.

    بمعنى.. النصر من المفترض أنه نادٍ ناجح في عمليات بيع لاعبيه، ولا يسجل خسائر عند التخلص منهم، وكذلك تأتيه موارد ضخمة من عقود الرعاية وخلافه - في ظل تواجد رونالدو -؛ لذلك فمن الغريب الشكوى، بأنه لا يمتلك ميزانية تعاقدات كبيرة.

    ويبقى هذا اللغز يحتاج إلى إجابة فورية؛ لكي تعرف الجماهير تحديدًا، كيف تدار الأمور المالية داخل هذا الكيان الرياضي الكبير.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
القادسية crest
القادسية
القادسية
0