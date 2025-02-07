"أحلم بالاحتراف الأوروبي" .. بينتو يتحدث عن طموحه مع النصر وتفاجئه بشخصية رونالدو

حارس النصر يطمح للاحتراف الأوروبي من بوابة العالمي

أكد البرازيلي بينتو حارس مرمى فريق النصر، أن الفريق يعمل بروح جماعية لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، معتبرًا أن هذا الهدف يعد أولوية استراتيجية للنادي العاصمي.

وفي حوار أجراه مع صحيفة "Umdios" البرازيلية، شدد الحارس البالغ من العمر 25 عامًا على أن النصر لا يزال متمسكًا بالمنافسة على لقب الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن عالم كرة القدم مليء بالمفاجآت، وقال: "سنقاتل حتى النهاية، لا يزال لدينا فرصة، وكل شيء ممكن في كرة القدم".

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