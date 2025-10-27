لعب بيلينجهام دوراً حاسماً في فوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة في سانتياجو برنابيو، حيث ساهم بهدف وصناعة في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم في الدوري الإسباني. افتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز النتيجة لبرشلونة، ثم سجل النجم الإنجليزي هدفاً قبل نهاية الشوط الأول ليستعيد الفريق الملكي تقدمه، وهو الهدف الذي أثبت في النهاية أنه كان حاسماً.

الاحتفالات اتخذت منحى غير متوقع عندما التقطت الكاميرات اللاعب الدولي الإنجليزي وهو يقوم بإيماءة بذيئة، مشيرًا إلى منطقة الفخذ بينما يخرج لسانه أمام المشجعين. سرعان ما انتشرت الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قورنت بالإيماءة نفسها التي قام بها بيلينجهام في يورو 2024 بعد تسجيله هدفًا لإنجلترا ضد سلوفاكيا، والتي فرضت عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسببها غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني وإيقافه عن اللعب لمباراة واحدة.