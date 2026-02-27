بيع عاجل لاعبي وست هام؟ قد يضطر هامرز لبيع جارود بوين، حيث يراقب مانشستر يونايتد وتوتنهام الجناح وسط أزمة مالية

كشف وست هام عن حساباته المالية يوم الجمعة وأعلن عن خسارة مذهلة بلغت 104.2 مليون جنيه إسترليني (140 مليون دولار)، وهي أكبر خسارة يتكبدها النادي منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2012. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الرواتب إلى 176 مليون جنيه إسترليني (237 مليون دولار) بعد صيف من الاستثمارات التي شهدت وصول لاعبين مثل آرون وان-بيساكا ونيكلاس فولكروغ إلى النادي، وفي بيانهم، حذر نادي إيرونز من أن الهبوط سيكون "سيناريو خطيرًا"، وأنه قد يكون من الضروري بيع بعض اللاعبين لتعويض الخسائر المتكبدة.

وجاء في البيان: "لا يزال الخطر الرئيسي الذي يواجه أعمال المجموعة هو هبوط نادي كرة القدم للرجال من الدوري الإنجليزي الممتاز مع ما يترتب على ذلك من عواقب مالية خطيرة.

يواصل النادي الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف (FFP) ويتوقع أن يواصل ذلك في المستقبل مع تطبيق قواعد نسبة تكلفة الفريق (SCR) الجديدة في السنوات المقبلة".