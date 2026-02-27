Getty Images Sport
بيع عاجل لاعبي وست هام؟ قد يضطر هامرز لبيع جارود بوين، حيث يراقب مانشستر يونايتد وتوتنهام الجناح وسط أزمة مالية
المشاكل المالية لفريق وست هام
كشف وست هام عن حساباته المالية يوم الجمعة وأعلن عن خسارة مذهلة بلغت 104.2 مليون جنيه إسترليني (140 مليون دولار)، وهي أكبر خسارة يتكبدها النادي منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2012. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الرواتب إلى 176 مليون جنيه إسترليني (237 مليون دولار) بعد صيف من الاستثمارات التي شهدت وصول لاعبين مثل آرون وان-بيساكا ونيكلاس فولكروغ إلى النادي، وفي بيانهم، حذر نادي إيرونز من أن الهبوط سيكون "سيناريو خطيرًا"، وأنه قد يكون من الضروري بيع بعض اللاعبين لتعويض الخسائر المتكبدة.
وجاء في البيان: "لا يزال الخطر الرئيسي الذي يواجه أعمال المجموعة هو هبوط نادي كرة القدم للرجال من الدوري الإنجليزي الممتاز مع ما يترتب على ذلك من عواقب مالية خطيرة.
يواصل النادي الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف (FFP) ويتوقع أن يواصل ذلك في المستقبل مع تطبيق قواعد نسبة تكلفة الفريق (SCR) الجديدة في السنوات المقبلة".
الاهتمام ببوين
وفقًا لـ Teamtalk، يهتم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع بوين هذا الصيف، حيث أن خطر الهبوط حقيقي جدًا لفريق نونو إسبيريتو سانتو. يحتل الفريق حاليًا المركز 18 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن نوتنغهام فورست الذي يحتل المركز 17. بوين لديه عقد طويل الأمد يستمر حتى عام 2030، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هناك بند في عقده ينص على فسخ العقد في حالة الهبوط. يُظهر توتنهام اهتمامًا طويل الأمد بالتعاقد مع اللاعب، وقد استفسر عنه في الماضي. لكنه يواجه معركة الهبوط بنفسه، حيث يحتل المركز السادس عشر، بفارق أربع نقاط فقط عن هاميرز. إذا نجا من الهبوط، فقد يحاول التعاقد مع الجناح.
هدف بوين
من المفهوم أن بوين يائس لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
وقد قال لزملائه في الفريق: "علينا جميعًا أن نواصل بذل المزيد من الجهد، فهذه هي الحالة التي نجد أنفسنا فيها. نحن نعلم أن هناك ضوضاء خارجية، وأعتقد أن التعامل معها أمر فردي، ولكن بالتأكيد يمكننا كفريق أن نتقبل انتقادات بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا وقت مهم لانتقاد بعضنا البعض.
في الوضع الذي نحن فيه، نحتاج إلى أن يشير الجميع بأصابع الاتهام وأن يتحمل الجميع المسؤولية، وهذا ما نفعله. أعتقد أننا شهدنا تغييرًا بالتأكيد في الأسابيع القليلة الماضية.
"لا تسيئوا فهمي، الأمر ليس سهلاً. إنه ليس سهلاً، وهذا ليس عذراً، لأن هذا هو الوضع الذي نجد أنفسنا فيه بسبب ما فعلناه في بداية الموسم، لذا علينا الآن أن نكافح للخروج منه، ولدينا بالتأكيد ما يكفي، لا أتحدث فقط عن الجودة، بل عن الشخصيات والأشخاص الذين يدعمون بعضهم البعض في الأوقات الصعبة.
"يجب أن يكون الأمر كذلك، وهذا بالتأكيد أمر مرضٍ في غرفة تغيير الملابس، عندما تنظر إلى زميلك بجانبك وتقول، نعم، إنه يدعمني وأنا أدعمه".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ويست هام يواجه ليفربول هذا الأسبوع في مباراة حاسمة بين الفريقين المتصدرين للترتيب. ويحتاج هامز بشدة إلى حصد النقاط بسرعة.
