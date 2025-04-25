بيرشكوت وكورتريك | عودة غير مكتملة لـ"إيتو الصغير" .. نهاية صادمة لمروان الصحفي وتألق فيصل الغامدي "دفاعيًا"

نهاية حزينة لانتصار بيرشكوت..

صدق أو لا تصدق .. بيرشكوت يفوز! هذا ما حدث بالفعل، ليس ذلك فحسب، بل إن مواجهة كورتريك، شهدت حدثًا سعيدًا يتعلق بالمهاجم السعودي مروان الصحفي، في مواجهة لن تغير من واقع الأمر الأليم، بأن بيرشكوت يبحث فقط عن الانتصارات الشرفية قبل وداع "أضواء" الدوري البلجيكي.

بيرشكوت حقق انتصارًا على كورتريك بنتيجة (2-0)، على الملعب الأولمبي، ضمن حساب الجولة الرابعة من تصفيات البقاء أو الهبوط، في الدرجة الأولى من الدوري البلجيكي، بموسم 2024-25.

وبعد 3 هزائم متتالية، تمكن بيرشكوت من تسجيل انتصاره الأول في تصفيات الهبوط، ليحتل المركز الرابع - والأخير - برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد كورتريك عند 33 نقطة في المركز الثالث.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مروان الصحفي وفيصل الغامدي، ثنائي الاتحاد المُعار، في مباراة بيرشكوت وكورتريك..