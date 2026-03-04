AFP
بيدري يُشاد به باعتباره "الأفضل في العالم" من قبل منافسه في أتلتيكو مدريد، بينما يفشل برشلونة في تحقيق عودة في كأس الملك
قائد أتلتيكو مدريد يشيد بسحر بيدري
في أعقاب المباراة الصعبة، سارع كابتن أتلتيكو مدريد كوكي إلى الإشادة بأداء نجم برشلونة بيدري الذي تحدى النتيجة النهائية 4-3 في نصف نهائي كأس الملك. أعجب لاعب الوسط المخضرم بتأثير اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في مباراة الإياب، التي فاز فيها برشلونة 3-0، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي الإسباني يلعب حاليًا بمستوى أعلى من أي لاعب آخر في العالم.
وقال كوكي للصحفيين: "برشلونة فريق رائع. اللاعبون الشباب يقدمون أداءً رائعًا. بيدري، إن لم يكن الأفضل في العالم، فهو بالتأكيد أحد الأفضل. ليس من السهل اللعب في كامب نو. مع كل الأجواء التي تم خلقها... هذا يحدث فرقًا. في الشوط الأول على وجه الخصوص، تمكنا من حسم المباراة. هذه الهزيمة هي التي جلبت لي أكبر قدر من السعادة. بيدري آلة. نحن محظوظون جدًا لأنه إسباني... إنه حاضر ومستقبل إسبانيا. سيجلب الكثير من السعادة لبرشلونة والمنتخب الوطني. بالإضافة إلى كونه لاعب كرة قدم رائع، فهو شخص رائع".
شباب فليك يشعلون الحماس في كامب نو
قاد مارك برنال، أحدث لاعب في أكاديمية برشلونة، محاولة العودة إلى المباراة من خلال الاستفادة من الضغط الشديد في بداية المباراة لإثارة حماس الجماهير المحلية. كان لامين يامال هو صانع اللعبة في الدقيقة 29، حيث راوغ على الجانب الأيسر قبل أن يرسل عرضية دقيقة إلى برنال الذي سجل الهدف. تغيرت الأوضاع أكثر عندما تعرض بيدري لعرقلة في منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، مما سمح لرافينها بتحويل ركلة الجزاء بهدوء. واصل فريق فليك الضغط في الشوط الثاني، حيث أضاف برنال الهدف الثالث في الدقيقة 72 من عرضية جواو كانسيلو. لكن على الرغم من الفرص المتأخرة لجيرارد مارتين ودخول ماركوس راشفورد، ظل الهدف الرابع بعيد المنال.
سيميوني ينجو من ليلة عصيبة
بالنسبة لدييغو سيميوني، كانت المباراة درساً في البقاء على قيد الحياة، حيث صمد أتلتيكو مدريد أمام 21 تسديدة وموجات هجمات متواصلة من برشلونة للدفاع عن تفوقه الضئيل في مباراة الذهاب. كان أنطوان غريزمان قد سدد الكرة في العارضة في وقت سابق من المباراة، مما منح الضيوف فترة راحة قصيرة، لكن أتلتيكو ظل محاصراً في ثلث ملعبه الدفاعي طوال معظم المباراة. اعترف كوكي بأن فريقه كان مدركًا تمامًا للتحدي الذي يواجهه في كاتالونيا، وأقر بأنهم اضطروا إلى بذل جهد كبير في كل ثانية من المباراة. "كنا نعلم أننا سنعاني. كانت لدينا فرص في الشوط الأول لإنهاء المباراة، لكنهم سجلوا الهدف الثاني، وكان علينا أن نعاني ونقاوم. فعل الفريق ما كان عليه فعله للتأهل إلى الدور التالي"، أوضح مدرب أتلتيكو.
نهاية الطريق بالنسبة لحاملي البطاقات
ونتيجة لذلك، تخلى برشلونة عن لقب كأس الملك، وهي مسابقة سيطر عليها بشكل ملحوظ بـ 32 لقبًا طوال تاريخه. على الرغم من أن الخروج من المسابقة مؤلم، إلا أن الأداء قدم الكثير من التشجيع لفليك وهو يخوض موسمه الثاني على رأس الفريق. سيطر البلوغرانا على الاستحواذ والوتيرة، لكن الهزيمة4-0 في مباراة الذهاب كانت عقبة صعبة للغاية. في غضون ذلك، يتأهل أتلتيكو لمواجهة ريال سوسيداد أو أتلتيك كلوب في النهائي، حيث يسعى لإنهاء جفافه من الألقاب وحصد أول لقب كبير له منذ أكثر من أربع سنوات.
