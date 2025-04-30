ليس صلاح أو رافينيا فقط .. "الساحر" بيدري يستحق الحصول على الكرة الذهبية هذا الموسم

جائزة عام 2025 لا تزال متاحة، ولا يوجد سبب يمنع صانع الألعاب الإسباني من أن يكون من بين المرشحين البارزين.

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هناك الكثير من الأشياء تحدث في برشلونة لدرجة أننا بالكاد نستطيع متابعة كل ما يحدث. يواصل النادي إنتاج نجوم صاعدين من أكاديمية لا ماسيا للشباب، ومن بينهم لامين يامال البالغ من العمر 17 عامًا، الذي حصد بالفعل العديد من الألقاب وأصبح يُقارن بليونيل ميسي.

على الجانب الآخر، تجاوز رافينيا مرحلة التعافي العادية ويبدو وكأنه عاد إلى الحياة في صورة جناح برازيلي ماهر وأرقامه مبهرة.

في المقدمة، يواصل روبرت ليفاندوفسكي أداءه المعتاد خلال العقد الماضي، بحيث يبدو أن لا أحد يلاحظ أنه سيبلغ 37 عامًا في غضون بضعة أشهر.

حتى خارج الملعب، هناك دائمًا نوع من الهراء يحدث مع مجلس إدارة النادي الصريح وخططه الفاشلة للعودة إلى كامب نو.

وإلى جانب كل ذلك، لدينا بيدري. خلال معظم موسم 2024-25، كان تأثيره أقل بكثير وأقل بروزًا من تأثير لاعبي برشلونة الذين يلعبون في مراكز متقدمة في الملعب. ولكن بعد أدائه الرائع في نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، أصبح من الصعب تجاهله.

مباراة مثيرة ومليئة بالأحداث في لا كارتوخا انتهت بفوز برشلونة 3/2، وكان ساحر خط الوسط هو من بدأ المباراة بتسديدة قوية من مسافة 20 ياردة. ومن المفارقات أن هذا الهدف الرائع طغت عليه جميع الأحداث الأخرى التي وقعت في تلك الأمسية، لكن يبدو أن هناك أخيرًا بعض الزخم وراء حملة تهدف إلى حصول بيدري على المزيد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.