بعد التوقعات بغيابه الطويل بسبب الإصابة .. برشلونة يتلقى خبرًا سارًا بشأن عودة بيدري

منذ انتقاله إلى برشلونة في صيف 2020 قادمًا من لاس بالماس مقابل 23 مليون يورو، فرض بيدري نفسه بسرعة كأحد الركائز الأساسية في مشروع النادي والمنتخب الإسباني، بعدما منحه المدرب رونالد كومان الثقة الكاملة في بداياته.

وخلال أربعة أعوام فقط، أصبح بيدري البالغ من العمر 22 عامًا أحد أبرز نجوم جيله، إذ شارك في 215 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 28 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة في خط الوسط الكتالوني.

تأثير بيدري لم يتوقف عند حدود النادي، بل امتد إلى المنتخب الإسباني الذي مثله في 38 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في مارس 2021، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 4، وكان من العناصر البارزة التي ساهمت في تتويج "لا روخا" بلقب بطولة أمم أوروبا 2024.

وعلى صعيد الألقاب، جمع بيدري مع برشلونة لقبين في الدوري الإسباني (2022/2023 و2024/2025)، ولقبين في كأس الملك، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر الإسباني، ليصبح أحد أكثر اللاعبين الشباب تتويجًا في السنوات الأخيرة.

وفي الموسم الحالي، يواصل بيدري أداءه المميز رغم الإصابات التي عانى منها، حيث شارك في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، مؤكداً استعادته لجزء كبير من مستواه المعتاد.

ويستعد النجم الإسباني لقيادة وسط ميدان منتخب بلاده في المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يخوض المنتخب مواجهتين حاسمتين أمام جورجيا يوم 15 نوفمبر وتركيا يوم 18 نوفمبر، في صراع قوي على حسم بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال.