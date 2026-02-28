بيدرو نيتو يضع هدفًا طموحًا و"جميلًا" للفوز باللقب مع تشيلسي تحت قيادة ليام روزينيور

كان هناك بعض المتشككين الذين شككوا في تعيين روزينيور عندما انضم إلى البلوز في وقت سابق من هذا العام، ليحل محل إنزو ماريسكا الشهير. أثيرت تساؤلات حول تعيينه من نادٍ مملوك لشركة بلو كو، لكن المدرب الإنجليزي رد على التلميحات بأنه غير مؤهل للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسلسلة من الأداء المثير للإعجاب.

منذ انضمامه إلى تشيلسي في الأسبوع الأول من يناير، أشرف روزينيور على 12 مباراة في جميع المسابقات، فاز في ثماني منها وتعادل في اثنتين وخسر اثنتين. كما ترك انطباعًا ملحوظًا على عدد من لاعبيه، حيث ساعد لاعبين مثل كول بالمر وجواو بيدرو على استعادة مستواهم التهديفي.

يحتل تشيلسي حالياً المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول ومانشستر يونايتد اللذين يتفوقان عليه في جدول الترتيب. تتنافس هذه الفرق الثلاثة، إلى جانب أستون فيلا، على ثلاثة مراكز فقط للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومع تراجع تشيلسي حالياً عن الصدارة، سيحتاج البلوز إلى مواصلة أدائه الجيد في آخر 11 مباراة من الموسم.

التحدي الذي يواجهه روزينيور لن يكون أسهل هذا الأسبوع عندما ينتقل فريقه من غرب لندن إلى شمالها لمواجهة أرسنال يوم الأحد. خسر روزينيور مباراتين أمام رجال ميكيل أرتيتا في نصف نهائي كأس كاراباو، وستكون هذه المباراة أصعب اختبار يواجهه المدرب الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من هذا التحدي، فإن نيتو مصمم على إنهاء الموسم بقوة ويعتقد أن فريقه قادر على إنهاء الموسم بشكل إيجابي تحت قيادة مدربه الجديد. حتى أن النجم البرتغالي يستهدف الفوز بلقب هذا الصيف.