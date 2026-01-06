Petr Cech Chelsea Premier League trophyGetty
فيديو | "هدف الموسم" يغطي على عودة بيتر تشيك إلى كرة القدم مع جون تيري!

فشل في التأهل إلى المربع الذهبي..

في عودة مفاجئة إلى الملاعب، ظهر الحارس الأسطوري بيتر تشيك، أيقونة تشيلسي وآرسنال السابق، ضمن منافسات دوري بالير البريطاني إلى جانب زميله السابق جون تيري.

دوري بالير هو بطولة كرة قدم مصغرة (6 ضد 6) مبتكرة، تُقام داخل الصالات في المملكة المتحدة، حيث انطلقت نسختها الأولى في مارس 2025 بلندن، وهي مقتبسة من فكرة الدوري الألماني الذي أسسه النجمان ماتس هوميلز ولوكاس بودولسكي.

وعلى الرغم من خبرته الطويلة، وجد تشيك نفسه في موقف مُحرج بعدما استقبل هدفًا وُصف بأنه "هدف الموسم"، ليصبح حديث الجماهير، بينما لم يتمكن الحارس التشيكي البالغ من العمر 43 عامًا من قيادة فريق تيري، المعروف باسم 26ers، نحو المربع الذهبي أو ضمان بطاقة التأهل إلى النهائيات.

  • مسيرة تشيك وحياته بعد كرة القدم

    حقق الحارس التشيكي الأسطوري بيتر تشيك، نجاحًا لافتًا خلال مسيرته مع تشيلسي، حيث لعب إلى جانب قائد إنجلترا السابق جون تيري في ملعب ستامفورد بريدج.

    وخاض تشيك 494 مباراة بقميص "البلوز" بين عامي 2004 و2015، توّج خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، ليُصنّف كأحد أعظم الحراس في تاريخ البريميرليج.

    واختتم تشيك مسيرته الكروية الاحترافية في صفوف آرسنال عام 2019، قبل أن يتجه إلى ممارسة رياضة الهوكي على الجليد، مع مشاركته أيضًا في مباريات استعراضية، أبرزها مواجهة أساطير تشيلسي وليفربول في صيف 2025.

  • إقصاء فريق جون تيري من دوري بالير

    شهدت منافسات دوري بالير البريطاني، خروج فريق 26ers بقيادة جون تيري من سباق التأهل إلى النهائيات، بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط عن المربع الذهبي.

    عاد الحارس الأسطوري بيتر تشيك إلى المرمى، مرتديًا قبعته الواقية الشهيرة في مباراة أقيمت داخل كوبر بوكس أرينا بلندن، بعد أن تمت دعوته من قبل زميله السابق تيري لتعويض غياب الحارس الأساسي سيرين سانه الذي تعرض لإصابة مؤسفة.

    ورغم أن وجود تشيك منح الفريق شعورًا بالأمان، فإن التعادل 2-2 أمام فريق ركّاس بدّد آمالهم في المنافسة على اللقب، وزاد الموقف إحراجًا للحارس التشيكي المخضرم عندما استقبل هدفًا مذهلًا اعتُبر "هدف الموسم" في البطولة، بعدما أودعت الكرة في شباكه بطريقة استعراضية فوق رأسه.

    وبذلك، طويت صفحة الموسم بالنسبة لفريق تيري، الذي قدّم عملًا ملحوظًا داخل الساحة لكنه لم ينجح في قيادة فريقه إلى النهائيات، ليبقى الإقصاء مصدر خيبة أمل كبيرة.

  • تشيلسي يبحث عن مدير جديد بعد رحيل ماريسكا

    أصبح نادي تشيلسي في موقف البحث عن مدير فني دائم عقب إقالة الإيطالي إنزو ماريسكا في يوم رأس السنة الجديدة، رغم قيادته الفريق لتحقيق ألقاب بارزة في عام 2025، من بينها دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

    وطرحت بعض الأصوات اسم القائد السابق جون تيري كمرشح مثالي لتولي المهمة، نظرًا لخبرته السابقة كمساعد مدرب في أستون فيلا، حيث كتب الإعلامي ريتشارد كيز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا كنت مشجعًا لتشيلسي، أريد أن أرى جي تي يحصل على فرصة. هو رجل تشيلسي في الصميم، خدم في أماكن أخرى وليس هناك سبب يمنعه من النجاح مثلما يفعل فرانك لامبارد في كوفنتري، لكن باستخدام أدوات أفضل".

    لكن تيري سارع إلى نفي أي ارتباط بالمنصب، موضحًا عبر منشور على تيك توك أنه فوجئ بقرار إقالة ماريسكا، قائلاً: "بصراحة أنا مذهول تمامًا، لم أتوقع ذلك. أعلم أن الأمور لم تكن كما يرغب، وكان هناك توتر واضح بين المدير والمالك".

    وأضاف أنه تلقى العديد من الاتصالات بعد انتشار الخبر، لكنه شدد على أنه لا يملك أي معلومات لأنه غير مشارك في الفريق الأول.

    ما التالي لتشيلسي؟

    بعد تعادل مثير 1-1 أمام مانشستر سيتي في آخر مباراة تحت قيادة المدرب المؤقت ومدرب فريق تحت 21 عامًا كالوم مكفارلين، يستعد نادي تشيلسي لاتخاذ خطوة جديدة في ملف الإدارة الفنية.

    وتشير التوقعات إلى أن النادي اللندني سيسند المهمة إلى المدير السابق لكل من ديربي كاونتي وهال سيتي، ليام روزينيور، الذي يعمل حاليًا مع نادي ستراسبورج الفرنسي، الشقيق لتشيلسي ضمن مجموعة الملكية نفسها.

