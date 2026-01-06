فيديو | "هدف الموسم" يغطي على عودة بيتر تشيك إلى كرة القدم مع جون تيري!

في عودة مفاجئة إلى الملاعب، ظهر الحارس الأسطوري بيتر تشيك، أيقونة تشيلسي وآرسنال السابق، ضمن منافسات دوري بالير البريطاني إلى جانب زميله السابق جون تيري.

دوري بالير هو بطولة كرة قدم مصغرة (6 ضد 6) مبتكرة، تُقام داخل الصالات في المملكة المتحدة، حيث انطلقت نسختها الأولى في مارس 2025 بلندن، وهي مقتبسة من فكرة الدوري الألماني الذي أسسه النجمان ماتس هوميلز ولوكاس بودولسكي.

وعلى الرغم من خبرته الطويلة، وجد تشيك نفسه في موقف مُحرج بعدما استقبل هدفًا وُصف بأنه "هدف الموسم"، ليصبح حديث الجماهير، بينما لم يتمكن الحارس التشيكي البالغ من العمر 43 عامًا من قيادة فريق تيري، المعروف باسم 26ers، نحو المربع الذهبي أو ضمان بطاقة التأهل إلى النهائيات.