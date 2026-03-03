بيب جوارديولا يقدم تحديثًا جديدًا عن إصابة إرلينج هالاند، بينما يترقب مانشستر سيتي بقلق مشاركة مهاجمه النجم في مباراة نوتنغهام فورست

سُئل جوارديولا عن الأهمية المتزايدة للكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن قال مدرب ليفربول آرني سلوت "قلبي الكروي لا يحب ذلك". وأوضح الهولندي: "الآن، معظم المباريات التي أشاهدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لا تسعدني، لكنها دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام لأنها تنافسية للغاية، وهذا ما يجعل هذا الدوري رائعًا لأن هناك الكثير من التنافسية".

قال جوارديولا إن الفرق يجب أن تتكيف مع التغيرات في طريقة اللعب بغض النظر عما إذا كانت تعتقد أن ذلك ممتعًا أم لا. قال مدرب مانشستر سيتي: "بدأت الكرات الثابتة تصبح مهمة. كان الأمر مختلفًا عندما بدأت كمدرب. عندما كنت صغيرًا، كنا نقول إن الناس في إنجلترا يحتفلون بالركلات الركنية والركلات الحرة كما لو كانت أهدافًا. أتذكر ذلك جيدًا، لذا لم يتغير شيء في هذا الصدد. أرسنال يحدد طريقة لعبه وهذا جانب مهم.

"قبل أربع سنوات في الدوري الأمريكي للمحترفين، لم تكن النقاط الثلاث مهمة كثيرًا، لكن الآن العديد من الفرق تفعل ذلك. إنه جزء من الديناميكية. يمكنك الجلوس والشكوى، لكن عليك التكيف. إنه جزء من اللعبة. عليك أن تتكيف، وخاصة مع الطريقة التي يتم بها ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكل بلد طريقة معينة في القيام بذلك، ولكل نادٍ طرق معينة في اللعب. أفهم تمامًا سبب [تعليقات آرني سلوت] وأتفق معه في بعض النواحي.

"لدي رأيي الخاص في هذا الشأن، لكنني سأحتفظ برأيي حول ما يحدث في منطقة الجزاء لنفسي. لن أشاركه معكم. لقد شاركته مع اللاعبين منذ وقت طويل".